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Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль
Программное обеспечение для защиты от мошенничества в электронной коммерции помогает онлайн-бизнесу выявлять транзакции с высоким уровнем риска и оценивать потенциальные риски для предотвращения мошеннических действий. Используя алгоритмический анализ, это программное обеспечение снижает вероятность мошеннических заказов и платежей на продукцию, тем самым сводя к минимуму подверженность предприятий электронной коммерции таким рискам. Уязвимость этих предприятий к попыткам мошенничества возрастает, особенно когда транзакции происходят на небезопасных веб-сайтах или мобильных платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые с...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой зад...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам провер...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей официальной бизн...
UpPass
uppass.io
UpPass — это платформа для проверки личности без кода, которая помогает максимально быстро остановить онлайн-мошенничество. Как и в случае с формой Google, вы можете создать форму регистрации вместе с любыми этапами проверки (сравнение активности и лица, проверка электронной почты, проверка OTP номе...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Зарождение Chargebacks911 не было связано с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, как их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного ин...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...
Forter
forter.com
Цифровая коммерция построена на доверии. Без доверия предприятия теряют миллионы долларов. В Forter мы знаем, что укрепление доверия (и вашей прибыли) означает нечто большее, чем просто блокирование мошенничества. Это означает защиту всего пути клиента — от создания учетной записи до оформления зака...
Sift
sift.com
Sift — это платформа для мошенничества на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая цифровое доверие ведущих мировых компаний. Наши глубокие инвестиции в машинное обучение и идентификацию пользователей, сеть передачи данных, регистрирующую 1 триллион событий в год, а также стремление к долгосро...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных ...
BrandShield
brandshield.com
Наша надежная запатентованная технология поможет вам бороться с нарушениями и сделает защиту бренда доступной для организаций любого размера.
Adloox
adloox.com
Adloox — ведущая европейская независимая платформа для проверки и анализа рекламы. С 2009 года Adloox разрабатывает современную запатентованную технологию, обеспечивающую защиту всех своих клиентов, включая рекламодателей, агентства и другие технологии со стороны покупателей, от самых изощренных вид...
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, официальный партнер Stripe, помогает торговым клиентам снизить процент возвратных платежей до 0 % с помощью оповещений о возвратных платежах. Наши клиенты получают оповещения, как только клиент открывает заявку на возвратный платеж, и могут вернуть клиенту деньги до того, как возвратный...
AtData
atdata.com
Флагманская служба проверки электронной почты AtData, SafeToSend, лидирует в отрасли по точности, безопасности, скорости и простоте использования, обеспечивая комплексную гигиену данных электронной почты и защиту от дорогостоящих и проблемных адресов. SafeToSend подтвердит, что адрес электронной поч...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает продавцам защитить свои интернет-магазины от злоумышленников-мошенников. Он проверяет все заказы, оформленные с использованием кредитных карт, PayPal и т. д., на предмет онлайн-мошенничества. В результате это увеличивает прибыль продавцов электронной коммерции за счет сокращен...
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe предоставляет гарантию покупок в Интернете, чтобы помочь независимым продавцам электронной коммерции укрепить репутацию, доверие и уверенность среди своих покупателей. Покупатели наслаждаются более качественным и безопасным опытом покупок в Интернете, а продавцы видят значительное увеличение...
Xelix
xelix.com
Xelix — компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, предлагающая Центр управления на базе искусственного интеллекта для групп по работе с кредиторской задолженностью. Мы работаем с некоторыми крупнейшими мировыми компаниями, чтобы автоматизировать и улучшить их процессы финансового...
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата пла...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и отправлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно стал...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда пок...
NoFraud
nofraud.com
В NoFraud мы знаем, что предотвращение мошенничества – это не только избежание потерь, но и улучшение качества обслуживания клиентов. NoFraud — это решение для предотвращения мошенничества и оформления заказов в электронной коммерции, которое защищает предприятия от мошенников, устраняет потери, свя...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — наиболее полное решение для защиты от мошенничества в электронной торговле. Мы объединяем передовые статистические технологии с крупнейшей в мире командой специализированных аналитиков по мошенничеству для получения сбалансированного, реального подхода, не похожего ни на что другое на ры...
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit — это сертифицированное Visa и Mastercard решение для предотвращения возвратных платежей, адаптированное к потребностям вашего онлайн-бизнеса. Все ваши операции по управлению возвратными платежами и аналитика доступны на одной удобной панели управления. Мы объединяем нашу запатентованн...
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.