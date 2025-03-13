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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.