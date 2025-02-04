Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
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Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.
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Shopaccino
shopaccino.com
Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автоматическая рассылка брошенных заказов, система вознаграждений для привлечения клиентов, постоянная корзина, автоматическая валюта в зависимости от местоположения клиента и т. д.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) предоставляет отмеченные наградами SaaS-решения для электронной коммерции для малого и среднего бизнеса, сочетающие в себе простоту использования, гибкость и доступность. Подписки включают все функции, обновления и бесплатную онлайн-техническую поддержку в Великобритании. Также доступен ряд услуг по дизайну и SEO для создания успешного интернет-магазина и управления им.
MarketTime
markettime.com
MarketTime помогает торговым агентствам и брендам оптимизировать свой бизнес с помощью надежной системы управления бэк-офисом, мощных инструментов обеспечения продаж, комплексной отчетности и аналитики, а также настраиваемого решения для электронной коммерции B2B. С помощью MarketTime пользователи могут оптимизировать процесс написания и доставки оптовых заказов, отслеживать комиссионные и управлять своим бизнесом с единой платформы.
Unizap
unizap.ai
Unizap (ранее ndhgo) — мощный конструктор веб-сайтов электронной коммерции, предназначенный для вывода любого бизнеса в Интернет. Ваше универсальное решение для электронной коммерции. Умная инвентаризация, каталогизация, интеграция доставки, 360-градусный маркетинг, платежи, аналитика и отличная поддержка клиентов. eVikaas от Unizap — одна из первых платформ, которые начали интеграцию в Открытую сеть для цифровой коммерции (ONDC) в качестве средства поддержки на стороне продавца. Мы гордимся тем, что легко привлекаем продавцов и связываем их с миллионами покупателей по всей стране. От загрузки каталога до выполнения заказа мы гарантируем удобство работы. С помощью программы eVikaas продавцы могут начать продавать в сети ONDC в течение 24 часов после регистрации. Чтобы бесплатно создать свой собственный веб-сайт электронной коммерции, посетите unizap.ai или свяжитесь с нами по адресу: [email protected]. Вы также можете проверять наши аккаунты в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook на наличие регулярных обновлений.
Comecero
comecero.com
Comecero была создана командой, которая работает в индустрии электронной коммерции более 15 лет. За это время мы работали с десятками коммерческих систем и тысячами предприятий по всему миру. Основываясь на этом опыте, мы создали Comecero. Мы считаем, что решение, которое предлагает Comecero, позволит вам быстро разрабатывать и поддерживать невероятно мощные приложения электронной коммерции, точно соответствующие вашим требованиям.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — это платформа с нулевым кодом, которая позволяет малым и средним предприятиям быстро и легко визуально создавать молниеносные современные условия для покупок с помощью нашего автономного конструктора витрин и торговой платформы на основе API. Платформа снижает риски для торговцев при совершении покупок, предоставляя комплексную инфраструктуру с нулевым временем разработки. Целью компании Aasaan является предоставление МСП возможности быстро и легко создавать исключительные возможности для покупок с помощью лучших в своем классе технологий.
Aleran Software
aleran.com
Увеличение доходов | Экономьте время | Экономьте деньги... и делайте сложные продажи проще, быстрее и эффективнее – по всем каналам продаж. Платформа ускорения продаж Aleran — от вашего веб-сайта до ваших собственных отделов продаж и партнеров по распространению — предоставляет вам средства контроля, необходимые для управления и роста по каждому каналу продаж.
Acenda
acenda.com
Acenda — это облачная платформа электронной коммерции, которая позволяет производителям, дистрибьюторам и вертикальным ритейлерам создавать интернет-магазины, подключать продукты к нескольким каналам продаж, контролировать и синхронизировать запасы, управлять заказами и выполнять их, получать доступ к подробной отчетности, проводить эксперименты — и в конечном итоге увеличивать конверсию.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), помогающая агентствам создавать и управлять цифровыми услугами, ориентированными на пользователя, такими как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы. С помощью одного входа в облако вы получаете доступ к интуитивно понятной системе управления контентом (CMS), менеджеру по работе с клиентами (CRM), который регистрирует активность, интегрированной транзакционной электронной почте и платформе электронной коммерции. Используя AWS, вы можете быть спокойны, зная, что резервное копирование ваших данных осуществляется каждую ночь, они полностью безопасны и легко доступны. Siteglide помогает агентствам и предприятиям максимально эффективно использовать Интернет, предлагая обучение, поддержку и дополнения, ориентированные на конкретные области вашего бизнеса.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — это SaaS-решение для электронной коммерции B2C + B2B, которое помогает предприятиям управлять каталогами, заказами, клиентами, прайс-листами, пользователями, условиями оплаты и многим другим. Shopamine позволяет вам: ● создавать свои запасы из нескольких источников и эффективно управлять ими с единой платформы; ● настроить сложные условия и доступ на уровне пользователя к вашему контенту, товарам и ценам; ● продавать на автопилоте, собирая заказы, котировки, лиды и запросы в режиме онлайн.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain — это облачная платформа электронной коммерции, размещенная на AWS. Его уникальным предложением является модель B2B2C, первая в своем роде для производителей, дистрибьюторов / дилеров и конечных потребителей в различных отраслях бизнеса. С помощью eComchain производитель может связаться с сетью дилеров и дистрибьюторов на платформе электронной коммерции B2B eComchain. Эта сеть дилеров и дистрибьюторов, в свою очередь, может обращаться к своим конечным потребителям через свои фирменные специализированные сайты на той же платформе eComchain, размещенной на сервере производителя.
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использовать как отдельные продукты, включают: «Где купить технологии», «Покупаемые носители» и «Цифровую полку». Наше программное обеспечение позволяет брендам электронной коммерции обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов, собирать подробную информацию и поддерживать первоклассный бренд. Применяя к нашим клиентам подход «прежде всего партнерство», наша преданная своему делу команда по работе с брендом гарантирует, что мы вместе достигнем наших целей.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Меняется то, как люди потребляют товары. Владение материальными благами не играет такой уж большой роли в жизни людей. В то же время все больше людей предпочитают покупать бывшие в употреблении товары вместо новых. Чтобы удовлетворить этот новый спрос, торговцам необходимо программное обеспечение, оптимизированное для кругового потребления. Twice Commerce — это платформа, которая помогает предприятиям без проблем продавать, сдавать в аренду и перепродавать продукты и услуги. С помощью Twice компании могут создавать предложения, соответствующие тому, как люди хотят покупать продукты и услуги, будь то краткосрочная аренда, подписка или покупка. Twice также предоставляет готовый интернет-магазин и инструменты для личной продажи. Надежные системы управления запасами и заказами помогают бесперебойно управлять операциями магазина и гарантировать, что критически важные данные остаются в безопасности и всегда актуальны. Будучи платежным провайдером уровня 1, соответствующим стандарту PCI, Twice Commerce может предложить безопасную обработку платежей «из коробки», поэтому вам не придется беспокоиться о сложных сторонних интеграциях. Twice используется тысячами продавцов по всему миру, включая отрасли от спорта до моды, мобильности и электроники.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольким каналам продаж (Интернет, мобильные устройства, социальные сети, торговые площадки и всплывающие магазины). Используя нашу мощную систему администрирования, продавцы могут управлять всеми аспектами своего онлайн-бизнеса, получая доступ к мощным отчетам для улучшения маркетинга и прибыльности для построения и развития успешного бизнеса. ShopWired построен с надежностью и масштабируемостью с использованием хостинга корпоративного уровня и технологий, предоставляемых хостинговой платформой Amazon, AWS. ShopWired обслуживает тысячи магазинов в Великобритании, США и Европе, включая такие мировые бренды, как Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine и многие другие.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистрированного продавца, в которой мы предоставляем локализованный опыт оформления заказов, автоматизируем глобальные налоги, боремся с мошенничеством и соблюдаем правила от вашего имени. Клиенты выбирают нас, чтобы: • Упростить международную экспансию на более чем 240 рынков • Ускорить получение дохода • Продавать физические товары, цифровые загрузки, а также программное обеспечение и услуги на основе подписки аудиториям B2C и B2B • Увеличение доходов • Минимизировать риск • Упрощать операции • Дополнять их опыт внешней коммерции • Высвободите ресурсы, чтобы сосредоточиться на том, что они делают лучше всего. Преимущества включают в себя: • Повышение уровня авторизации на 8–15 % по всему миру • Снижение эксплуатационных расходов на 20–30 • 6 недель внедрение на новые рынки. В число клиентов входят: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Вагнер
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
ikas
ikas.com
ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют беспрепятственно продавать продукцию через различные каналы, включая торговые площадки, физические магазины и собственный веб-сайт электронной коммерции бренда, в международном масштабе. Одной из наиболее примечательных особенностей платформы является ее функция многоканальных продаж, которая облегчает управление всеми заказами и запасами на одной единой панели управления. Одним щелчком мыши можно эффективно перенести все свои продукты на собственный веб-сайт электронной коммерции с помощью ikas. Кроме того, высокие показатели конверсии платформы можно использовать для повышения эффективности SEO, что приведет к лучшим результатам и увеличению прибыли. ikas предлагает надежную инфраструктуру электронной коммерции, которая позволяет быстро и эффективно создавать веб-сайты электронной коммерции. Платформа предлагает неограниченное количество продуктов, трафика и веб-пространства, интеграцию бесплатной доставки, расширенное управление возвратами, кампании скидок и круглосуточную экспертную поддержку клиентов. Кроме того, пользователи могут воспользоваться массовым присвоением категорий, тегов и цен продажи продуктам, а также получать уведомления о напоминаниях о корзине через SMS и WhatsApp. Более того, платежное решение платформы ikasPay дает возможность получать платежи на следующий день, а электронный экспорт во все страны бесплатен. Выбрав ikas, пользователи могут осуществлять свои процессы электронной коммерции практически и профессионально, как это делают многие успешные бренды, которые в настоящее время используют инфраструктуру ikas.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свое влияние и влияние. Компания, отличающаяся преданной своему делу командой экспертов и богатой историей инноваций в области электронной коммерции, позиционирует себя как ключевой игрок для бизнеса, стремящегося к процветанию на цифровом рынке. Selldone выделяется своей революционной
Traede
traede.com
Traede управляет всеми аспектами оптового процесса на единой платформе, включая управление продуктами, отслеживание клиентов, а также создание и обработку заказов. Кроме того, приложение для iPad позволяет вашим торговым агентам продавать на ходу, а частный интернет-магазин позволяет розничным торговцам и дистрибьюторам покупать вашу продукцию круглосуточно и без выходных в любой валюте.
WebSell
websell.io
WebSell — это платформа электронной коммерции, которая напрямую подключается к системам торговых точек (POS). Мы используем данные в существующих системах POR/ERP и используем их для работы интернет-магазинов. Интеграция электронной коммерции между системами магазинов и интернет-магазинами — это то, что мы делаем лучше всего.
Storeino
storeino.com
Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных приложений для покупок, которые вы получите при подписке на услуги платформы. Storeino предлагает мощный рынок приложений, которые вы можете использовать для повышения коэффициентов конверсии и автоматизации вашего бизнеса, а также еще один рынок услуг, где вы можете найти множество решений, таких как интеграция транспортных компаний по всему миру, интеграция поставщиков услуг (агентств по покупке медиа, колл-центры.......и т.д.)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного в вашем успехе.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — это составной API для электронной коммерции, который поддерживает любое количество местных или международных рынков, может обеспечивать транзакции на любом интерфейсе и значительно упрощает разработчикам настройку собственного процесса оформления заказа.
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — это платформа электронной коммерции, с помощью которой вы сможете создать интернет-магазин без знания кода. Интернет-магазин способствует брендингу бизнеса и автоматизации продаж. Zegashop предоставляет такие инструменты, как SEO, аналитика веб-сайтов, управление контентом, исследование ключевых слов и исследование конкурентов. С помощью этого инструментария у вас есть возможность организовать онлайн-продажи и масштабировать бизнес. У вас есть возможность использовать его бесплатно в течение 15 дней, в течение которых будет доступен весь функционал. Будут предоставлены руководящие указания и проведено обучение CMS с соответствующим сотрудником. Доступна круглосуточная поддержка, вы можете связаться со службой поддержки через чат Zegashop.
Turis
turis.app
Получите оптовый интернет-магазин, который автоматизирует обработку заказов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Удобная витрина магазина, управление розничными торговцами, расширенные прайс-листы, более 4000 интеграций для автоматизации и оптимизации ваших оптовых заказов. Начните оптимизацию сегодня!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик премиальных решений для электронной коммерции, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффективных собственных инструментов. Наша оптимизированная для пользователей платформа предлагает нашим партнерам: ⦿ По-настоящему глобальное решение с 110 валютами и более 70 способами оплаты для расширения вашего бизнеса по всему миру; ⦿ Высокопроизводительная и безопасная система онлайн-обработки с динамическими схемами ценообразования и выставления счетов для минимизации проблем с оплатой; ⦿ Безупречные системы регулярных платежей и управления подписками, упрощающие вашу административную работу и консолидирующие потоки доходов; ⦿ Функции развития клиентов и лояльности с лучшими инструментами конверсии и оптимизации для создания приятного опыта работы с клиентами и стимулирования будущих приобретений; ⦿ И интегрированная поддержка клиентов для профессионального решения всех покупок, выставления счетов и потенциальных возвратных платежей или споров с вашими клиентами.
Shopiroller
shopiroller.com
Омниканальная инфраструктура электронной коммерции для МСП и индивидуальных клиентов Sell Anywhere Shopiroller дает вам возможность легко продавать где угодно и кому угодно — через Интернет и по всему миру. Платежные решения Принимайте кредитные карты и другие популярные способы оплаты у поставщика платежных услуг, который готов к работе в любое время. Разработчик Freedom Универсальная платформа электронной коммерции с коммерческим API, обеспечивающая сверхбыстрые, динамичные и персонализированные покупки.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — это платформа электронной коммерции на базе Saas, которая предлагает бесплатную настройку интернет-магазинов электронной коммерции. Это многофункциональная платформа электронной коммерции, предлагающая высокий уровень безопасности. Вы можете запустить свой веб-сайт и приложение электронной коммерции с помощью конструктора интернет-магазинов Quick eSelling бесплатно всего за 10 минут. Кроме того, вы можете перейти на платные планы, если у вас широкий диапазон требований.
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
DG1
dg1.com
Основываясь на 20-летнем опыте разработки индивидуальных цифровых систем, мы создали систему «Все в одном» для стимулирования роста малого и среднего бизнеса. DG1 предлагает корпоративные функции шести вертикалей в единой среде и прост в использовании для любого типа малого и среднего бизнеса. Веб-система с CMS, система электронной коммерции с расширенными функциями, система бронирования или бронирования, система многоканального взаимодействия, исходящие кампании и автоматизация маркетинга, мобильное приложение Android и полная система больших данных. Все сосредоточены на цифровом росте и доступной цифровизации.
Contentder
contentder.com
Создавайте красивые веб-сайты, магазины электронной коммерции, блоги и новостные порталы с помощью бесплатного конструктора веб-сайтов Contentder, используя инструменты перетаскивания и цифрового маркетинга.
29 Next
29next.com
29 Далее следует платформа электронной коммерции для эффективного маркетинга DTC, которая дает брендам возможность быстро запускать новые продукты, оптимизировать маркетинговые кампании и управлять масштабным ростом. Уникальные функции 29 Next позволяют полностью настраивать маркетинговые пути, оформление заказов и автоматизацию послепродажного обслуживания, чтобы максимизировать рентабельность маркетинговых инвестиций и пожизненную ценность клиента.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете создать и управлять собственным интернет-магазином за считанные минуты со своего смартфона.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Volusion
volusion.com
Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — это многофункциональная платформа электронной коммерции, обслуживающая тысячи предприятий любого размера в самых разных отраслях по всему миру. Предлагая непревзойденное бесплатное решение для электронной коммерции, компания предоставляет все, что нужно предпринимателю для начала и развития своего бизнеса. Этот готовый опыт электронной коммерции включает в себя мощные инструменты, которые помогут бизнесу добиться успеха — надежный конструктор веб-сайтов, управление продуктами и заказами, инструменты маркетинга клиентов, техническую поддержку 24/7/365 и многое другое. Клиенты могут выбирать из десятков профессионально разработанных отраслевых шаблонов, каждый из которых удобен для мобильных устройств, оптимизирован для SEO и обладает широкими возможностями настройки. Компания Shift4Shop, основанная в 1997 году, входит в список Inc. 5000, имеет сертификат Visa PCI и является пионером в области современной электронной коммерции.
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
ReadyCloud
readycloud.com
Это мощное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое дополнительно улучшено благодаря плагинам готовочного и ReadyReturns для создания решения для электронной коммерции.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности в более чем 30 странах Zoho Commerce предлагает универсальное решение для торговцев, предоставляя интегрированную экосистему, которая упрощает операции электронной коммерции и устраняет необходимость в знаниях в области кодирования.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo работает с клиентами, чтобы максимизировать все каналы цифровых продаж по всему миру, объединяя наш опыт и платформу нового поколения в проверенное и доступное облачное решение для цифровой коммерции. Платформа Kooomo, созданная менеджерами электронной коммерции и включенная в «Магический квадрант» Gartner, объединяет все части головоломки цифровой коммерции. Благодаря гибкой модели распределения доходов мы все стремимся к успеху. Наша обширная партнерская экосистема с технологиями мирового класса гарантирует, что предприятия будут готовы к будущему, чтобы идти в ногу с развивающейся средой цифровой коммерции. Kooomo обслуживает широкий круг клиентов по всему миру, включая Morrisons, Nutmeg, Havaianas, Butlers Chocolates, Avoca, CP Company, Miss Bikini и Blauer USA.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — это компонуемое решение, созданное для упрощения управления сложными каталогами продуктов, поиска, ценообразования, заказов и управления клиентами по нескольким каналам с широкими возможностями расширения и мгновенным удобством использования. Масштабируйте свой бизнес с помощью перспективной платформы, которая выходит за рамки традиционной основной торговли и упрощает и ускоряет рост. Быстро развертывайте многоканальный опыт B2B и B2C с помощью Kibo Omnichannel Starter Stores, который содержит готовые интеграции, рабочие процессы и процессы для сервисов Kibo, таких как поиск, инвентаризация, поиск, маршрутизация заказов, для поддержки таких программ, как BOPIS и доставка в магазин. Быстро разверните витрину магазина с нуля с помощью наборов коннекторов к популярным платформам, таким как React Storefront, Vue Storefront и Next.js Commerce, а также к платформам развертывания. Интегрируйтесь с ведущими поставщиками автономных CMS с помощью готовых интеграций или используйте API-интерфейсы Kibo для интеграции существующих систем.
Fygaro
fygaro.com
Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от МСП и предпринимателей до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам ваши цены и пакеты на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать модернизированное торговое предложение или вам нужна альтернатива CPQ, IQ поможет вам.
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А благодаря интеграции Ecwid для торговых точек, интеграции маркетинга по электронной почте и специальному мобильному приложению вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время и в любом месте.
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функциональность корпоративного уровня, настройку и производительность, а также простоту и удобство использования. Десятки тысяч компаний B2C и B2B в 150 странах и во многих отраслях используют BigCommerce для создания красивых и привлекательных интернет-магазинов, включая Ben & Jerry’s, Molton Brown, SC Johnson, Skullcandy, SoloStove и Vodafone. BigCommerce со штаб-квартирой в Остине имеет офисы в Лондоне, Киеве, Сан-Франциско и Сиднее. Для получения дополнительной информации посетите www.bigcommerce.com или подпишитесь на нас в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставления счетов за подписку, а также максимизировать коэффициенты конверсии продаж. В число клиентов компании входят ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, «Лаборатория Касперского» и многие другие компании по всему миру. Avangate приобрела 2Checkout (www.2checkout.com) в марте 2017 года. Компании выбирают наше решение, чтобы: - Продавать больше цифровых товаров по всему миру - Максимизировать пожизненную ценность клиента - Ускорить вывод продукта на рынок - Получить интегрированное управление регулярными доходами - Использовать новые каналы сбыта. Подробнее о www.2checkout.com
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ и всего, что между ними.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — это облачное веб- и мобильное решение, которое помогает малым и средним оптовикам и розничным торговцам увеличивать доход и экономить время. Его функции включают управление заказами, каталог продукции, управление клиентами и аналитику. Его мобильное приложение позволяет торговым представителям оформлять заказы и управлять запасами на ходу, а менеджеры по доставке могут эффективно организовывать выполнение заказов и доставку. SimplyDepo — это полностью SaaS-решение.
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чтобы оставаться конкурентоспособными и внедрять инновации с помощью интегрированного целостного решения. Беспрепятственное масштабирование: управляйте сложными каталогами продуктов, данными и активами любого размера и на любом этапе бизнеса с помощью одной готовой платформы. Повысьте эффективность и упростите работу с помощью решения, которое интегрируется с вашей ERP и включает в себя все: от управления информацией о продуктах (PIM) и поиска до управления контентом, маркетинга и платежей. Обеспечьте наилучшее качество обслуживания клиентов. Предоставьте своим клиентам гибкость и простоту поиска и заказа того, что им нужно, когда им это нужно. Благодаря надежной системе рекомендаций по продуктам, интеллектуальному поиску и полностью интегрированному мобильному приложению ваши клиенты смогут легко заказывать, выкупать и отслеживать покупки в любое время и в любом месте. Оптимизируйте денежный поток: сведите к минимуму трудности между совершением продажи и проведением платежа, одновременно увеличивая денежный поток за счет консолидации процессов продаж, выставления счетов и платежей у одного поставщика.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — это «безголовая» система электронной коммерции, позволяющая интегрировать электронную коммерцию без шаблонов в качестве промежуточного программного обеспечения в ERP-системы предприятия. Система основана на API и специально предназначена для организаций уровня предприятия.
SAP
sap.com
SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и бизнес-ИИ. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требовательных процессов в мире. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций — от рабочей силы и финансов до клиентов и цепочек поставок — в единую экосистему, способствующую прогрессу.
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