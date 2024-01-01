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Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - Австрия
Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (ивр. וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Израи...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функцио...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности...
Sellix
sellix.io
Sellix — это SaaS-платформа электронной коммерции для предприятий и частных лиц. Мы позволяем клиентам регистрироваться и создавать свои цифровые товары (например, Shopify). Затем мы обеспечиваем все, от платежных шлюзов до нижележащей инфраструктуры. Наши предложения криптовалюты являются ключевой ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставле...
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать с максимальной отдачей. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция PayPal и многое другое. Мы делаем ведение вашего бизнеса по разработк...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам о ваших ценах и пакетах на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать мо...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — это простая платформа электронной коммерции для авторов, желающих продавать цифровые, физические продукты, продукты по подписке и продукты для печати по требованию в красивом интернет-магазине. Sellfy позаботится о технической части вашего бизнеса, чтобы у вас было больше времени, чтобы сос...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
ReadyCloud
readycloud.com
Это мощное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое дополнительно улучшено плагинами ReadyShipper и ReadyReturns для создания универсального решения для электронной коммерции.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — это многофункциональная платформа электронной коммерции, обслуживающая тысячи предприятий любого размера в самых разных отраслях по всему миру. Предлагая непревзойденное бесплатное решение для электронной коммерции, компания предоставляет все, что нужно предпринимателю для начала и разв...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — это компонуемое решение, созданное для упрощения управления сложными каталогами продуктов, поиска, ценообразования, заказов и управления клиентами по нескольким каналам с широкими возможностями расширения и мгновенным удобством использования. Масштабируйте свой бизнес с помощью перс...
Fygaro
fygaro.com
Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от МСП и предпринимателей до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.
Volusion
volusion.com
Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Contentder
contentder.com
Создавайте красивые веб-сайты, магазины электронной коммерции, блоги и новостные порталы с помощью бесплатного конструктора веб-сайтов Contentder, используя инструменты перетаскивания и цифрового маркетинга.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, отмеченная наградами платформа электронной коммерции, предоставляет простой конструктор веб-сайтов для предприятий электронной коммерции всех форм и размеров, позволяющих запускать, продавать и управлять своими интернет-магазинами.
MarketTime
markettime.com
MarketTime помогает торговым агентствам и брендам оптимизировать свой бизнес с помощью надежной системы управления бэк-офисом, мощных инструментов обеспечения продаж, комплексной отчетности и аналитики, а также настраиваемого решения для электронной коммерции B2B. С помощью MarketTime пользователи м...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик премиальных решений для электронной коммерции, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффективн...
Pimcore
pimcore.com
Любимая разработчиками, агентствами и предприятиями: Pimcore Platform™ — это передовая платформа с открытым исходным кодом, которой доверяют более 110 000 компаний по всему миру. Он предлагает самые современные решения для управления цифровыми активами (DAM), управления информацией о продуктах (PIM)...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — это платформа электронной коммерции на базе Saas, которая предлагает бесплатную настройку интернет-магазинов электронной коммерции. Это многофункциональная платформа электронной коммерции, предлагающая высокий уровень безопасности. Вы можете запустить свой веб-сайт и приложение элек...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете создать и управлять собственным интернет-магазином за считанные минуты со своего смартфона.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели за...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям...
ikas
ikas.com
ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют б...
Storeino
storeino.com
Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных при...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Unizap
unizap.ai
Unizap (ранее ndhgo) — мощный конструктор веб-сайтов электронной коммерции, предназначенный для вывода любого бизнеса в Интернет. Ваше универсальное решение для электронной коммерции. Умная инвентаризация, каталогизация, интеграция доставки, 360-градусный маркетинг, платежи, аналитика и отличная под...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольк...
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чт...
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — это «безголовая» система электронной коммерции, позволяющая интегрировать электронную коммерцию без шаблонов в качестве промежуточного программного обеспечения в ERP-системы предприятия. Система основана на API и специально предназначена для организаций уровня предприятия.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo работает с клиентами, чтобы максимизировать все каналы цифровых продаж по всему миру, объединяя наш опыт и платформу нового поколения в проверенное и доступное облачное решение для цифровой коммерции. Платформа Kooomo, созданная менеджерами электронной коммерции и включенная в «Магический ква...
WebSell
websell.io
WebSell — это платформа электронной коммерции, которая напрямую подключается к системам торговых точек (POS). Мы используем данные в существующих системах POR/ERP и используем их для работы интернет-магазинов. Интеграция электронной коммерции между системами магазинов и интернет-магазинами — это то,...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — это составной API для электронной коммерции, который поддерживает любое количество местных или международных рынков, может обеспечивать транзакции на любом интерфейсе и значительно упрощает разработчикам настройку собственного процесса оформления заказа.
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — это платформа электронной коммерции, с помощью которой вы сможете создать интернет-магазин без знания кода. Интернет-магазин способствует брендингу бизнеса и автоматизации продаж. Zegashop предоставляет такие инструменты, как SEO, аналитика веб-сайтов, управление контентом, исследование к...
Turis
turis.app
Получите оптовый интернет-магазин, который автоматизирует обработку заказов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Удобная витрина магазина, управление розничными торговцами, расширенные прайс-листы, более 4000 интеграций для автоматизации и оптимизации ваших оптовых заказов. Начните опти...
Traede
traede.com
Traede управляет всеми аспектами оптового процесса на единой платформе, включая управление продуктами, отслеживание клиентов, а также создание и обработку заказов. Кроме того, приложение для iPad позволяет вашим торговым агентам продавать на ходу, а частный интернет-магазин позволяет розничным торго...
Shopiroller
shopiroller.com
Омниканальная инфраструктура электронной коммерции для МСП и индивидуальных клиентов Sell Anywhere Shopiroller дает вам возможность легко продавать где угодно и кому угодно — через Интернет и по всему миру. Платежные решения Принимайте кредитные карты и другие популярные способы оплаты у поставщика ...
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
DG1
dg1.com
Основываясь на 20-летнем опыте разработки индивидуальных цифровых систем, мы создали систему «Все в одном» для стимулирования роста малого и среднего бизнеса. DG1 предлагает корпоративные функции шести вертикалей в единой среде и прост в использовании для любого типа малого и среднего бизнеса. Веб-с...
29 Next
29next.com
29 Далее следует платформа электронной коммерции для эффективного маркетинга DTC, которая дает брендам возможность быстро запускать новые продукты, оптимизировать маркетинговые кампании и управлять масштабным ростом. Уникальные функции 29 Next позволяют полностью настраивать маркетинговые пути, офор...