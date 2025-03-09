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Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.
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Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino - платформа для электронной коммерции, позволяющая создавать интернет-магазины и продавать товары с интеграцией платежей и инструментами маркетинга.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) предоставляет отмеченные наградами SaaS-решения для электронной коммерции для малого и среднего бизнеса, сочетающие в себе простоту использования, гибкость и доступность. Подписки включают все функции, обновления и бесплатную онлайн-техническую поддержку в Великобритании. Также доступен ряд услуг по дизайну и SEO для создания успешного интернет-магазина и управления им.
MarketTime
markettime.com
MarketTime - это платформа для упрощения управления продажами и интеграции оптовой торговли, позволяющая эффективно управлять запасами и транзакциями.
Unizap
unizap.ai
Unizap (ранее NDHGO) - это мощный строитель электронной коммерции, предназначенный для того, чтобы привлечь любой бизнес в Интернете. Ваше все в одном решение электронной коммерции. Умный инвентарь, каталогизация, интеграция доставки, 360 маркетинг, платежи, аналитика и отличная поддержка клиентов. Evikaas от Unizap входит в число ранних платформ, которые начали интеграцию в Open Network for Digital Commerce (ONDC) в качестве активатора продавца. Мы гордимся беспрепятственным внедрением продавцов и связываем их с миллионами общенациональных покупателей. От загрузки каталога до выполнения заказа, мы обеспечиваем беспрепятственный опыт. С помощью программы Evikaas продавцы могут начать продавать в сети ONDC в течение 24 часов после регистрации. Чтобы бесплатно построить свой собственный веб -сайт электронной коммерции, посетите Unizap.ai или свяжитесь с нами по адресу: [email protected]. Вы также можете проверить наши обработки Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook для регулярных обновлений.
Comecero
comecero.com
Comecero была создана командой, которая работает в индустрии электронной коммерции более 15 лет. За это время мы работали с десятками коммерческих систем и тысячами предприятий по всему миру. Основываясь на этом опыте, мы создали Comecero. Мы считаем, что решение, которое предлагает Comecero, позволит вам быстро разрабатывать и поддерживать невероятно мощные приложения электронной коммерции, точно соответствующие вашим требованиям.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — это платформа с нулевым кодом, которая позволяет малым и средним предприятиям быстро и легко визуально создавать молниеносные современные условия для покупок с помощью нашего автономного конструктора витрин и торговой платформы на основе API. Платформа снижает риски для торговцев при совершении покупок, предоставляя комплексную инфраструктуру с нулевым временем разработки. Целью компании Aasaan является предоставление МСП возможности быстро и легко создавать исключительные возможности для покупок с помощью лучших в своем классе технологий.
Aleran Software
aleran.com
Увеличение доходов | Экономьте время | Экономьте деньги... и делайте сложные продажи проще, быстрее и эффективнее – по всем каналам продаж. Платформа ускорения продаж Aleran — от вашего веб-сайта до ваших собственных отделов продаж и партнеров по распространению — предоставляет вам средства контроля, необходимые для управления и роста по каждому каналу продаж.
Acenda
acenda.com
Acenda — это облачная платформа электронной коммерции, которая позволяет производителям, дистрибьюторам и вертикальным ритейлерам создавать интернет-магазины, подключать продукты к нескольким каналам продаж, контролировать и синхронизировать запасы, управлять заказами и выполнять их, получать доступ к подробной отчетности, проводить эксперименты — и в конечном итоге увеличивать конверсию.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), помогающая агентствам создавать и управлять цифровыми услугами, ориентированными на пользователя, такими как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы. С помощью одного входа в облако вы получаете доступ к интуитивно понятной системе управления контентом (CMS), менеджеру по работе с клиентами (CRM), который регистрирует активность, интегрированной транзакционной электронной почте и платформе электронной коммерции. Используя AWS, вы можете быть спокойны, зная, что резервное копирование ваших данных осуществляется каждую ночь, они полностью безопасны и легко доступны. Siteglide помогает агентствам и предприятиям максимально эффективно использовать Интернет, предлагая обучение, поддержку и дополнения, ориентированные на конкретные области вашего бизнеса.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — это SaaS-решение для электронной коммерции B2C + B2B, которое помогает предприятиям управлять каталогами, заказами, клиентами, прайс-листами, пользователями, условиями оплаты и многим другим. Shopamine позволяет вам: ● создавать свои запасы из нескольких источников и эффективно управлять ими с единой платформы; ● настроить сложные условия и доступ на уровне пользователя к вашему контенту, товарам и ценам; ● продавать на автопилоте, собирая заказы, котировки, лиды и запросы в режиме онлайн.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain — это облачная платформа электронной коммерции, размещенная на AWS. Его уникальным предложением является модель B2B2C, первая в своем роде для производителей, дистрибьюторов / дилеров и конечных потребителей в различных отраслях бизнеса. С помощью eComchain производитель может связаться с сетью дилеров и дистрибьюторов на платформе электронной коммерции B2B eComchain. Эта сеть дилеров и дистрибьюторов, в свою очередь, может обращаться к своим конечным потребителям через свои фирменные специализированные сайты на той же платформе eComchain, размещенной на сервере производителя.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Меняется то, как люди потребляют товары. Владение материальными благами не играет такой уж большой роли в жизни людей. В то же время все больше людей предпочитают покупать бывшие в употреблении товары вместо новых. Чтобы удовлетворить этот новый спрос, торговцам необходимо программное обеспечение, оптимизированное для кругового потребления. Twice Commerce — это платформа, которая помогает предприятиям без проблем продавать, сдавать в аренду и перепродавать продукты и услуги. С помощью Twice компании могут создавать предложения, соответствующие тому, как люди хотят покупать продукты и услуги, будь то краткосрочная аренда, подписка или покупка. Twice также предоставляет готовый интернет-магазин и инструменты для личной продажи. Надежные системы управления запасами и заказами помогают бесперебойно управлять операциями магазина и гарантировать, что критически важные данные остаются в безопасности и всегда актуальны. Будучи платежным провайдером уровня 1, соответствующим стандарту PCI, Twice Commerce может предложить безопасную обработку платежей «из коробки», поэтому вам не придется беспокоиться о сложных сторонних интеграциях. Twice используется тысячами продавцов по всему миру, включая отрасли от спорта до моды, мобильности и электроники.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольким каналам продаж (Интернет, мобильные устройства, социальные сети, торговые площадки и всплывающие магазины). Используя нашу мощную систему администрирования, продавцы могут управлять всеми аспектами своего онлайн-бизнеса, получая доступ к мощным отчетам для улучшения маркетинга и прибыльности для построения и развития успешного бизнеса. ShopWired построен с надежностью и масштабируемостью с использованием хостинга корпоративного уровня и технологий, предоставляемых хостинговой платформой Amazon, AWS. ShopWired обслуживает тысячи магазинов в Великобритании, США и Европе, включая такие мировые бренды, как Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine и многие другие.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистрированного продавца, в которой мы предоставляем локализованный опыт оформления заказов, автоматизируем глобальные налоги, боремся с мошенничеством и соблюдаем правила от вашего имени. Клиенты выбирают нас, чтобы: • Упростить международную экспансию на более чем 240 рынков • Ускорить получение дохода • Продавать физические товары, цифровые загрузки, а также программное обеспечение и услуги на основе подписки аудиториям B2C и B2B • Увеличение доходов • Минимизировать риск • Упрощать операции • Дополнять их опыт внешней коммерции • Высвободите ресурсы, чтобы сосредоточиться на том, что они делают лучше всего. Преимущества включают в себя: • Повышение уровня авторизации на 8–15 % по всему миру • Снижение эксплуатационных расходов на 20–30 • 6 недель внедрение на новые рынки. В число клиентов входят: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Вагнер
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
ikas
ikas.com
IKAS- это платформа для электронной коммерции, позволяющая малым и средним предприятиям управлять онлайн-продажами на разных каналах.
Selldone
selldone.com
Selldone - это платформа без кода для создания и управления интернет-магазинами и мобильными приложениями, оптимизирующая электронную коммерцию.
Traede
traede.com
Traede управляет всеми аспектами оптового процесса на единой платформе, включая управление продуктами, отслеживание клиентов, а также создание и обработку заказов. Кроме того, приложение для iPad позволяет вашим торговым агентам продавать на ходу, а частный интернет-магазин позволяет розничным торговцам и дистрибьюторам покупать вашу продукцию круглосуточно и без выходных в любой валюте.
WebSell
websell.io
WebSell — это платформа электронной коммерции, которая напрямую подключается к системам торговых точек (POS). Мы используем данные в существующих системах POR/ERP и используем их для работы интернет-магазинов. Интеграция электронной коммерции между системами магазинов и интернет-магазинами — это то, что мы делаем лучше всего.
Storeino
storeino.com
Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных приложений для покупок, которые вы получите при подписке на услуги платформы. Storeino предлагает мощный рынок приложений, которые вы можете использовать для повышения коэффициентов конверсии и автоматизации вашего бизнеса, а также еще один рынок услуг, где вы можете найти множество решений, таких как интеграция транспортных компаний по всему миру, интеграция поставщиков услуг (агентств по покупке медиа, колл-центры.......и т.д.)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks – платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая настраивать сайты и управлять продуктами и заказами.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — это составной API для электронной коммерции, который поддерживает любое количество местных или международных рынков, может обеспечивать транзакции на любом интерфейсе и значительно упрощает разработчикам настройку собственного процесса оформления заказа.
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop - платформа для создания интернет-магазинов без знаний программирования, предлагающая инструменты для управления продажами и аналитики.
Turis
turis.app
Получите оптовый интернет-магазин, который автоматизирует обработку заказов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Удобная витрина магазина, управление розничными торговцами, расширенные прайс-листы, более 4000 интеграций для автоматизации и оптимизации ваших оптовых заказов. Начните оптимизацию сегодня!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global — платформа для автоматизации онлайн-продаж программного обеспечения и SaaS, включая обработку платежей и управление подписками.
Shopiroller
shopiroller.com
Омниканальная инфраструктура электронной коммерции для МСП и индивидуальных клиентов Sell Anywhere Shopiroller дает вам возможность легко продавать где угодно и кому угодно — через Интернет и по всему миру. Платежные решения Принимайте кредитные карты и другие популярные способы оплаты у поставщика платежных услуг, который готов к работе в любое время. Разработчик Freedom Универсальная платформа электронной коммерции с коммерческим API, обеспечивающая сверхбыстрые, динамичные и персонализированные покупки.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling - платформа электронной коммерции, позволяющая бесплатно создавать интернет-магазины с высоким уровнем безопасности и многофункциональными инструментами.
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
DG1
dg1.com
Основываясь на 20-летнем опыте разработки индивидуальных цифровых систем, мы создали систему «Все в одном» для стимулирования роста малого и среднего бизнеса. DG1 предлагает корпоративные функции шести вертикалей в единой среде и прост в использовании для любого типа малого и среднего бизнеса. Веб-система с CMS, система электронной коммерции с расширенными функциями, система бронирования или бронирования, система многоканального взаимодействия, исходящие кампании и автоматизация маркетинга, мобильное приложение Android и полная система больших данных. Все сосредоточены на цифровом росте и доступной цифровизации.
Contentder
contentder.com
Создавайте красивые веб-сайты, магазины электронной коммерции, блоги и новостные порталы с помощью бесплатного конструктора веб-сайтов Contentder, используя инструменты перетаскивания и цифрового маркетинга.
29 Next
29next.com
29 Далее следует платформа электронной коммерции для эффективного маркетинга DTC, которая дает брендам возможность быстро запускать новые продукты, оптимизировать маркетинговые кампании и управлять масштабным ростом. Уникальные функции 29 Next позволяют полностью настраивать маркетинговые пути, оформление заказов и автоматизацию послепродажного обслуживания, чтобы максимизировать рентабельность маркетинговых инвестиций и пожизненную ценность клиента.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете создать и управлять собственным интернет-магазином за считанные минуты со своего смартфона.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — плагин для WordPress, превращающий сайты в интернет-магазины. Позволяет продавать товары, управлять запасами и принимать платежи.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Volusion
volusion.com
Volusion — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, предлагающая оформление, оплату, маркетинг и аналитику для бизнеса.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — платформа электронной коммерции для создания и управления интернет-магазинами с мощными инструментами и поддержкой.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl - платформа для продажи цифровых товаров онлайн, включая книги, курсы, и программное обеспечение с автоматической доставкой и поддержкой подписок.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
ReadyCloud
readycloud.com
Это мощное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое дополнительно улучшено благодаря плагинам готовочного и ReadyReturns для создания решения для электронной коммерции.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая обрабатывать заказы, управлять запасами и автоматизировать маркетинг.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo – платформа электронной коммерции для оптимизации цифровых каналов продаж, предлагающая инструменты для управления продуктами и улучшения пользовательского опыта.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo — это платформа для управления электронной коммерцией, которая упрощает обработку заказов, инвентаризацию и взаимодействие с клиентами на нескольких каналах.
Fygaro
fygaro.com
Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от МСП и предпринимателей до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам ваши цены и пакеты на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать модернизированное торговое предложение или вам нужна альтернатива CPQ, IQ поможет вам.
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid — платформа для создания интернет-магазинов и продаж через веб-сайты и социальные сети, поддерживающая многоканальную торговлю и управление запасами.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа электронной коммерции, позволяющая создать и управлять интернет-магазинами с возможностью настройки и интеграции с различными каналами продаж.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout - это платформа для обработки платежей, позволяющая компаниям продавать товары и услуги по всему миру с поддержкой различных методов оплаты и управления подписками.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo-это облачное веб-и мобильное решение, которое помогает малым и средним оптовым продавцам и розничным продавцам обеспечить доход и сэкономить время. Его функции включают управление заказами, каталог продуктов, управление клиентами и аналитику. Его мобильное приложение позволяет торговым представителям писать заказы и управлять запасами на ходу, в то время как менеджеры по доставке могут эффективно организовать выполнение и доставку. SimpleDepo-это полностью решение на основе SaaS.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — это «безголовая» система электронной коммерции, позволяющая интегрировать электронную коммерцию без шаблонов в качестве промежуточного программного обеспечения в ERP-системы предприятия. Система основана на API и специально предназначена для организаций уровня предприятия.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
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