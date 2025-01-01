Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
UpPass
uppass.io
UpPass — платформа для проверки личности без кода, позволяющая быстро создавать формы для верификации и интегрировать результаты в CRM и автоматизацию.
Cognito
cognitohq.com
Cognito предоставляет проверку личности для KYC и AML, скрининг по спискам и др. с помощью нескольких строк кода.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
Forter
forter.com
Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.
Adloox
adloox.com
Adloox — платформа для верификации и оптимизации цифровой рекламы, предлагающая мониторинг, отслеживание и аналитику производительности рекламных кампаний.
Sift
sift.com
Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — платформа для оценки рисков в реальном времени, основанная на данных о цифровых следах, с использованием безшумных проверок различных сигналов.
BrandShield
brandshield.com
BrandShield — платформа для защиты брендов от цифровых рисков, включая мониторинг и удаление фишинга и других угроз в интернете.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast помогает снизить процент возвратов платежей до 0%, отправляя оповещения о возвратах для быстрой обработки и возврата средств клиентам.
AtData
atdata.com
AtData - приложение для проверки адресов электронной почты. Удаляет ошибки и определяет действительность адресов для повышения точности доставки.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает магазинам защищать свои онлайн-продажи от мошенничества, анализируя заказы и снижая риск возвратных платежей.
Buysafe
buysafe.com
Приложение BuySafe увеличивает доверие и безопасность в онлайн-покупках, предлагая пользователям инструменты для идентификации надежных продавцов.
Xelix
xelix.com
Xelix — это облачное ПО для автоматизации процессов управления счетами к оплате, включая предотвращение переплат и управление данными поставщиков.
Riskified
riskified.com
Riskified - платформа предотвращения мошенничества в электронной коммерции, определяющая законные и мошеннические заказы с помощью машинного обучения.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud - приложение для защиты от мошенничества в онлайн-продажах, проверяющее транзакции и минимизирующее финансовые риски.
Kount
kount.com
Kount - это приложение для обнаружения мошенничества, помогающее предприятиям защищать прибыль и адаптировать стратегии предотвращения мошенничества.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd защищает интернет-магазины от мошенничества, помогая безопасно обрабатывать заказы, предотвращать злоупотребления и автоматизировать процесс возврата.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale - система защиты от мошенничества для электронной коммерции, использующая машинное обучение для анализа транзакций и повышения безопасности покупок.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit – инструмент для предотвращения возвратов платежей, который помогает продавцам управлять спорами и минимизировать финансовые потери.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin помогает онлайн-предприятиям предотвращать мошенничество и обеспечивать безопасность платежей, используя технологии машинного обучения и анализ данных в реальном времени.
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