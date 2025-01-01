Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупок, адаптируя его к индивидуальным потребностям потребителей. Отслеживая поведение пользователей в режиме реального времени по различным каналам, это программное обеспечение предоставляет персонализированные сообщения, которые помогают пользователям находить и приобретать продукты или услуги. Маркетологи и специалисты в области электронной коммерции используют это программное обеспечение для увеличения онлайн-продаж. Обычно программное обеспечение для персонализации электронной коммерции предлагается как отдельное решение, которое интегрируется с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и системами управления информацией о продуктах (PIM). Кроме того, некоторые поставщики объединяют его с программным обеспечением для электронной торговли или программным обеспечением для многоканальной розничной торговли для более комплексного подхода.
Отправить новое приложение
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
Drip
drip.com
Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предлагает решения для чат-торговли, объединяя взаимодействие через мессенджеры и онлайн-офлайн продажи для ритейлеров в Азии.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.
MyAlice
myalice.ai
MyAlice — платформа для общения с клиентами, объединяющая социальные сети, управление заказами и автоматизацию поддержки для улучшения сервиса и продаж.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Spott
spott.ai
Spott позволяет добавлять интерактивные элементы к контенту, таким как изображения и видео, чтобы повысить его эффективность и измеримость.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — инструмент коммуникации с клиентами для новинок, который позволяет наладить двустороннюю связь с пользователями напрямую в приложении.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.
Findify
findify.io
Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit предлагает услуги оптимизации конверсий, включая email-ремаркетинг, SMS-кампании и стратегию против отмены покупок, помогая увеличить продажи и привлечение клиентов.
Digioh
digioh.com
Digioh - это платформа для сбора данных и повышения конверсий с помощью опросов, викторин и форм, позволяющих брендам настраивать маркетинг.
edrone
edrone.me
Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
Moosend
moosend.com
Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io - это онлайн-платформа для создания викторин и опросов, сбора отзывов и анализа данных для бизнеса любого размера.
Wyng
wyng.com
Wyng - это платформа, помогающая брендам создавать интерактивные цифровые опыты для лучшего взаимодействия с аудиторией и персонализации в реальном времени.
Experro
experro.com
Experro — это цифровая платформа, предлагающая персонализированные решения для электронной торговли с инструментами для создания сайтов и управления данными клиентов.
Recombee
recombee.com
Recombee – это сервис для предоставления персонализированных рекомендаций по продуктам и контенту, который помогает увеличить доходы и удовлетворенность пользователей.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.
Maropost
maropost.com
Maropost – платформа для email-маркетинга, упрощающая взаимодействие с клиентами через несколько каналов, обеспечивая персонализацию и аналитику.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx - платформа для создания высокопроизводительных веб-приложений с системой управления контентом на основе GIT, упрощающая разработки для бизнеса любого размера.
TxtCart
txtcartapp.com
TXTCART - платформа SMS-маркетинга для магазинов Shopify, позволяющая улучшать взаимодействие с клиентами и увеличивать продажи через целевые текстовые кампании.
StoreYa
storeya.com
StoreYa - платформа для автоматического импорта интернет-магазинов на Facebook с возможностью настройки под бренд и улучшения продаж через инструменты аналитики и интеграции.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — система управления подписками и платежами, позволяющая создать эффективный процесс оформления заказа и увеличить продажи.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — платформа для онлайн-продаж через живые видео, позволяющая компаниям интегрировать продажи на социальных сетях и управлять инвентарием.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — платформа, предлагающая рекомендации для онлайн-открытий и вовлечения клиентов, основанная на глубоких технологиях машинного обучения.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.
Socital
socital.com
Socital - это платформа для e-commerce, которая помогает собирать лиды, конвертировать анонимных посетителей в клиентов и увеличивать продажи.
Vizury
vizury.com
Vizury - решение Martech для повышения удержания клиентов и их возвращения на сайты, улучшения привлечения и лояльности к бренду.
Personizely
personizely.net
Personizely - это инструмент для маркетинга, помогающий собирать контактную информацию, увеличивать среднюю стоимость заказа и создавать целевые всплывающие окна на сайтах.
Klevu
klevu.com
Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.
Poltio
poltio.com
Приложение Poltio предлагает решения без кода для вовлекающих опросов и рекомендаций продуктов, улучшая опыт покупок и собирая данные от пользователей.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — инструмент оптимизации конверсии для маркетологов, позволяющий создавать всплывающие окна, персонализировать веб-сайты и проводить A/B тестирование.
Monetate
monetate.com
Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate - это инструмент на основе ИИ для eCommerce, предоставляющий персонализированные рекомендации товаров для увеличения конверсий и удержания клиентов.
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail - приложение для персонализации e-commerce, увеличивающее средний размер корзины и улучшающее рекомендации продуктов для клиентов.
© 2025 WebCatalog, Inc.