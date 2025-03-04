Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения - Танзания

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Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.
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ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использовать как отдельные продукты, включают: «Где купить технологии», «Покупаемые носители» и «Цифровую полку». Наше программное обеспечение позволяет брендам электронной коммерции обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов, собирать подробную информацию и поддерживать первоклассный бренд. Применяя к нашим клиентам подход «прежде всего партнерство», наша преданная своему делу команда по работе с брендом гарантирует, что мы вместе достигнем наших целей.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise — это комплексное программное решение для продавцов Amazon, разработанное специально для продавцов Amazon. Наша цель — помочь продавцам fba и fbm повысить свою эффективность и результативность, предоставив им ряд мощных инструментов, в том числе: * Финансовая аналитика, * Оптимизация ключевых слов, * Мгновенные уведомления об изменениях в списке продуктов, * Управление обзорами и рейтингами, * Инвентарь. управление, * Возмещение расходов FBA, * И многие другие продвинутые инструменты. Sellerise является официальным партнером Amazon по программному обеспечению и помогает продавцам: * Лучше понимать и оптимизировать эффективность своего бизнеса, * Повышать свой рейтинг на Amazon, * Управлять отзывами и рейтингами клиентов, * Избегать перепродаж, * Возмещать комиссии и расходы, * Управлять своими списками и заказы на платформе. Чтобы управлять своим бизнесом на Amazon и масштабировать его, узнайте больше по адресу: https://sellerise.com/.
Glew
glew.io
Glew предоставляет многоканальную бизнес-аналитику и аналитику для продавцов электронной коммерции, цифровых агентств, розничных продавцов и B2B-продавцов любого размера. Благодаря более чем 150 интеграциям Glew позволяет вам видеть все ваши данные в одном месте и получать ценную информацию для развития вашего бизнеса с помощью красивых визуализаций, запланированных и автоматических отчетов, оповещений и многого другого. Созданные для продавцов всех размеров, мы предлагаем три различных плана: Glew Starter — навсегда бесплатен и лучше всего подходит для тех, кто только начинает свой бизнес. Glew Pro — для тех, у кого есть опыт аналитики и кто хочет принимать более обоснованные решения на основе своих данных. Glew Plus — для тех, кто которым нужны специальные отчеты, созданные специально для их бизнеса
Mindsite
themindsite.com
Mindsite — это решение для анализа цифровых полок, которое собирает данные от более чем 300 розничных продавцов в более чем 20 странах для повышения эффективности вашей электронной коммерции. Он предоставляет данные в режиме реального времени по выбранным вами показателям, а также дает вам лучшее понимание того, как вы и ваши конкуренты работают в Интернете. Мониторинг цен: отслеживайте цены и скидки в режиме реального времени. Оценивайте доступность продуктов и отслеживайте владельцев ящиков для покупок. Отслеживайте и реагируйте на изменения цен конкурентов. Улучшение видимости: ежечасно измеряйте органический трафик. Просмотрите рейтинги поиска и категорий. Сравните конкурентов и улучшите органический трафик. Оптимизация контента: уточните названия, описания и изображения продуктов в соответствии с тенденциями электронной коммерции. Проверяйте контент на точность и соответствие. Убедитесь, что вы используете важные ключевые слова, чтобы повысить рейтинг и привлечь клиентов. Анализ рейтингов и обзоров: получайте рейтинги и обзоры продуктов от различных розничных продавцов. Получите обратную связь и преобразуйте ее в практические идеи для улучшения продукта. Отслеживание рекламы в электронной розничной торговле: отслеживайте активность своих баннеров и сравнивайте ее с активностью конкурентов. Получите представление об охвате и влиянии ваших платных кампаний в СМИ. Доступность в нескольких местах: отслеживайте возможности склада, необходимые для поставок на «последней миле». Отслеживайте запасы в разных точках, чтобы предотвратить потери доходов из-за дефицита.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие способы оплаты, общедоступный API и простая в использовании панель управления — вот причины, по которым Smartproxy стал одним из самых надежных поставщиков прокси на рынке. . Ключевые вещи, которые Smartproxy предлагает для вас: - Более 40 миллионов высококачественных домашних IP-адресов со средней скоростью <0,5 секунды. - Глобальный охват – охват более 195 мест, включая города и 50 штатов США. - Опция Pay As You Go — 8,5 долларов США за 1 ГБ. - Более 100 тысяч общих IP-адресов центров обработки данных из США и Европы. - Пул из 400 тысяч выделенных IP-адресов центров обработки данных из США. - Неограниченное количество соединений и потоков. - Полная анонимность и безопасность. - 30-минутные липкие сеансы. - Умный кошелек для удобного управления платежами. - Фантастическая поддержка 24/7. - Удобная панель управления с быстрой и простой настройкой прокси. - Подробная документация и информативный блог. - Множество бесплатных инструментов при подписке на любой план. - 14-дневный вариант возврата денег.
Littledata
littledata.io
Littledata повышает эффективность кампаний Google, Meta и Klaviyo, отслеживая больше клиентов. Лучшие бренды Shopify полагаются на Littledata для оптимизации своих маркетинговых каналов и отслеживания большего дохода. Littledata связывает доходы с данными о клиентах в Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Pinterest и других. Усовершенствуйте свои кампании и аналитику, объединив лучшие данные из собственных источников с отслеживанием на стороне сервера, созданным экспертами по данным для экспертов по данным. Оптимизируйте каждый канал, подключив Google, Meta, Klaviyo и другие. Предоставьте своей команде собственные данные, которые они смогут использовать на платформе. Ориентируйтесь на ценных покупателей, отслеживая пожизненную ценность клиента (LTV). Больше никакой глупой рекламы с подключениями на стороне сервера для API конверсий (CAPI). Расширьте возможности своей Google Analytics (GA4) с помощью полных данных расширенной электронной торговли.
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют более 4000 брендов в качестве главного партнера по ускорению коммерции, основаны на непревзойденном сборе данных, охватывающем более 1200 ритейлеров в более чем 70 странах, а также на многолетнем опыте и интеллектуальном лидерстве. Благодаря автоматизированным рабочим процессам, запатентованной прогнозной аналитике, оптимизации контента и генеративному искусственному интеллекту мы гарантируем, что у вас есть правильные инструменты, чтобы оставаться впереди в современной конкурентной рыночной среде.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые функции MarketSyncer включают в себя: Комплексная информационная панель: обеспечивает консолидированное представление ключевых бизнес-показателей, включая информацию о долях рынка, производительности продуктов, статусах поставок и уровнях запасов. Интеграция: легко подключается к основным онлайн-торговым площадкам, таким как Amazon, Shopify, eBay, Walmart и другим. Он также интегрируется с ведущими перевозчиками для оптимизации логистики. Управление заказами: предлагает подробную информацию о статусах заказов, позволяя компаниям отслеживать, управлять и оптимизировать процессы выполнения. Управление продуктами: центр для управления всем портфелем продуктов, анализа наиболее эффективных брендов и понимания тенденций продаж. Управление запасами: позволяет предприятиям отслеживать историю запасов, понимать устаревание продукции, оценивать ведущие бренды и принимать обоснованные решения по запасам. Ограничения брендов: уникальная функция, которая позволяет компаниям ограничивать продажу определенных брендов на определенных торговых площадках, обеспечивая соответствие бренда и стратегическое соответствие. Настройка и масштабируемость. Предоставляет цены на подписку на основе модулей, что позволяет компаниям выбирать инструменты и интеграции, соответствующие их потребностям. Взаимодействие и поддержка: предлагает специальное управление учетными записями, раздел сообщества для обсуждений пользователей, механизмы обратной связи и надежную систему поддержки. Подводя итог, можно сказать, что MarketSyncer — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и оптимизации операций электронной коммерции, обеспечивающее эффективность, масштабируемость и прибыльность бизнеса на рынке Северной Америки.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, персонализировать пользовательский опыт и стимулировать рост доходов. Salesfire использует возможности искусственного интеллекта для выявления большего количества покупателей, улучшения ретаргетинга и преобразования данных о посетителях в продажи — от сбора собственных данных до расширенной аналитики.
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технологию GPT, он может извлечь смысл общего предложения и вернуть релевантные результаты продукта. Модули «Сопутствующие товары», «Похожие ключевые слова» и «Похожие категории» Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 повышают вовлеченность и помогают покупателям уточнить цель поиска всего одним щелчком мыши. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 вдохновляет покупателей изучать ваш каталог с соответствующими рекомендациями, которые повышают среднюю стоимость заказа. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 может оптимизировать ваше решение с помощью подробных показателей, частых A/B-тестов и поддержки специалистов по персонализированному поиску.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате для всех заинтересованных сторон в вашей организации — от операторов маркетинга до руководства. Peel Analytics предоставляет ряд показателей дохода и удержания, включая когортный анализ, аналитику продуктов, аналитику заказов, аналитику подписок, эффективность рекламы и многое другое. Всего за пару кликов любой из этих анализов можно сохранить в виде отчета и добавить на пользовательскую аналитическую панель, которую легко читать и с первого взгляда получать ценную информацию. Пользователи могут сегментировать этот анализ в Peel с помощью десятков простых в использовании фильтров с измерениями, полученными непосредственно из Shopify, такими как теги клиентов, типы продуктов, коды скидок, города, параметры UTM и т. д., чтобы выявить наиболее показательное поведение клиентов. узоры. Получите более глубокую аналитику с неограниченной настройкой для Shopify, создайте подробные клиентские аудитории и найдите информацию, необходимую для удержания большего количества клиентов и роста, и все это на одной платформе.
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавцов в многоканальных продажах по всей Европе. Благодаря ShopVibe вся соответствующая информация о продуктах может управляться централизованно и в цифровом формате и оптимизироваться для всех каналов продаж и партнеров. Наше облачное решение позволяет всем заинтересованным сторонам работать вместе. Благодаря центральной структуре данных shopvibes предлагает уникальные функции для повышения качества данных. Таким образом, данные о продуктах можно оптимизировать специально для каналов, партнеров по продажам или ассортиментов. С помощью ИИ даются четкие рекомендации к действию по оптимизации данных. Распространение данных по всем каналам и партнерам полностью автоматизировано, без ручной подготовки и обработки. Это экономит до 90 % усилий и в то же время обеспечивает максимальное и стабильное качество данных во всех каналах. С помощью функций аналитики важные идеи выделяются и могут быть реализованы непосредственно в решении. В результате анализ осуществляется напрямую, а потенциал используется быстрее. Интуитивное универсальное решение shopvibes идеально подходит для малых и средних брендов, производителей и розничных продавцов по всей Европе, которые продают множество товаров по нескольким каналам.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin — ведущая SaaS-компания в области электронной коммерции. Наша миссия — революционизировать и внедрять инновации в индустрию программных решений для электронной коммерции с помощью обновленного подхода. Централизуя критически важные операции электронной коммерции на единой надежной платформе, мы даем возможность брендам и ритейлерам уверенно масштабировать свой бизнес и преодолевать сложности, связанные с ростом и расширением. До разработки OneChannelAdmin основатели были ведущими онлайн-продавцами. Благодаря нашему совокупному опыту продавцов в электронной коммерции и навыкам разработки программного обеспечения, мы знаем, с какими проблемами сталкиваются бренды и розничные продавцы в своей повседневной деятельности, и мы стремимся сосредоточиться на предоставлении соответствующих решений и возможностей, а также на своевременной поддержке клиентов в белых перчатках. Комплексная платформа электронной коммерции для всех, кто продает в магазине и через Интернет.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей технологической платформе и экспертным услугам 1WorldSync решает проблемы, связанные с контентом продуктов, влияющие на доходы, с которыми сталкиваются ведущие бренды и ритейлеры в сфере потребительских товаров/розничной торговли, DIY, бытовой электроники, здравоохранения и общественного питания. 1WorldSync — один из немногих поставщиков контента и пулов данных GDSN, получивших сертификат ISO 27001. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.1worldsync.com.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространения контента ускоряют успех розничных продавцов, брендов, дистрибьюторов и производителей в их коммерческой деятельности, сокращая время достижения эффективности. производительность и масштабируемость. Нам доверяют более 14 000 предприятий по всему миру, поскольку мы обеспечиваем их успех на цифровой полке и работаем с организациями в различных ключевых отраслях, включая продукты питания, общественное питание, жесткие линии, обустройство дома/сделай сам, домашних животных, здоровье и красота, автомобилестроение, одежду, энергетика и здравоохранение.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа персонализации на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям электронной коммерции улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать конверсию. Решения для роста Повышайте конверсию и удержание с помощью персонализированных рекомендаций, кампаний по привлечению клиентов и стратегий дополнительных продаж. Поиск и обнаружение Улучшает качество покупок благодаря персонализированному поиску, динамической фильтрации и обнаружению продуктов. Канальный маркетинг Обеспечивает многоканальное сегментированное взаимодействие по электронной почте и push-уведомлениям. Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендации, взаимодействие, динамические пакеты; Решения по работе с данными клиентов, включая сегментацию, профили клиентов; Решения для межканального маркетинга, такие как электронная почта и push-сообщения, а также решения для мерчендайзинга, такие как окно поиска, поиск и многое другое.
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на его алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение клиентов (Customer Intelligence) и привлечь их (автоматизация маркетинга) с помощью универсального маркетингового облака для электронной коммерции. Система состоит из двух разделов: Learn & Engage. Узнайте: расширенная статистика, RFM-сегментация и подробный просмотр каждого клиента (даже со статистикой социальных сетей). Взаимодействуйте: 20 готовых к отправке сценариев, включая восстановление брошенных карт, отправку рекомендаций и увеличение доходов с помощью перекрестных продаж на основе наших алгоритмов анализа клиентов. Маркетинговая машина — это нечто большее, чем простая система рекомендаций: она позволяет легко реализовать идею единого сегмента в каждой электронной коммерции.
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформационные омниканальные идеи, обеспечивают лидирующую на рынке эффективность рекламы и активизируют каждый шаг покупательского пути. Лидеры брендов, новаторы продуктов и маркетологи доверяют Stackline обеспечение прибыльного роста во все более сложной экосистеме розничной торговли. В компании Stackline, основанной в 2014 году в Сиэтле, работают более 250 специалистов в области сетевой коммерции, создающих ценность для 7000 мировых брендов.
Elevar
getelevar.com
Элевар мгновенно отображает информацию о ваших маркетинговых и аналитических данных. Специалисты в области электронной коммерции и маркетинговой аналитики.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales — это простая, удобная и удобная веб-панель и приложение, которые помогут вам ответить на вопросы продавцов! Цель WhatSales — помочь вам принимать более разумные решения о продажах.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — это комплексное решение для отслеживания, позволяющее оптимизировать маркетинговые кампании и расширять возможности масштабирования вашего бизнеса. Мы уделяем особое внимание точным и действенным данным, которые позволяют пользователям отслеживать, измерять и улучшать кампании на более высоких уровнях. В TrackBee мы обеспечиваем бесперебойную работу, обеспечивая 100% отслеживание рекламных данных и отправку этой информации обратно на рекламные платформы, такие как Facebook, Pinterest и Google. Это не только обеспечивает полную прозрачность источника продаж, но и позволяет рекламным платформам совершенствовать свои алгоритмы на основе этих ценных данных. Рекламодатели могут совершенствовать и оптимизировать свои стратегии, используя эту ценную информацию. Платформа также позволяет пользователям отслеживать эффективность маркетинговых усилий в режиме реального времени. С помощью рекламной панели в режиме реального времени становится ясно, как работают реклама, электронные письма и другие рекламные мероприятия. Это позволяет вносить немедленные корректировки и оптимизации для достижения лучших результатов. Независимо от того, имеете ли вы опыт или только начинаете заниматься рекламой, TrackBee предоставит вам инструменты и информацию, необходимые для улучшения эффективности вашего маркетинга. Благодаря точным данным, обширному анализу и эффективным возможностям оптимизации TrackBee является идеальным партнером для достижения успеха в маркетинге. Получите полную прозрачность своих продаж, оптимизируйте рекламные кампании для максимальной эффективности и используйте мощные возможности отслеживания и анализа. Попрощайтесь с догадками и поприветствуйте будущее решений, основанных на данных, с TrackBee!
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, который анализирует магазины электронной коммерции с помощью различных моделей обработки данных, чтобы предоставить нашим клиентам действенную информацию, прогнозы и рекомендации, которые помогут им масштабировать свои доходы, оптимизировать свой бюджет и сэкономить много времени и денег на анализе.
Radix
radixhaven.com
Отслеживайте аналитическую информацию в режиме реального времени с помощью аналитической платформы Radix Haven. 100+ KPI для понимания вашего бизнеса. Получите 14-дневную бесплатную пробную версию.
Klar
getklar.com
Klar — это единый источник достоверной информации для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. С Klar вы можете централизовать все свои данные в одном месте и настроить их в соответствии с вашей реальностью. Перестаньте вести свой бизнес с помощью электронных таблиц — сэкономьте время и получите ясность о том, как прибыльно расти, с Klar. Он создан, чтобы помочь вам ответить на все ваши вопросы, большие и маленькие, чтобы вы могли с уверенностью принимать решения. Klar предоставляет вам отчеты и информацию о ваших доходах и прибыли, удержании клиентов, привлечении клиентов и всем пути клиента, объединяя все ваши источники данных, такие как Shopify, Klaviyo, Google Analytics и ваши рекламные аккаунты Facebook и Google. Благодаря этому вы можете... ... улучшить экономику своего подразделения, углубившись в анализ доходов и прибыльности... масштабировать свои приобретения, собирая данные со всех ваших маркетинговых каналов в одном месте и сопоставляя их по всем измерениям... выявляйте и развивайте клиентов с высоким CLV, анализируя модели их поведения, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время... сохраняйте контроль, отслеживая ежедневную производительность в сравнении с целевыми показателями и легко выявляя тенденции в источниках данных Klar создан для очень специфического типа бизнеса . Магазины электронной коммерции со штатом от 10 до 100 сотрудников, которые продают несколько товаров и которым необходимо удерживать своих клиентов, чтобы получать прибыль. Такой уровень внимания, а также наш собственный опыт в увеличении количества брендов до 8-значных цифр дает Klar гибкость, позволяющую адаптироваться к уникальным задачам, с которыми сталкивается ваш бизнес, и гарантировать, что каждый отчет будет для вас актуальным и информативным. Чтобы начать, просто интегрируйте свой набор инструментов несколькими щелчками мыши (например, Shopify, Klaviyo, Google Analytics и ваши рекламные аккаунты), соберите и настройте реальность своего магазина, и вы мгновенно будете готовы получать все отчеты, которые вам понадобятся для развития. ваше дело.
Graas
graas.ai
Graas объединяет данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа торговых площадок, веб-сайтов брендов, рекламы и инвентаря.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Надежность и конфиденциальность прежде всего. Foxintelligence измеряет активность электронной коммерции. Ничего не угадывается, все основано на реальных транзакциях. Получите доступ к достоверной информации.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — это система анализа рынка SAAS, позволяющая брендам и ритейлерам анализировать миллионы данных о продуктах, связанных с ценами, рекламными акциями, конкурентами, позициями, долей на полках, обзорами, содержанием продуктов и соответствием бренда, чтобы они могли отслеживать, контролировать и анализировать каждый аспект рынка, но также реагировать на изменения и максимизировать доходы и прибыльность. Это делается с помощью наших уже полезных идей, нашей собственной гибкой платформы BI и настраиваемых средств автоматизации, оповещений и интеграции.
StackTome
stacktome.com
StackTome — это решение для управления отзывами, которое позволяет предприятиям ЭКОКОММЕРЦИИ: Увеличивать органический трафик, внедряя семантически релевантный обзорный контент на тысячи страниц вашего сайта для улучшения SEO. Узнайте, что влияет на качество обслуживания ваших клиентов, с помощью аналитики обслуживания клиентов. Быстро реагируйте на негативные отзывы и используйте лучшие отзывы в качестве социального контента для управления своей репутацией в Интернете.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы понять своих клиентов, вам сначала необходимо понять все их взаимодействия. Благодаря глубокому пониманию каждого из наших клиентов, Sweet Analytics может помочь вам более эффективно обращаться к ним с помощью наших уникальных инструментов персонализации. Представление единого клиента В основе Sweet Analytics лежит одно из самых передовых представлений единого клиента на рынке. Используя все доступные интеграции, мы создаем полный профиль клиента для всех взаимодействий с вашим брендом, который легко доступен через наши информационные панели. Sweet Tracker™ Наша запатентованная технология позволяет нам унифицировать поведение при просмотре с единым представлением клиентов, обеспечивая беспристрастную атрибуцию и связывая продажи с взаимодействием в Интернете. Благодаря возможности вмешательства в режиме реального времени и отслеживанию между устройствами мы можем обеспечить персонализированный путь клиента. Атрибуция. Взятие Святого Грааля маркетинга Sweet обеспечивает единую точку истины между реальностью продаж и лживостью маркетинговых платформ. Помогает вам более точно оценить рентабельность инвестиций в маркетинг.
Conversios
conversios.io
Conversios — это инструмент Google Analytics и интеграции пикселей без кода для магазинов электронной коммерции на Woocoomerce, Shopify и Magento. Он предлагает функцию менеджера ленты продуктов, которая поможет вам синхронизировать более 10 000+ продуктов одним щелчком мыши! Conversios присутствует на трех различных платформах, а именно Woocommerce, Shopify и Magento, с более чем 50 000 активных пользователей. Благодаря внедрению Диспетчера тегов Google одним щелчком мыши наш инструмент поможет вам отслеживать все показатели электронной коммерции и выполнять динамический ремаркетинг! Недавно компания Conversios добавила Facebook Conversion API в свой многофункциональный продукт. Это поможет людям отслеживать посетителей, чего Facebook Pixel сделать не смог! Интегрируйте Google Analytics 4 и Facebook Pixel одним щелчком мыши. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше!
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index помогает агентствам и брендам добиться превосходного роста розничной электронной коммерции с помощью проверенной системы, позволяющей значительно улучшить эффективность органического и спонсорского поиска. Собственная аналитика нового поколения и экспертные консультации для розничных СМИ составляют основу для AI Accelerator, системы, которая помогает агентствам и брендам обнаруживать и расставлять приоритеты возможностей роста, создавать стратегические планы по оптимизации списков и кампаний, а также измерять эффективность оптимизации. В отличие от конкурентов, решения Analytic Index охватывают все крупные интернет-магазины, предлагают целостные данные о конкурентах и обеспечивают немедленную выгоду. Агентства и бренды, работающие с Analytic Index, получают надежного союзника в электронной коммерции, который помогает им экономить время, добиваться полной прозрачности и увеличивать продажи.
Noogata
noogata.com
Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам электронной коммерции теперь легко находить и извлекать соответствующую информацию, принимать меры и измерять рост производительности на вашей цифровой полке. Первый в мире ИИ-помощник для Amazon предоставляет аналитику, оповещения о конкурентах и рекомендации, ориентированные на рост, в одном простом канале. Для больших команд Noogata позволяет планировать, разрабатывать стратегию, назначать задачи и принимать меры на одной платформе. Сегодня любой может развивать свой бизнес на Amazon с помощью ИИ. Никаких догадок, никакого стресса, только идеи, которые оказывают положительное влияние. Раскройте возможности искусственного интеллекта для роста Amazon: - Получите информацию и стратегии, которые вы можете использовать, чтобы положительно повлиять на свой бренд - Найдите конкурирующие бренды и отслеживайте долю рынка для своей цифровой полки - Оптимизируйте контент продукта для стимулирования органической конверсии и повышения видимости - Извлекайте выгоду из поиска возможности, опережающие ваших конкурентов. - Поймите, как ваш продукт конкурирует с соответствующими конкурирующими продуктами. - Реконструируйте рекламные стратегии для увеличения рентабельности инвестиций и снижения ACoS. Узнайте, как вы можете добиться сверхроста продаж, улучшить производительность цифровых полок и развивать свой бизнес на Amazon с помощью возможностей ИИ.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — это программное обеспечение B2B, которое помогает продавцам Amazon анализировать прибыльность и эффективность своего бизнеса в режиме реального времени и превращать идеи в действия.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — это самый простой способ для брендов изучить свои данные и понять, как идет их бизнес. Никакой миграции или настройки не требуется. Мы делаем всю тяжелую работу за вас. Подключите все свои источники данных в один клик, принимайте обоснованные решения за считанные минуты и попрощайтесь с отчетами вручную. Polar эквивалентен объединению Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist в одно приложение. Нам доверяют более 1500 магазинов Shopify, включая Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL и From Future. Вы можете использовать платформу, чтобы: - Оптимизировать привлечение клиентов и более эффективно управлять маркетингом - Автоматизировать отчетность и никогда больше не загружать CSV-файлы - Увеличить удержание и LTV с помощью самых надежных представлений об удержании и повторных заказах для магазинов Shopify - Улучшить мерчендайзинг с помощью расширенных отчетов по аналитике продуктов — улучшите маркетинг взаимодействия с помощью расширенных отчетов по маркетингу по электронной почте. Вот что вы получаете: Более 10 соединителей данных. Раскройте весь потенциал вашей электронной коммерции и маркетинговых данных с помощью готовых интеграций для Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads. , реклама Pinterest, реклама Tiktok, реклама Snapchat, Klaviyo и Google Sheets. Универсальная аналитическая панель действий. Получите все ключевые расширенные отчеты, необходимые для мониторинга и улучшения ваших маркетинговых расходов, CAC (затрат на приобретение), LTV (пожизненной ценности клиента), когорт, рентабельности инвестиций в рекламу и многого другого. Возможности работы с несколькими брендами и несколькими магазинами Shopify Объедините данные из всех ваших магазинов Shopify в приложении. Создавайте представления для сегментации этих данных по стране или бренду, если вы являетесь агентством или венчурной студией электронной коммерции. Интеллектуальные оповещения и аналитика. Вы можете установить интеллектуальные оповещения по наиболее важным ключевым показателям эффективности: снижению коэффициента конверсии, увеличению стоимости привлечения клиентов и т. д. . Получите немедленное уведомление по электронной почте или в Slack. Отчеты по электронной почте и снимкам Slack. Планирование электронной почты или снимков Slack. Выберите нужные вам показатели и частоту и поделитесь ими со своей командой. Неограниченное количество пользователей. Делитесь панелью управления с членами команды, подрядчиками или инвесторами. Обеспечьте наглядность ваших наиболее важных ключевых показателей эффективности и координируйте свою команду с тем, что делать дальше. Планы агентства Предоставляйте аналитику и отчетность как часть ваших агентских услуг. Централизуйте всех своих клиентов в одном месте, чтобы улучшить удержание клиентов и сэкономить время на составление отчетов вручную.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — это единый центр исполнения для каждой команды электронной коммерции. Наша миссия — дать возможность предпринимателям и брендам всех категорий, продающим на торговых площадках, увеличивать свои доходы за счет автоматизации, исследований и сотрудничества. Маленькие, средние или крупные продавцы любого размера на одной или нескольких торговых площадках могут использовать Epsilo для увеличения своего дохода.
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразную архитектуру данных, аналитику и отчетность, необходимые потребительским брендам, продающим через электронную коммерцию, Amazon, розничную и оптовую продажу. Используя Daasity, команды всей организации получают централизованное и нормализованное представление всех своих данных, независимо от инструментов в их технологическом стеке и того, как могут измениться их будущие потребности в данных. Для получения дополнительной информации о Daasity, наших более чем 60 интеграциях и о том, как платформа способствует более прибыльному росту более чем 1600 брендов, посетите нас на сайте Daasity.com.
Air360
air360.io
Лучшая платформа для гибкого анализа CRO. Air360 — это платформа UX-аналитики, которая помогает цифровым командам расшифровывать поведение пользователей и ускорять работу по CRO. Это упрощает анализ, выявляет скрытое поведение и выявляет быстрые возможности для повышения конверсии.
Triple Whale
triplewhale.com
Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря мощному агрегированию данных, визуализации и улучшенному отслеживанию атрибуции Triple Whale дает компаниям электронной коммерции четкое, быстрое и прозрачное представление о важных показателях. Мы говорим о таких показателях, как маржа вклада (в разбивке по продуктам, кампаниям, как вам угодно), истинный AOV, возврат, цена за конверсию для новых клиентов и многое другое. Настройте свои показатели так, чтобы они точно рассчитывали то, что вам нужно, и добавьте их на панель мониторинга, где вы сможете отслеживать их в режиме реального времени. Поделитесь этим со всей командой, чтобы наконец у вас появился единый источник правды для всей компании — от медиабайеров до генерального директора. Благодаря полной интеграции с ведущими приложениями и сетями, такими как Shopify, Klaviyo и Facebook, Triple Whale обеспечивает целостное представление об эффективности вашего бизнеса, обобщая все ваши маркетинговые данные на одной настраиваемой информационной панели. Triple Whale также является единственным программным решением, предлагающим полнофункциональные мобильные приложения для iOS и Android, позволяющие клиентам получать доступ к данным о производительности в реальном времени из любого места и в любое время. В отличие от других инструментов, которые для атрибуции полагаются на смоделированные данные и догадки, Triple Whale использует свои собственные данные для непосредственного отслеживания данных о покупках клиентов вплоть до уровня рекламы и по различным каналам. Кроме того, Triple Whale предлагает неограниченное количество пользователей и интеграцию магазинов, автоматические отчеты по электронной почте и Slack, данные о среднем, медианном и режиме AOV, LTV и когортный анализ, путешествие продукта и набор других мощных функций, предназначенных для обеспечения большей прозрачности компаний электронной коммерции. их данные. Благодаря Triple Whale маркетологи наконец могут: - Получать доступ к данным о производительности в режиме реального времени, где бы они ни находились - Тратьте меньше времени на обработку данных и больше времени на их использование для развития своего бизнеса - Будьте спокойны и тратьте деньги с уверенностью, зная, что атрибуция включена Point - Предоставьте своим командам точную и простую в использовании автоматизированную отчетность.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ и всего, что между ними.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — это решение для фид-маркетинга, которое сочетает в себе преобразование и оптимизацию данных, а также помощь и советы. Это дает возможность торговцам и агентствам добиться успеха в каналах электронной коммерции. Оптимизируйте файл фида товаров с помощью DataFeedWatch и распространяйте товары по разным каналам в более чем 60 странах! Улучшив ленту товаров, вы также повысите эффективность рекламных кампаний на таких каналах, как Google Shopping, Facebook, Instagram, Amazon, eBay и многих других! Оптимизация списка продуктов ускоряет продажи и повышает общую рентабельность инвестиций в кампанию. DataFeedWatch позволяет вам легко создавать сложные правила для ваших каналов покупок. 15-дневная бесплатная пробная версия и круглосуточная поддержка!
OWOX
owox.com
OWOX BI — ведущая платформа демократизации данных. * Демократизация предполагает нулевую кривую обучения: проверяемый доступ, хорошо известный интерфейс и культура принятия решений. +150 тысяч цифровых аналитиков используют OWOX BI, чтобы разбить разрозненные данные и предоставить бизнес-пользователям необходимые им отчеты. Наша запатентованная технология обеспечивает бесперебойный сбор, подготовку и поддержку данных для брендов электронной коммерции, SaaS, финансов и других ниш в США и ЕС. Сайт компании www.owox.com.
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развитии вашего бренда, либо о поиске выгодных возможностей перепродажи. SmartScout также показывает вам данные о трафике ASIN для создания рекламных кампаний, которые приносят результаты. SmartScout также имеет базу данных по каждому продавцу и истории его перепродаж. SmartScout дает вам конкурентное преимущество, позволяющее принимать уверенные решения на основе данных для развития вашего бизнеса. SmartScout — самый инновационный исследовательский инструмент Amazon из когда-либо созданных!
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Attribuly
attribuly.com
Точное отслеживание конверсий и атрибуция имеют решающее значение для вашего магазина Shopify. Но рекламные платформы и аналитика часто дают неверные данные, что серьезно влияет на ваш рост. Attribuly — единственное стороннее решение для файлов cookie, представленное Shopify. Он улучшает ваше отслеживание за счет интеграции сторонних файлов cookie и данных, гарантирует, что вы получите более 99% точных данных и ясность в отношении всего пути вашего клиента. Must-have для всех маркетологов. Вы будете использовать свои точные данные о клиентах, чтобы понять процессы покупок клиентов, оптимизировать кампании и повысить рентабельность инвестиций в рекламу на 20%. - Комплексный путь клиента в режиме реального времени. - Атрибуция рекламы, влиятельных лиц, партнеров, социальных сетей, органического поиска и любых кампаний. - Автоматизация рекламы - Отслеживание на стороне сервера
Conjura
conjura.com
Прибыль, основанная на данных. Позвольте Conjura оптимизировать производительность вашей электронной коммерции, избавив вас от догадок с помощью нашей системы рекомендаций. Действуйте вместе с Conjura, чтобы сделать свой бизнес прибыльным.
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, определить наилучшее использование маркетинговых средств и стимулировать онлайн-продажи.
Springbot
springbot.com
Springbot — это идеальное универсальное решение для малого бизнеса в сфере электронной коммерции. Наша платформа упрощает ваши маркетинговые усилия: помогает вам сосредоточиться на трафике сайта, взаимодействовать с покупателями и измерять доход на протяжении всей воронки продаж. Благодаря готовым шаблонам, простым редакторам с возможностью перетаскивания и автоматизированным функциям вы можете легко оптимизировать свою маркетинговую стратегию. Испытайте мощь Springbot уже сегодня и наблюдайте за процветанием своего бизнеса в сфере электронной коммерции.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнайте, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеозаписи их сеансов. • Автоматически создавайте 6 типов тепловых карт для всех ваших страниц, чтобы понять, что привлекает их внимание. • Настройте воронки, чтобы отслеживать, куда и почему уходят ваши посетители. • Используйте аналитику форм, чтобы улучшить привлечение потенциальных клиентов. • Запускайте кампании обратной связи, чтобы узнать больше о своих посетителях. • Анализируйте свои данные любым удобным для вас способом с помощью мощных опций фильтрации, доступных во всех планах. • Тратьте время на устранение проблем на своем веб-сайте, а не на их поиск, фильтруя посещения по показателю трения — нашему инструменту машинного обучения, доступному бесплатно и во всех планах.
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp и другие, обращаются к VWO за проведением и масштабированием своих цифровых экспериментов. VWO — это ведущая в мире платформа веб-тестирования и оптимизации конверсий, которая позволяет растущим компаниям оптимизировать работу в Интернете на настольных, мобильных и других устройствах, обеспечивая уникальный опыт. Сбор информации о пользователях, определение приоритетности гипотез, планирование дорожной карты, проведение тестов, анализ результатов — VWO позволяет вам охватить целых 9 ярдов. VWO тщательно разработан для удобства экспериментирования. Вы можете запустить тест за считанные минуты без помощи ИТ-специалистов. Обладая сертификатами, включая BS и ISO, VWO полностью соответствует требованиям GDPR и обеспечивает надежную безопасность по умолчанию и по умолчанию. Благодаря лучшей в отрасли круглосуточной поддержке и уровню удовлетворенности клиентов 98 %, обслуживанию миллиарда запросов в день и обеспечению 100 % бесперебойной работы — VWO создан для предприятий! Глобальная клиентская база VWO включает в себя такие бренды, как Vodafone, Samsung, Toyota и eBay. На сегодняшний день компания помогла более чем 4500 брендам по всему миру провести более 600 000 экспериментов.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Даем вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. * Улучшите качество обслуживания клиентов. Точно определите, с чем пользователи сталкиваются, и быстро улучшите качество обслуживания клиентов, обеспечив интуитивно понятный и приятный пользовательский опыт. * Ускорьте вывод продукта на рынок и оптимизируйте влияние продуктовых и бизнес-команд: вместо того, чтобы полагаться исключительно на интуицию, используйте данные цифрового взаимодействия для проверки гипотез и ответа на вопросы по мере их возникновения. Благодаря аналитике, основанной на данных, уверенно выводите на рынок новые функции и возможности. * Создавайте все более ценные функции и опыт: используйте данные для достижения консенсуса по инженерным инвестициям, которые можно четко связать с бизнес-результатами. * Поймите весь путь пользователя: благодаря встроенному воспроизведению сеанса, полноценному фундаменту данных и автоматизированной обработке данных только Heap может предоставить командам аналитику необходимую информацию для победы. Более 8000 компаний используют Heap, чтобы повысить эффективность бизнеса, предоставляя лучший опыт и лучшие продукты. В число клиентов входят компании, работающие в сфере B2B SaaS, электронной коммерции и финансовых услуг, такие как Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual и e*Trade.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и конкурентах, обеспечивая беспрецедентное конкурентное преимущество. С помощью Bright Insights вы можете использовать аналитику электронной коммерции на основе данных с беспрецедентным охватом данных. Получите конкурентное преимущество, отслеживая эффективность конкурентов, долю рынка и новые продукты. Контролируйте свою категорию, будьте в курсе тенденций и оптимизируйте операции электронной коммерции, чтобы помочь вам увеличить онлайн-продажи и легко управлять уровнем запасов.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут оставить ручные процессы позади, инициировать любую коммуникацию и автоматизировать определение «кто, что, когда и где» для каждого электронного письма, мобильного телефона, сайта и платных СМИ. сообщение для каждого отдельного покупателя. Более 400 брендов доверяют Bluecore быстрое увеличение удержания клиентов и получение прогнозируемого дохода, включая Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga и Lulu & Georgia.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение политики MAP (минимальная рекламируемая цена), чтобы дать вам значительное конкурентное преимущество. Наша платформа экономит ваше время и деньги и помогает защитить ваш установленный канал перепродажи от неавторизованных или неизвестных продавцов на таких сайтах, как Amazon, которые могут нанести ущерб вашему бренду и прибыли. Наши клиенты используют наши услуги, чтобы: • Получить глубокое понимание своего онлайн-канала продаж • Оценить рыночные возможности для новых продуктов и брендов • Управлять и обеспечивать соблюдение программ MAP • Извлекать обратную связь от рынка и выявлять проблемы с продуктами до того, как они нарастут как снежный ком. TrackStreet Services – Видимость рынка TrackStreet отслеживает Интернет торговые площадки и отдельные веб-сайты для отслеживания того, кто продает ваши продукты, где они их продают, их цену, а также дает вам инструменты для понимания тенденций продаж и распределения, которые определяют рыночные решения на основе данных. - Соответствие минимальной рекламируемой цене (MAP). Благодаря самой мощной и эффективной платформе обеспечения соблюдения MAP в отрасли TrackStreet автоматизирует многие ручные процессы, такие как отправка уведомлений о нарушении MAP, отслеживание соблюдения политики, а также создание и распространение индивидуальных запретов. -Продать списки. - Отслеживание и агрегирование обзоров продуктов TrackStreet Review Tracking — это служба упреждающего мониторинга, которая отслеживает все ваши интернет-каналы продаж на наличие новых или обновленных обзоров, а затем собирает отзывы потребителей в одном удобном интерфейсе, где вы можете выполнить подробный анализ и включить автоматические оповещения, которые сообщать вам о новых обзорах, которые требуют вашего внимания. - Дилерский портал и другие модули, которые помогут вам улучшить управление существующей сетью авторизованных дилеров и продавцов и увеличить доход от вашего канала перепродажи. Как мы можем лучше всего вам помочь? Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию или найти дополнительную информацию на TrackStreet.com.
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