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Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения - Перу
Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.
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Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Triple Whale
triplewhale.com
Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря м...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. * Улучшите качество обслуживания клиентов. Точно определите, с чем пользователи сталкив...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие спо...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут о...
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнайте, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видео...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Даем вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Springbot
springbot.com
Springbot — это идеальное универсальное решение для малого бизнеса в сфере электронной коммерции. Наша платформа упрощает ваши маркетинговые усилия: помогает вам сосредоточиться на трафике сайта, взаимодействовать с покупателями и измерять доход на протяжении всей воронки продаж. Благодаря готовым ш...
Klar
getklar.com
Klar — это единый источник достоверной информации для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. С Klar вы можете централизовать все свои данные в одном месте и настроить их в соответствии с вашей реальностью. Перестаньте вести свой бизнес с помощью электронных таблиц — сэкономьте время и получит...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на его алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение кли...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предост...
Graas
graas.ai
Graas объединяет данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа торговых площадок, веб-сайтов брендов, рекламы и инвентаря.
Conversios
conversios.io
Conversios — это инструмент Google Analytics и интеграции пикселей без кода для магазинов электронной коммерции на Woocoomerce, Shopify и Magento. Он предлагает функцию менеджера ленты продуктов, которая поможет вам синхронизировать более 10 000+ продуктов одним щелчком мыши! Conversios присутствует...
Littledata
littledata.io
Littledata повышает эффективность кампаний Google, Meta и Klaviyo, отслеживая больше клиентов. Лучшие бренды Shopify полагаются на Littledata для оптимизации своих маркетинговых каналов и отслеживания большего дохода. Littledata связывает доходы с данными о клиентах в Google Analytics (GA4), Google ...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — это решение для фид-маркетинга, которое сочетает в себе преобразование и оптимизацию данных, а также помощь и советы. Это дает возможность торговцам и агентствам добиться успеха в каналах электронной коммерции. Оптимизируйте файл фида товаров с помощью DataFeedWatch и распространяйте...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales — это простая, удобная и удобная веб-панель и приложение, которые помогут вам ответить на вопросы продавцов! Цель WhatSales — помочь вам принимать более разумные решения о продажах.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — это комплексное решение для отслеживания, позволяющее оптимизировать маркетинговые кампании и расширять возможности масштабирования вашего бизнеса. Мы уделяем особое внимание точным и действенным данным, которые позволяют пользователям отслеживать, измерять и улучшать кампании на более вы...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — это единый центр исполнения для каждой команды электронной коммерции. Наша миссия — дать возможность предпринимателям и брендам всех категорий, продающим на торговых площадках, увеличивать свои доходы за счет автоматизации, исследований и сотрудничества. Маленькие, средние или крупные прода...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, ...
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технолог...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей техноло...
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric помогает компаниям электронной коммерции решать вопросы маркетинговой атрибуции и принимать решения на основе данных. ThinkMetric, созданный для расширения возможностей маркетологов электронной коммерции, интегрируется с крупнейшими платформами электронной коммерции и маркетинга, поэто...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.
OWOX
owox.com
OWOX BI — ведущая платформа демократизации данных. * Демократизация предполагает нулевую кривую обучения: проверяемый доступ, хорошо известный интерфейс и культура принятия решений. +150 тысяч цифровых аналитиков используют OWOX BI, чтобы разбить разрозненные данные и предоставить бизнес-пользовател...
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, опреде...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, который анализирует магазины электронной коммерции с помощью различных моделей обработки данных, чтобы предоставить нашим клиентам действенную информацию, прогнозы и рекомендации, которые помогут им масштабировать свои доходы, оптимизировать свой бюджет и сэкономить много времени и денег на ан...
Radix
radixhaven.com
Отслеживайте аналитическую информацию в режиме реального времени с помощью аналитической платформы Radix Haven. 100+ KPI для понимания вашего бизнеса. Получите 14-дневную бесплатную пробную версию.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Надежность и конфиденциальность прежде всего. Foxintelligence измеряет активность электронной коммерции. Ничего не угадывается, все основано на реальных транзакциях. Получите доступ к достоверной информации.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — это система анализа рынка SAAS, позволяющая брендам и ритейлерам анализировать миллионы данных о продуктах, связанных с ценами, рекламными акциями, конкурентами, позициями, долей на полках, обзорами, содержанием продуктов и соответствием бренда, чтобы они могли отслеживать, контролировать...
StackTome
stacktome.com
StackTome — это решение для управления отзывами, которое позволяет предприятиям ЭКОКОММЕРЦИИ: Увеличивать органический трафик, внедряя семантически релевантный обзорный контент на тысячи страниц вашего сайта для улучшения SEO. Узнайте, что влияет на качество обслуживания ваших клиентов, с помощью ан...
Elevar
getelevar.com
Элевар мгновенно отображает информацию о ваших маркетинговых и аналитических данных. Специалисты в области электронной коммерции и маркетинговой аналитики.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index помогает агентствам и брендам добиться превосходного роста розничной электронной коммерции с помощью проверенной системы, позволяющей значительно улучшить эффективность органического и спонсорского поиска. Собственная аналитика нового поколения и экспертные консультации для розничных ...
Noogata
noogata.com
Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам эле...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — это программное обеспечение B2B, которое помогает продавцам Amazon анализировать прибыльность и эффективность своего бизнеса в режиме реального времени и превращать идеи в действия.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — это самый простой способ для брендов изучить свои данные и понять, как идет их бизнес. Никакой миграции или настройки не требуется. Мы делаем всю тяжелую работу за вас. Подключите все свои источники данных в один клик, принимайте обоснованные решения за считанные минуты и попрощайт...
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразную архитектуру данных, аналитику и отчетность, необходимые потребительским брендам, продающим через электронную коммерцию, Amazon, розничную и опт...
Air360
air360.io
Лучшая платформа для гибкого анализа CRO. Air360 — это платформа UX-аналитики, которая помогает цифровым командам расшифровывать поведение пользователей и ускорять работу по CRO. Это упрощает анализ, выявляет скрытое поведение и выявляет быстрые возможности для повышения конверсии.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...