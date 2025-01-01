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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции
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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass — платформа для проверки личности без кода, позволяющая быстро создавать формы для верификации и интегрировать результаты в CRM и автоматизацию.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito предоставляет проверку личности для KYC и AML, скрининг по спискам и др. с помощью нескольких строк кода.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

Forter

Forter

forter.com

Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox — платформа для верификации и оптимизации цифровой рекламы, предлагающая мониторинг, отслеживание и аналитику производительности рекламных кампаний.

Sift

Sift

sift.com

Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull — платформа для оценки рисков в реальном времени, основанная на данных о цифровых следах, с использованием безшумных проверок различных сигналов.

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

BrandShield — платформа для защиты брендов от цифровых рисков, включая мониторинг и удаление фишинга и других угроз в интернете.

Chargeblast

Chargeblast

chargeblast.com

Chargeblast помогает снизить процент возвратов платежей до 0%, отправляя оповещения о возвратах для быстрой обработки и возврата средств клиентам.

AtData

AtData

atdata.com

AtData - приложение для проверки адресов электронной почты. Удаляет ошибки и определяет действительность адресов для повышения точности доставки.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro помогает магазинам защищать свои онлайн-продажи от мошенничества, анализируя заказы и снижая риск возвратных платежей.

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

Приложение BuySafe увеличивает доверие и безопасность в онлайн-покупках, предлагая пользователям инструменты для идентификации надежных продавцов.

Xelix

Xelix

xelix.com

Xelix — это облачное ПО для автоматизации процессов управления счетами к оплате, включая предотвращение переплат и управление данными поставщиков.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified - платформа предотвращения мошенничества в электронной коммерции, определяющая законные и мошеннические заказы с помощью машинного обучения.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud - приложение для защиты от мошенничества в онлайн-продажах, проверяющее транзакции и минимизирующее финансовые риски.

Kount

Kount

kount.com

Kount - это приложение для обнаружения мошенничества, помогающее предприятиям защищать прибыль и адаптировать стратегии предотвращения мошенничества.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd защищает интернет-магазины от мошенничества, помогая безопасно обрабатывать заказы, предотвращать злоупотребления и автоматизировать процесс возврата.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale - система защиты от мошенничества для электронной коммерции, использующая машинное обучение для анализа транзакций и повышения безопасности покупок.

Chargebackhit

Chargebackhit

chargebackhit.com

Chargebackhit – инструмент для предотвращения возвратов платежей, который помогает продавцам управлять спорами и минимизировать финансовые потери.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin помогает онлайн-предприятиям предотвращать мошенничество и обеспечивать безопасность платежей, используя технологии машинного обучения и анализ данных в реальном времени.

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