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Программное обеспечение для аналитики электронной коммерции - Самые популярные приложения - Ангола Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа электронной коммерции отслеживает эффективность интернет-магазинов. Это помогает компаниям определять свои лучшие и худшие продукты, отслеживать поведение покупателей и потребителей, а также выявлять проблемы, влияющие на бизнес. Профессионалы электронной коммерции используют эти инструменты для увеличения продаж и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того, менеджеры по запасам используют их для выполнения заказов, а бухгалтеры — для отслеживания затрат и прибыльности. Хотя большинство платформ электронной коммерции предлагают функции отчетности и аналитики, программное обеспечение для аналитики электронной коммерции обычно предоставляется как отдельное решение. Некоторые поставщики аналитического программного обеспечения включают в свои продукты функции, специфичные для электронной коммерции. Однако, поскольку универсальное аналитическое программное обеспечение не всегда отвечает конкретным потребностям электронной коммерции, такие продукты не включены в эту категорию.