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Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции
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Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale — это операционная система для электронной коммерции, которая централизует данные и предоставляет инструменты для анализа и отслеживания ключевых показателей.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy – это облачное решение с более 40 миллионами residential IP-адресов для доступа к данным с поддержки 24/7 и простым управлением прокси.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout — инструмент для анализа Amazon, предоставляющий данные о категориях, производительности ASIN и трафике для оптимизации продаж и стратегии на платформе.

Heap

Heap

heap.io

Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer - платформа для управления электронной коммерцией, обеспечивающая синхронизацию данных и автоматизацию процессов для бизнеса в Северной Америке.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica - инструмент для анализа мобильных приложений, предоставляющий данные о пользователях, доходах и сбоях. Поддерживает iOS и Android.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs — это платформа для работы с данными клиентов, позволяющая отслеживать, сегментировать и анализировать данные без кодирования.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Приложение Sweet Analytics объединяет данные из различных маркетинговых платформ, помогает понимать взаимодействие с клиентами и оценивает эффективность маркетинга.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это SaaS-платформа для аналитики цифровых торговых полок и динамического ценообразования для брендов и ритейлеров по всему миру.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.

Klar

Klar

getklar.com

Klar - это приложение, которое централизует все данные для вашего бизнеса в eCommerce, помогает анализировать доходы и прибыль, а также управлять клиентами.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes — это приложение для управления информацией о продуктах и аналитики, позволяющее оптимизировать продажи через разные каналы в Европе.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.

OWOX

OWOX

owox.com

OWOX BI — платформа для анализа данных с интеграцией в Google Sheets, позволяющая пользователям импортировать, обрабатывать и визуализировать данные для принятия обоснованных решений.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak - платформа для оптимизации онлайн-продаж, предлагающая аналитику и управление запасами, интегрированную в различных каналах продаж.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Kissmetrics — платформа для анализа поведения клиентов и автоматизации email-маркетинга, помогающая улучшить удержание и привлечение клиентов.

Graas

Graas

graas.ai

Graas собирает данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа маркетплейсов, сайтов брендов, рекламы и запасов.

Conversios

Conversios

conversios.io

Conversios — инструмент для интеграции Google Analytics и Pixel для интернет-магазинов на Woocommerce, Shopify и Magento, с возможностью управления продуктами и отслеживания метрик.

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata помогает брендам отслеживать данные о клиентах и доходах для оптимизации маркетинговых кампаний с помощью интеграции с Google Analytics и другими платформами.

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

DataFeedWatch - это приложение для оптимизации продуктов и управления их подачей на различные каналы электронной коммерции, поддерживающее интеграцию с более чем 1000 платформами.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate — это программное обеспечение для отчётности, обеспечивающее интеграцию данных и поддержку бизнес-аналитики для компаний и агентств.

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

WhatSales - это веб-приложение для управления продажами, которое помогает отслеживать лидов, анализировать производительность и улучшать взаимодействие с клиентами.

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

TrackBee — приложение для отслеживания и оптимизации маркетинговых кампаний с точной аналитикой и реальным временем. С ним можно эффективно повышать результаты рекламы.

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo - это платформа для команды электронной коммерции, позволяющая продавцам автоматизировать процессы и сотрудничать для увеличения дохода на маркетплейсах.

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel Insights автоматизирует анализ данных для магазинов Shopify, предоставляя метрики удержания и продаж для улучшения клиентского опыта и принятия решений.

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise - это программа для продавцов Amazon, которая помогает управлять финансами, оптимизировать списки товаров и анализировать отзывы.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync помогает компаниям управлять и распространять информацию о товарах через цифровые каналы, обеспечивая точный и актуальный контент.

ThoughtMetric

ThoughtMetric

thoughtmetric.io

ThoughtMetric помогает компаниям электронной торговли отслеживать маркетинговые показатели и оптимизировать стратегии на основе данных из различных каналов.

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight собирает данные о миллионах интернет-магазинов и предоставляет информацию о трафике, отраслях, технологиях и ключевых лицах в компаниях.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify - приложение для отслеживания и атрибуции маркетинговых действий в e-commerce, обеспечивающее аналитику без использования Google Analytics.

Conjura

Conjura

conjura.com

Приложение Conjura анализирует данные для оптимизации работы вашего eCommerce-бизнеса и предлагает рекомендации для увеличения прибыли.

Springbot

Springbot

springbot.com

Springbot – это комплексное решение для малых интернет-магазинов, упрощающее маркетинг, включая анализ трафика и автоматизацию процессов.

Air360

Air360

air360.io

Air360 — платформа для анализа UX, помогающая командам расшифровывать пользовательское поведение и находить возможности для увеличения конверсии.

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks - платформа для автоматизации маркетинга, которая управляет данными, отчетами, аналитикой и рабочими процессами для агентств и брендов.

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

Sensai Metrics — приложение для анализа данных интернет-магазинов, предоставляющее пользователям инсайты и рекомендации для оптимизации дохода и бюджетов.

Radix

Radix

radixhaven.com

Приложение Radix Haven позволяет отслеживать бизнес-показатели в реальном времени с помощью более 100 KPI. Доступен 14-дневный бесплатный пробный период.

Foxintelligence

Foxintelligence

foxintelligence.io

Foxintelligence — приложение, которое измеряет активность в электронной коммерции на основе реальных транзакций, обеспечивая надежные аналитические данные.

Flipflow

Flipflow

flipflow.io

Flipflow — это SAAS для анализа рынка, позволяющий брендам и ритейлерам исследовать данные о ценах, акциях, конкурентах и отзывах товаров.

StackTome

StackTome

stacktome.com

StackTome - решение для управления отзывами, помогает онлайн-бизнесам улучшать SEO, анализировать опыт клиентов и управлять репутацией.

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar — это приложение для анализа маркетинговых данных, помогающее понять поведение клиентов и оптимизировать коэффициенты конверсии.

Analytic Index

Analytic Index

analyticindex.com

Analytic Index помогает агентствам и брендам улучшить результаты в e-commerce через аналитику, оптимизацию кампаний и оценку эффективности.

Noogata

Noogata

noogata.com

Noogata – платформа ИИ для eCommerce, предоставляющая аналитические данные и стратегии для повышения конкурентоспособности на Amazon.

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