NoFraud

nofraud.com

В NoFraud мы знаем, что предотвращение мошенничества – это не только избежание потерь, но и улучшение качества обслуживания клиентов. NoFraud — это решение для предотвращения мошенничества и оформления заказов в электронной коммерции, которое защищает предприятия от мошенников, устраняет потери, связанные с возвратными платежами, а также обеспечивает более плавный и удобный процесс оформления заказов для доверенных покупателей. NoFraud интегрируется непосредственно с вашей платформой электронной коммерции, чтобы сканировать каждый заказ на наличие признаков мошенничества в режиме реального времени. Мы используем комбинацию мощных алгоритмов и упреждающего человеческого анализа, чтобы обеспечить простое решение о прохождении или отказе для каждой транзакции, поэтому вам никогда не придется вручную проверять заказы или отслеживать показатели мошенничества. Мы настолько уверены в своих решениях, что предоставляем 100% финансовую гарантию, поэтому, если вы получите возвратный платеж за мошенничество, мы вернем вам деньги. С помощью NoFraud Checkout вы можете повысить конверсию благодаря красиво оформленному процессу оформления заказа, созданному для того, чтобы ускорить процесс покупки заслуживающими доверия покупателями. Любой покупатель, зарегистрированный в сети NoFraud, может автоматически заполнить свою информацию одним щелчком мыши — утомительная регистрация учетной записи не требуется. Для всех остальных NoFraud Checkout динамически адаптирует количество полей ввода в зависимости от факторов риска клиента. Более заслуживающие доверия покупатели проходят быстрее, в то время как более рискованные покупатели должны предоставить больше информации.