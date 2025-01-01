Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для тестирования на наркотики предназначено для помощи компаниям, сотрудникам и кандидатам в управлении программами тестирования на наркотики и алкоголь или поддержке предприятий, занимающихся тестированием на наркотики. Эти решения упрощают процесс тестирования новых сотрудников на наркотики и постоянное тестирование сотрудников. Они предлагают такие функции, как управление данными тестирования на наркотики, отслеживание результатов, соблюдение правил Министерства транспорта (DOT) и многое другое. Обычно программное обеспечение для тестирования на наркотики дополняется программным обеспечением для проверки анкетных данных и часто легко интегрируется с системами отслеживания заявителей (ATS). Такая интеграция выгодна, поскольку позволяет компаниям и отделам кадров получать доступ к информации о проверке анкетных данных через единый онлайн-портал с единой системой входа. Такой оптимизированный подход упрощает процесс подачи заявок и позволяет отделу кадров иметь полное представление о каждом кандидате.
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Checkr
checkr.com
Checkr - платформа проверки данных, которая помогает компаниям проводить исследования биографии кандидатов, включая проверки на судимость и занятость.
HireRight
hireright.com
Hireright — платформа для скрининга сотрудников, предлагающая проверки на наличие судимости, наркотиков и соответствие критериям трудоустройства.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire — платформа для проверки фоновой информации, предлагающая услуги для работодателей всех размеров, включая проверки образования, кредитоспособности и криминального прошлого.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik упрощает проверки кандидатов, ускоряя процесс оценки и сокращая ненужные шаги, что позволяет экономить время и деньги.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling предлагает услуги проверки фона для найма, включая криминальные проверки, тестирование наркотиков и социальные медиа, применяемые в более чем 240 странах.
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