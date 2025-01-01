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Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции
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Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупок, адаптируя его к индивидуальным потребностям потребителей. Отслеживая поведение пользователей в режиме реального времени по различным каналам, это программное обеспечение предоставляет персонализированные сообщения, которые помогают пользователям находить и приобретать продукты или услуги. Маркетологи и специалисты в области электронной коммерции используют это программное обеспечение для увеличения онлайн-продаж. Обычно программное обеспечение для персонализации электронной коммерции предлагается как отдельное решение, которое интегрируется с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и системами управления информацией о продуктах (PIM). Кроме того, некоторые поставщики объединяют его с программным обеспечением для электронной торговли или программным обеспечением для многоканальной розничной торговли для более комплексного подхода.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.

Drip

Drip

drip.com

Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat предлагает решения для чат-торговли, объединяя взаимодействие через мессенджеры и онлайн-офлайн продажи для ритейлеров в Азии.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

MyAlice — платформа для общения с клиентами, объединяющая социальные сети, управление заказами и автоматизацию поддержки для улучшения сервиса и продаж.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

Spott

Spott

spott.ai

Spott позволяет добавлять интерактивные элементы к контенту, таким как изображения и видео, чтобы повысить его эффективность и измеримость.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

Beamer — инструмент коммуникации с клиентами для новинок, который позволяет наладить двустороннюю связь с пользователями напрямую в приложении.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

UpSellit предлагает услуги оптимизации конверсий, включая email-ремаркетинг, SMS-кампании и стратегию против отмены покупок, помогая увеличить продажи и привлечение клиентов.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh - это платформа для сбора данных и повышения конверсий с помощью опросов, викторин и форм, позволяющих брендам настраивать маркетинг.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz.io - это онлайн-платформа для создания викторин и опросов, сбора отзывов и анализа данных для бизнеса любого размера.

Wyng

Wyng

wyng.com

Wyng - это платформа, помогающая брендам создавать интерактивные цифровые опыты для лучшего взаимодействия с аудиторией и персонализации в реальном времени.

Experro

Experro

experro.com

Experro — это цифровая платформа, предлагающая персонализированные решения для электронной торговли с инструментами для создания сайтов и управления данными клиентов.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recombee – это сервис для предоставления персонализированных рекомендаций по продуктам и контенту, который помогает увеличить доходы и удовлетворенность пользователей.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost – платформа для email-маркетинга, упрощающая взаимодействие с клиентами через несколько каналов, обеспечивая персонализацию и аналитику.

deco.cx

deco.cx

deco.cx

Deco.cx - платформа для создания высокопроизводительных веб-приложений с системой управления контентом на основе GIT, упрощающая разработки для бизнеса любого размера.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TXTCART - платформа SMS-маркетинга для магазинов Shopify, позволяющая улучшать взаимодействие с клиентами и увеличивать продажи через целевые текстовые кампании.

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa - платформа для автоматического импорта интернет-магазинов на Facebook с возможностью настройки под бренд и улучшения продаж через инструменты аналитики и интеграции.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ — система управления подписками и платежами, позволяющая создать эффективный процесс оформления заказа и увеличить продажи.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — платформа для онлайн-продаж через живые видео, позволяющая компаниям интегрировать продажи на социальных сетях и управлять инвентарием.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — платформа, предлагающая рекомендации для онлайн-открытий и вовлечения клиентов, основанная на глубоких технологиях машинного обучения.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.

Socital

Socital

socital.com

Socital - это платформа для e-commerce, которая помогает собирать лиды, конвертировать анонимных посетителей в клиентов и увеличивать продажи.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury - решение Martech для повышения удержания клиентов и их возвращения на сайты, улучшения привлечения и лояльности к бренду.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely - это инструмент для маркетинга, помогающий собирать контактную информацию, увеличивать среднюю стоимость заказа и создавать целевые всплывающие окна на сайтах.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.

Poltio

Poltio

poltio.com

Приложение Poltio предлагает решения без кода для вовлекающих опросов и рекомендаций продуктов, улучшая опыт покупок и собирая данные от пользователей.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — инструмент оптимизации конверсии для маркетологов, позволяющий создавать всплывающие окна, персонализировать веб-сайты и проводить A/B тестирование.

Monetate

Monetate

monetate.com

Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.

Aqurate

Aqurate

aqurate.ai

Aqurate - это инструмент на основе ИИ для eCommerce, предоставляющий персонализированные рекомендации товаров для увеличения конверсий и удержания клиентов.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

Hello Retail - приложение для персонализации e-commerce, увеличивающее средний размер корзины и улучшающее рекомендации продуктов для клиентов.

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