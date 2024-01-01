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Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - Аландские о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и ​​клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.