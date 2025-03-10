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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
UpPass
uppass.io
UpPass — платформа для проверки личности без кода, позволяющая быстро создавать формы для верификации и интегрировать результаты в CRM и автоматизацию.
Cognito
cognitohq.com
Cognito предоставляет проверку личности для KYC и AML, скрининг по спискам и др. с помощью нескольких строк кода.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
Forter
forter.com
Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.
Adloox
adloox.com
Adloox — платформа для верификации и оптимизации цифровой рекламы, предлагающая мониторинг, отслеживание и аналитику производительности рекламных кампаний.
Sift
sift.com
Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных отраслей оценивать риски и обеспечивать более безопасную работу в Интернете. Основные варианты использования включают в себя: KYC, AML, захват учетных записей, злоупотребление промо-акцией и обнаружение мошенничества с синтетическими идентификационными данными.
BrandShield
brandshield.com
Наша надежная запатентованная технология поможет вам бороться с нарушениями и сделает защиту бренда доступной для организаций любого размера.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, официальный партнер Stripe, помогает торговым клиентам снизить процент возвратных платежей до 0 % с помощью оповещений о возвратных платежах. Наши клиенты получают оповещения, как только клиент открывает заявку на возвратный платеж, и могут вернуть клиенту деньги до того, как возвратный платеж будет официально зарегистрирован платежной системой клиента. Мы отличаемся от других поставщиков уведомлений о возвратных платежах за счет технических возможностей и клиентского обслуживания в белых перчатках, что экономит нашим клиентам часы времени в неделю и обеспечивает им удобство. Мы также предоставляем представительские услуги, услуги по автоматическому возврату платежей и экосистему партнеров, которые могут помочь вам оптимизировать ваш бизнес для ускорения роста доходов и увеличения прибыли.
AtData
atdata.com
Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной почты действителен, определяя, правильный ли не только синтаксис, но и соответствует ли адрес требованиям конкретного интернет-провайдера. Мы исправим опечатки, форматирование, синтаксические и другие ошибки ввода, а также отсеем вредные адреса, чтобы снизить риск и сохранить репутацию отправителя. Мы также предоставляем оценку вовлеченности, которая анализирует сигналы активности для выявления активно используемых электронных писем для улучшения доставляемости, лучшей сегментации и отбора потенциальных клиентов. Наша 100% гарантия SafeToSend дает вам уверенность в том, что ваши электронные письма проверены, исправлены и безопасны, поэтому ваши сообщения доходят до нужной аудитории по правильному каналу. Результатом являются более высокие показатели откликов, конверсии и прибыли. Начать работу легко. Мы упрощаем очистку ваших данных через наш портал самообслуживания InstantData. Создайте бесплатную учетную запись и выберите свой список адресов электронной почты на локальном устройстве, загрузите его через FTP или импортируйте со своей маркетинговой платформы электронной почты.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro помогает торговцам защищать свои интернет -магазины от злонамеренных мошенников. Он экранирует все заказы, выполненные с использованием кредитных карт, PayPal и т. Д. Для онлайн -мошенничества. В результате он увеличивает прибыль торговца электронной коммерцией за счет снижения возврата платежей, повышения эффективности работы и увеличения доходов.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe предоставляет гарантию покупок в Интернете, чтобы помочь независимым продавцам электронной коммерции укрепить репутацию, доверие и уверенность среди своих покупателей. Покупатели наслаждаются более качественным и безопасным опытом покупок в Интернете, а продавцы видят значительное увеличение доходов, повышение удовлетворенности и лояльности покупателей.
Xelix
xelix.com
Xelix — компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, предлагающая Центр управления на базе искусственного интеллекта для групп по работе с кредиторской задолженностью. Мы работаем с некоторыми крупнейшими мировыми компаниями, чтобы автоматизировать и улучшить их процессы финансового контроля. Наш Центр управления AP берет на себя работу по пяти основным процессам AP: предотвращение переплаты и мошенничества, управление основными данными поставщиков, сверка отчетов поставщиков, запрос поставщиков. управление и отчетность AP/P2P. Xelix прост в использовании, облачен и гибок, что делает его подходящим для крупных организаций во всех секторах. Мы гордимся тем, что предоставляем поддержку клиентов 10/10, и любим разрабатывать функциональные возможности совместно с нашими клиентами.
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата платежей и модели партнерства премиум-класса. Имея на нашей платформе более 400 миллионов покупателей в более чем 180 странах, мы ежедневно оцениваем миллионы транзакций. Поскольку эти данные возвращаются в нашу систему, наша платформа становится умнее с каждой транзакцией. Наши продавцы получают выгоду от всех этих данных, а не только от тех, которые находятся в их собственной базе данных. Помимо нашего надежного продукта «Гарантия возврата платежей», Riskified создала комплексный портфель решений для защиты и поддержки продавцов на протяжении всего жизненного цикла клиента. Благодаря нашим решениям по защите учетных записей, защите политик и оптимизации платежей мы здесь, чтобы помочь продавцам ориентироваться и оставаться впереди в постоянно развивающемся мире мошенничества в электронной коммерции.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и отправлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно сталкивается современный растущий бизнес. Результатом является большая уверенность в каждом взаимодействии.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда покупателю уместно совершить определенное действие, например создать учетную запись, завершить транзакцию или запросить возврат средств. Мы можем сделать это точно, потому что ранее мы видели 98% покупателей на тысячах витрин электронной коммерции, которые мы защищаем. Значимые клиенты обычно видят рост дохода на 5–9 % за счет пропуска большего количества хороших покупателей. Мы настолько уверены в своих решениях, что подтверждаем одобрение заказов гарантией, что дает нашим продавцам уверенность в автоматизации выполнения заказов, зная, что в случае возврата платежа мы возместим им 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — наиболее полное решение для защиты от мошенничества в электронной торговле. Мы объединяем передовые статистические технологии с крупнейшей в мире командой специализированных аналитиков по мошенничеству для получения сбалансированного, реального подхода, не похожего ни на что другое на рынке. Мы обеспечиваем самые высокие показатели одобрения заказов и самые низкие показатели ложных отказов в отрасли.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit — это сертифицированное Visa и Mastercard решение для предотвращения возвратных платежей, адаптированное к потребностям вашего онлайн-бизнеса. Все ваши операции по управлению возвратными платежами и аналитика доступны на одной удобной панели управления. Мы объединяем нашу запатентованную технологию с сетями эмитентов и схем, чтобы предоставить нашим клиентам самый широкий охват оповещений о возвратных платежах, без дубликатов и других проблем со сверкой. Наша команда поможет вам бороться с существующими возвратными платежами, предотвратить будущие возвратные платежи, восстановить доход и многое другое с гарантированной рентабельностью инвестиций.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.
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