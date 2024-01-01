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Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика
Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. - Улучшайте качество обслуживания клиентов: точно определяйте, с чем пользователи сталк...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут о...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнать, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеоза...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие спо...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Даем вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Springbot
springbot.com
Springbot — это идеальное универсальное решение для малого бизнеса в сфере электронной коммерции. Наша платформа упрощает ваши маркетинговые усилия: помогает вам сосредоточиться на трафике сайта, взаимодействовать с покупателями и измерять доход на протяжении всей воронки продаж. Благодаря готовым ш...
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...
Klar
getklar.com
Klar — это единый источник достоверной информации для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. С Klar вы можете централизовать все свои данные в одном месте и настроить их в соответствии с вашей реальностью. Перестаньте вести свой бизнес с помощью электронных таблиц — сэкономьте время и получит...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на его алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение кли...
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предост...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales — это простая, удобная и удобная веб-панель и приложение, которые помогут вам ответить на вопросы продавцов! Цель WhatSales — помочь вам принимать более разумные решения о продажах.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — это комплексное решение для отслеживания, позволяющее оптимизировать маркетинговые кампании и расширять возможности масштабирования вашего бизнеса. Мы уделяем особое внимание точным и действенным данным, которые позволяют пользователям отслеживать, измерять и улучшать кампании на более вы...
Graas
graas.ai
Graas объединяет данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа торговых площадок, веб-сайтов брендов, рекламы и инвентаря.
Conversios
conversios.io
Conversios — это инструмент Google Analytics и интеграции пикселей без кода для магазинов электронной коммерции на Woocoomerce, Shopify и Magento. Он предлагает функцию менеджера ленты продуктов, которая поможет вам синхронизировать более 10 000+ продуктов одним щелчком мыши! Conversios присутствует...
Littledata
littledata.io
Littledata повышает эффективность кампаний Google, Meta и Klaviyo, отслеживая больше клиентов. Лучшие бренды Shopify полагаются на Littledata для оптимизации своих маркетинговых каналов и отслеживания большего дохода. Littledata связывает доходы с данными о клиентах в Google Analytics (GA4), Google ...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей техноло...
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric помогает компаниям электронной коммерции решать вопросы маркетинговой атрибуции и принимать решения на основе данных. ThinkMetric, созданный для расширения возможностей маркетологов электронной коммерции, интегрируется с крупнейшими платформами электронной коммерции и маркетинга, поэто...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — это решение для фид-маркетинга, которое сочетает в себе преобразование и оптимизацию данных, а также помощь и советы. Это дает возможность торговцам и агентствам добиться успеха в каналах электронной коммерции. Оптимизируйте файл фида товаров с помощью DataFeedWatch и распространяйте...
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, опреде...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, который анализирует магазины электронной коммерции с помощью различных моделей обработки данных, чтобы предоставить нашим клиентам действенную информацию, прогнозы и рекомендации, которые помогут им масштабировать свои доходы, оптимизировать свой бюджет и сэкономить много времени и денег на ан...
Radix
radixhaven.com
Отслеживайте аналитическую информацию в режиме реального времени с помощью аналитической платформы Radix Haven. 100+ KPI для понимания вашего бизнеса. Получите 14-дневную бесплатную пробную версию.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Надежность и конфиденциальность прежде всего. Foxintelligence измеряет активность электронной коммерции. Ничего не угадывается, все основано на реальных транзакциях. Получите доступ к достоверной информации.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — это система анализа рынка SAAS, позволяющая брендам и ритейлерам анализировать миллионы данных о продуктах, связанных с ценами, рекламными акциями, конкурентами, позициями, долей на полках, обзорами, содержанием продуктов и соответствием бренда, чтобы они могли отслеживать, контролировать...
StackTome
stacktome.com
StackTome — это решение для управления отзывами, которое позволяет предприятиям ЭКОКОММЕРЦИИ: Увеличивать органический трафик, внедряя семантически релевантный обзорный контент на тысячи страниц вашего сайта для улучшения SEO. Узнайте, что влияет на качество обслуживания ваших клиентов, с помощью ан...
Elevar
getelevar.com
Элевар мгновенно отображает информацию о ваших маркетинговых и аналитических данных. Специалисты в области электронной коммерции и маркетинговой аналитики.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index помогает агентствам и брендам добиться превосходного роста розничной электронной коммерции с помощью проверенной системы, позволяющей значительно улучшить эффективность органического и спонсорского поиска. Собственная аналитика нового поколения и экспертные консультации для розничных ...
Noogata
noogata.com
Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам эле...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — это программное обеспечение B2B, которое помогает продавцам Amazon анализировать прибыльность и эффективность своего бизнеса в режиме реального времени и превращать идеи в действия.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — это самый простой способ для брендов изучить свои данные и понять, как идет их бизнес. Никакой миграции или настройки не требуется. Мы делаем всю тяжелую работу за вас. Подключите все свои источники данных в один клик, принимайте обоснованные решения за считанные минуты и попрощайт...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — это единый центр исполнения для каждой команды электронной коммерции. Наша миссия — дать возможность предпринимателям и брендам всех категорий, продающим на торговых площадках, увеличивать свои доходы за счет автоматизации, исследований и сотрудничества. Маленькие, средние или крупные прода...
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразные потребности в архитектуре данных, аналитике и отчетности потребительских брендов, продающих через электронную коммерцию, Amazon, розничную и оп...
Air360
air360.io
Лучшая платформа для гибкого анализа CRO. Air360 — это платформа UX-аналитики, которая помогает цифровым командам расшифровывать поведение пользователей и ускорять работу по CRO. Это упрощает анализ, выявляет скрытое поведение и выявляет быстрые возможности для повышения конверсии.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise — это комплексное программное решение для продавцов Amazon, разработанное специально для продавцов Amazon. Наша цель — помочь продавцам fba и fbm повысить свою эффективность и результативность, предоставив им ряд мощных инструментов, в том числе: * Финансовая аналитика, * Оптимизация ключе...
Glew
glew.io
Glew предоставляет многоканальную бизнес-аналитику и аналитику для продавцов электронной коммерции, цифровых агентств, розничных продавцов и B2B-продавцов любого размера. Благодаря более чем 150 интеграциям Glew позволяет вам видеть все ваши данные в одном месте и получать ценную информацию для разв...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite — это решение для анализа цифровых полок, которое собирает данные от более чем 300 розничных продавцов в более чем 20 странах для повышения эффективности вашей электронной коммерции. Он предоставляет данные в режиме реального времени по выбранным вами показателям, а также дает вам лучшее по...
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют ...