Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения - Мавритания

Chargebacks911

chargebacks911.com

Истоки Chargebacks911 не были связаны с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, что их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на зап...