Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.
FullStory
fullstory.com
FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale — это операционная система для электронной коммерции, которая централизует данные и предоставляет инструменты для анализа и отслеживания ключевых показателей.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy – это облачное решение с более 40 миллионами residential IP-адресов для доступа к данным с поддержки 24/7 и простым управлением прокси.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.
smartscout
smartscout.com
SmartScout — инструмент для анализа Amazon, предоставляющий данные о категориях, производительности ASIN и трафике для оптимизации продаж и стратегии на платформе.
Heap
heap.io
Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer - платформа для управления электронной коммерцией, обеспечивающая синхронизацию данных и автоматизацию процессов для бизнеса в Северной Америке.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - инструмент для анализа мобильных приложений, предоставляющий данные о пользователях, доходах и сбоях. Поддерживает iOS и Android.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs — это платформа для работы с данными клиентов, позволяющая отслеживать, сегментировать и анализировать данные без кодирования.
Stackline
stackline.com
Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Приложение Sweet Analytics объединяет данные из различных маркетинговых платформ, помогает понимать взаимодействие с клиентами и оценивает эффективность маркетинга.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для аналитики цифровых торговых полок и динамического ценообразования для брендов и ритейлеров по всему миру.
edrone
edrone.me
Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.
Klar
getklar.com
Klar - это приложение, которое централизует все данные для вашего бизнеса в eCommerce, помогает анализировать доходы и прибыль, а также управлять клиентами.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes — это приложение для управления информацией о продуктах и аналитики, позволяющее оптимизировать продажи через разные каналы в Европе.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.
OWOX
owox.com
OWOX BI — платформа для анализа данных с интеграцией в Google Sheets, позволяющая пользователям импортировать, обрабатывать и визуализировать данные для принятия обоснованных решений.
MikMak
mikmak.com
MikMak - платформа для оптимизации онлайн-продаж, предлагающая аналитику и управление запасами, интегрированную в различных каналах продаж.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics — платформа для анализа поведения клиентов и автоматизации email-маркетинга, помогающая улучшить удержание и привлечение клиентов.
Graas
graas.ai
Graas собирает данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа маркетплейсов, сайтов брендов, рекламы и запасов.
Conversios
conversios.io
Conversios — инструмент для интеграции Google Analytics и Pixel для интернет-магазинов на Woocommerce, Shopify и Magento, с возможностью управления продуктами и отслеживания метрик.
Littledata
littledata.io
Littledata помогает брендам отслеживать данные о клиентах и доходах для оптимизации маркетинговых кампаний с помощью интеграции с Google Analytics и другими платформами.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch - это приложение для оптимизации продуктов и управления их подачей на различные каналы электронной коммерции, поддерживающее интеграцию с более чем 1000 платформами.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — это программное обеспечение для отчётности, обеспечивающее интеграцию данных и поддержку бизнес-аналитики для компаний и агентств.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales - это веб-приложение для управления продажами, которое помогает отслеживать лидов, анализировать производительность и улучшать взаимодействие с клиентами.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — приложение для отслеживания и оптимизации маркетинговых кампаний с точной аналитикой и реальным временем. С ним можно эффективно повышать результаты рекламы.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo - это платформа для команды электронной коммерции, позволяющая продавцам автоматизировать процессы и сотрудничать для увеличения дохода на маркетплейсах.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel Insights автоматизирует анализ данных для магазинов Shopify, предоставляя метрики удержания и продаж для улучшения клиентского опыта и принятия решений.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise - это программа для продавцов Amazon, которая помогает управлять финансами, оптимизировать списки товаров и анализировать отзывы.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync помогает компаниям управлять и распространять информацию о товарах через цифровые каналы, обеспечивая точный и актуальный контент.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric помогает компаниям электронной торговли отслеживать маркетинговые показатели и оптимизировать стратегии на основе данных из различных каналов.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight собирает данные о миллионах интернет-магазинов и предоставляет информацию о трафике, отраслях, технологиях и ключевых лицах в компаниях.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.
Tracify
tracify.ai
Tracify - приложение для отслеживания и атрибуции маркетинговых действий в e-commerce, обеспечивающее аналитику без использования Google Analytics.
Conjura
conjura.com
Приложение Conjura анализирует данные для оптимизации работы вашего eCommerce-бизнеса и предлагает рекомендации для увеличения прибыли.
Springbot
springbot.com
Springbot – это комплексное решение для малых интернет-магазинов, упрощающее маркетинг, включая анализ трафика и автоматизацию процессов.
Air360
air360.io
Air360 — платформа для анализа UX, помогающая командам расшифровывать пользовательское поведение и находить возможности для увеличения конверсии.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks - платформа для автоматизации маркетинга, которая управляет данными, отчетами, аналитикой и рабочими процессами для агентств и брендов.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
Sensai Metrics — приложение для анализа данных интернет-магазинов, предоставляющее пользователям инсайты и рекомендации для оптимизации дохода и бюджетов.
Radix
radixhaven.com
Приложение Radix Haven позволяет отслеживать бизнес-показатели в реальном времени с помощью более 100 KPI. Доступен 14-дневный бесплатный пробный период.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Foxintelligence — приложение, которое измеряет активность в электронной коммерции на основе реальных транзакций, обеспечивая надежные аналитические данные.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — это SAAS для анализа рынка, позволяющий брендам и ритейлерам исследовать данные о ценах, акциях, конкурентах и отзывах товаров.
StackTome
stacktome.com
StackTome - решение для управления отзывами, помогает онлайн-бизнесам улучшать SEO, анализировать опыт клиентов и управлять репутацией.
Elevar
getelevar.com
Elevar — это приложение для анализа маркетинговых данных, помогающее понять поведение клиентов и оптимизировать коэффициенты конверсии.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index помогает агентствам и брендам улучшить результаты в e-commerce через аналитику, оптимизацию кампаний и оценку эффективности.
Noogata
noogata.com
Noogata – платформа ИИ для eCommerce, предоставляющая аналитические данные и стратегии для повышения конкурентоспособности на Amazon.
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