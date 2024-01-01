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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Fingerprint
fingerprint.com
API отпечатков пальцев браузера. Остановите мошенничество, спам и захват учетных записей с помощью снятия отпечатков пальцев браузера с точностью 99,5 %.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Onfido
onfido.com
Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Intellicheck
intellicheck.com
Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам провер...
MaxMind
maxmind.com
Создавайте более разумные и безопасные цифровые возможности с помощью точных данных Интегрируйте GeoIP® и обнаружение онлайн-мошенничества в свои приложения.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, мошенничества и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистриро...
Forter
forter.com
Forter — платформа доверия для цифровой экономики. Увеличьте доход, сократите количество случаев мошенничества и улучшите качество обслуживания клиентов.
Sift
sift.com
Решения для предотвращения мошенничества, которые позволяют вашему бизнесу внедрять инновации и расти без повышенного риска. Защитите своих клиентов и торговлю с помощью решений Sift по борьбе с мошенничеством.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных ...
BrandShield
brandshield.com
Наша надежная запатентованная технология помогает бороться с нарушениями и делает защиту бренда доступной для организаций любого размера.
Adloox
adloox.com
Adloox — ведущая европейская независимая платформа для проверки и анализа рекламы. С 2009 года Adloox разрабатывает новейшую запатентованную технологию, позволяющую обеспечить защиту всех своих клиентов, включая рекламодателей, агентства и другие технологии на стороне покупателя, от самых изощренных...
UpPass
uppass.io
UpPass — это платформа проверки личности без кода, которая помогает максимально быстро остановить онлайн-мошенничество. Как и в случае с формой Google, вы можете создать форму регистрации вместе с любыми этапами проверки (сравнение активности и лица, проверка электронной почты, проверка OTP номера м...
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, официальный партнер Stripe, помогает торговым клиентам снизить процент возвратных платежей до 0 % с помощью оповещений о возвратных платежах. Наши клиенты получают оповещения, как только клиент открывает заявку на возвратный платеж, и могут вернуть клиенту деньги до того, как возвратный...
AtData
atdata.com
Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной поч...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает продавцам защитить свои интернет-магазины от злоумышленников-мошенников. Он проверяет все заказы, оформленные с использованием кредитных карт, PayPal и т. д., на предмет онлайн-мошенничества. В результате это увеличивает прибыль продавцов электронной коммерции за счет сокращен...
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe предоставляет гарантию покупок в Интернете, чтобы помочь независимым продавцам электронной коммерции построить репутацию, доверие и уверенность среди своих покупателей. Покупатели наслаждаются более качественным и безопасным опытом покупок в Интернете, а продавцы видят значительное увеличени...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Зарождение Chargebacks911 не было связано с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, как их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного ин...
Xelix
xelix.com
Xelix — компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, предлагающая Центр управления на базе искусственного интеллекта для групп по работе с кредиторской задолженностью. Мы работаем с некоторыми крупнейшими мировыми компаниями, чтобы автоматизировать и улучшить их процессы финансового...
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата пла...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и доставлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно стал...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда пок...
NoFraud
nofraud.com
В NoFraud мы знаем, что предотвращение мошенничества – это не только избежание потерь, но и улучшение качества обслуживания клиентов. NoFraud — это решение для предотвращения мошенничества и оформления заказов в электронной коммерции, которое защищает предприятия от мошенников, устраняет потери, свя...
ClearSale
br.clear.sale
Решения для кредитного скоринга, цифровой адаптации, анализа угроз, проверки CNPJ и цифровых платежей. Откройте для себя технологию ClearSale.
Socure
socure.com
Идентичность начинается здесь. Точная проверка и привлечение большего количества новых клиентов с помощью Socure, ведущего поставщика решений для цифровой проверки личности и борьбы с мошенничеством.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Развивайте свой бизнес с помощью нашей гибкой платформы и опыта предотвращения возвратных платежей. Уменьшите возвратные платежи в два раза. Развивайте свой бизнес с помощью нашей гибкой платформы и опыта предотвращения возвратных платежей.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.