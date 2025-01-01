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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для тестирования на наркотики предназначено для помощи компаниям, сотрудникам и кандидатам в управлении программами тестирования на наркотики и алкоголь или поддержке предприятий, занимающихся тестированием на наркотики. Эти решения упрощают процесс тестирования новых сотрудников на наркотики и постоянное тестирование сотрудников. Они предлагают такие функции, как управление данными тестирования на наркотики, отслеживание результатов, соблюдение правил Министерства транспорта (DOT) и многое другое. Обычно программное обеспечение для тестирования на наркотики дополняется программным обеспечением для проверки анкетных данных и часто легко интегрируется с системами отслеживания заявителей (ATS). Такая интеграция выгодна, поскольку позволяет компаниям и отделам кадров получать доступ к информации о проверке анкетных данных через единый онлайн-портал с единой системой входа. Такой оптимизированный подход упрощает процесс подачи заявок и позволяет отделу кадров иметь полное представление о каждом кандидате.