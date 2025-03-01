Pepperi

pepperi.com

Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электронную коммерцию B2B, автоматизацию продаж, розничную торговлю и учет маршрутов (продажи в фургонах) в интегрированное мобильное решение, которое изначально работает на всех устройствах, чтобы максимально эффективно работать лично и онлайн. B2B продажи. Более 1000 клиентов в более чем 60 странах в различных отраслях – товары повседневного спроса, красота и косметика, продукты питания и напитки, очки и многие другие – полагаются на Pepperi при планировании, выполнении и анализе своих омниканальных продаж B2B: • Электронная B2B через Интернет и мобильные устройства. Коммерческая платформа позволяет покупателям делать заказы в любое время и в любом месте. • Принятие заказов онлайн и офлайн стало проще благодаря электронным каталогам, торговым акциям и полным данным о клиентах. • Приложение для розничной торговли для аудита в магазине, мерчендайзинг и пополнение запасов • Прямая доставка в магазин и продажи микроавтобусов с помощью приложения для учета маршрутов для iOS и Android • Управляйте торговыми маркетинговыми акциями по всем каналам одновременно, используя интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Централизованное управление оптимизирует омниканальные операции в точках взаимодействия с клиентами. Платформа Pepperi корпоративного уровня обеспечивает беспрепятственное использование. и безопасно интегрируется с такими ERP-системами, как SAP Business One, SAP Business By Design и многими другими, что делает данные полностью доступными для представителей на местах и ​​покупателей на всех устройствах, онлайн и оффлайн.