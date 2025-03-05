Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции - Самые популярные приложения - Украина

Klevu

klevu.com

Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в режиме реального времени. Klevu помог продавцам: увеличить конверсию из поиска в 6 раз, увеличить AOV через поиск на 6 % и увеличить конверсию электронной торговли на всем сайте на 15 %. Платформа поиска и обнаружения Klevu AI включает в себя: Klevu AI Поиск по сайту электронной коммерции. Богатое автозаполнение и релевантные результаты поиска. Поиск по мере ввода. Обработка естественного языка (NLP). Самообучающаяся панель поиска на месте на основе искусственного интеллекта. , стоп-слова и флексии Автоматическое пополнение каталога товаров Тенденции поиска и персонализация в режиме реального времени Визуальный мерчендайзинг результатов поиска Поиск Продвижение товаров на основе ключевых слов ----------------------- --------- Klevu AI Электронная коммерция Мерчендайзинг Баланс ИИ и стратегический контроль Автоматический и визуальный мерчандайзинг страниц коллекций Динамические фильтры и оптимизированные для SEO макеты страниц коллекций Заранее планируйте кампании и добавляйте рекламные баннеры Перетаскивание визуального мерчандайзинга Продукты Pin Hero чтобы всегда оставаться на вершине коллекций. Планируйте ограниченные по времени кампании для визуальных баннеров и продвижения продуктов. Экономьте время с помощью простого копирования правил для всех категорий или выбранных категорий ------------------ -------------- Персонализированные рекомендации по продуктам Сверхрелевантные рекомендации по продуктам с использованием искусственного интеллекта на основе поиска. Самообучение при каждом клике, поисковом запросе и покупке. Выбирайте различные типы рекомендаций, включая трендовые, новые, высоко- рекомендации по самым популярным продуктам (на основе кликов, просмотров и поиска). Поощряйте дополнительные продажи и перекрестные продажи на домашней странице, странице коллекции, странице сведений о продукте и корзине. Механизм персонализации. Отображение наиболее актуальных продуктов в наилучшее время. Простая активация «из коробки», полностью настраиваемая с помощью Klevu API. Персонализация всех страниц веб-сайта, включая домашнюю страницу, страницы списков, страницы сведений о продуктах и ​​страницы оформления заказа. Персонализация с небольшой историей взаимодействия, используя обучение у других. -------------------------------- Почему стоит выбрать Клеву? Простота в использовании и быстрая окупаемость Программное обеспечение Klevu ориентировано на API и совместимо с безголовым интерфейсом. При поиске используется обработка естественного языка. Искусственный интеллект и машинное обучение по всему продукту. Поддержка 24/7. Поиск, не зависящий от языка, специально разработанный для международного магазина ----- --------------------------- Klevu помогает людям найти продукты, которые они хотят купить. Благодаря технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и НЛП Klevu позволяет продавцам предоставлять сверхрелевантный персонализированный опыт, основанный на намерениях покупателей в режиме реального времени. Технология обнаружения Klevu сочетает в себе автоматизацию искусственного интеллекта и стратегический контроль, быстро и легко устанавливается и совместима со всеми платформами электронной коммерции. Klevu управляет тысячами предприятий электронной коммерции по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Швеции, Финляндии, Австралии и Индии.