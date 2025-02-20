Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - Французские Южные территории

ikas

ikas.com

ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют беспрепятственно продавать продукцию через различные каналы, включая торговые площадки, физические магазины и собственный веб-сайт электронной коммерции бренда, в международном масштабе. Одной из наиболее примечательных особенностей платформы является ее функция многоканальных продаж, которая облегчает управление всеми заказами и запасами на одной единой панели управления. Одним щелчком мыши можно эффективно перенести все свои продукты на собственный веб-сайт электронной коммерции с помощью ikas. Кроме того, высокие показатели конверсии платформы можно использовать для повышения эффективности SEO, что приведет к лучшим результатам и увеличению прибыли. ikas предлагает надежную инфраструктуру электронной коммерции, которая позволяет быстро и эффективно создавать веб-сайты электронной коммерции. Платформа предлагает неограниченное количество продуктов, трафика и веб-пространства, интеграцию бесплатной доставки, расширенное управление возвратами, кампании скидок и круглосуточную экспертную поддержку клиентов. Кроме того, пользователи могут воспользоваться массовым присвоением категорий, тегов и цен продажи продуктам, а также получать уведомления о напоминаниях о корзине через SMS и WhatsApp. Более того, платежное решение платформы ikasPay дает возможность получать платежи на следующий день, а электронный экспорт во все страны бесплатен. Выбрав ikas, пользователи могут осуществлять свои процессы электронной коммерции практически и профессионально, как это делают многие успешные бренды, которые в настоящее время используют инфраструктуру ikas.