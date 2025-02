Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции - Самые популярные приложения - Таджикистан

Hello Retail

Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции Hello Retail увеличит средний размер корзины, привлечет больше клиентов и повысит их лояльность. Hello Retail персонализирует ваш интернет-магазин, показывая нужный товар нужному покупателю в нужное время. Hello Retail создает персонализированный опыт посредством распознавания поведения на основе искусственного интеллекта, что приводит к подаче надежных рекомендаций по продуктам, поиску и электронным письмам, которые способствуют увеличению перекрестных и дополнительных продаж для вашей электронной коммерции. Наш подход к нашим клиентам заключается в том, что ваш успех — это наш успех, поэтому у вас будут эксперты, которые будут работать с вами и управлять вашей учетной записью.