Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения

Noogata

noogata.com

Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам электронной коммерции теперь легко находить и извлекать соответствующую информацию, принимать меры и измерять рост производительности на вашей цифровой полке. Первый в мире ИИ-помощник для Amazon предоставляет аналитику, оповещения о конкурентах и ​​рекомендации, ориентированные на рост, в одном простом канале. Для больших команд Noogata позволяет планировать, разрабатывать стратегию, назначать задачи и принимать меры на одной платформе. Сегодня любой может развивать свой бизнес на Amazon с помощью ИИ. Никаких догадок, никакого стресса, только идеи, которые оказывают положительное влияние. Раскройте возможности искусственного интеллекта для роста Amazon: - Получите информацию и стратегии, которые вы можете использовать, чтобы положительно повлиять на свой бренд - Найдите конкурирующие бренды и отслеживайте долю рынка для своей цифровой полки - Оптимизируйте контент продукта для стимулирования органической конверсии и повышения видимости - Извлекайте выгоду из поиска возможности, опережающие ваших конкурентов. - Поймите, как ваш продукт конкурирует с соответствующими конкурирующими продуктами. - Реконструируйте рекламные стратегии для увеличения рентабельности инвестиций и снижения ACoS. Узнайте, как вы можете добиться сверхроста продаж, улучшить производительность цифровых полок и развивать свой бизнес на Amazon с помощью возможностей ИИ.