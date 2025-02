Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения - Турция

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие способы оплаты, общедоступный API и простая в использовании панель управления — вот причины, по которым Smartproxy стал одним из самых надежных поставщиков прокси на рынке. . Ключевые вещи, которые Smartproxy предлагает для вас: - Более 40 миллионов высококачественных домашних IP-адресов со средней скоростью <0,5 секунды. - Глобальный охват – охват более 195 мест, включая города и 50 штатов США. - Опция Pay As You Go — 8,5 долларов США за 1 ГБ. - Более 100 тысяч общих IP-адресов центров обработки данных из США и Европы. - Пул из 400 тысяч выделенных IP-адресов центров обработки данных из США. - Неограниченное количество соединений и потоков. - Полная анонимность и безопасность. - 30-минутные липкие сеансы. - Умный кошелек для удобного управления платежами. - Фантастическая поддержка 24/7. - Удобная панель управления с быстрой и простой настройкой прокси. - Подробная документация и информативный блог. - Множество бесплатных инструментов при подписке на любой план. - 14-дневный вариант возврата денег.