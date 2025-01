Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея

Twice Commerce

Меняется то, как люди потребляют товары. Владение материальными благами не играет такой уж большой роли в жизни людей. В то же время все больше людей предпочитают покупать бывшие в употреблении товары вместо новых. Чтобы удовлетворить этот новый спрос, торговцам необходимо программное обеспечение, оптимизированное для кругового потребления. Twice Commerce — это платформа, которая помогает предприятиям без проблем продавать, сдавать в аренду и перепродавать продукты и услуги. С помощью Twice компании могут создавать предложения, соответствующие тому, как люди хотят покупать продукты и услуги, будь то краткосрочная аренда, подписка или покупка. Twice также предоставляет готовый интернет-магазин и инструменты для личной продажи. Надежные системы управления запасами и заказами помогают бесперебойно управлять операциями магазина и гарантировать, что критически важные данные остаются в безопасности и всегда актуальны. Будучи платежным провайдером уровня 1, соответствующим стандарту PCI, Twice Commerce может предложить безопасную обработку платежей «из коробки», поэтому вам не придется беспокоиться о сложных сторонних интеграциях. Twice используется тысячами продавцов по всему миру, включая отрасли от спорта до моды, мобильности и электроники.