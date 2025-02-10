Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения - Сомали

Checkr

checkr.com

Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тестирование на наркотики и проверку образования, среди прочего. Платформа Checkr, управляемая искусственным интеллектом, сокращает время, человеческие ошибки и предвзятость, связанные с традиционными ручными проверками, позволяя компаниям быстро масштабировать процесс найма. Благодаря инструментам принятия решений платформа делает процесс найма более эффективным и менее трудоемким. Кроме того, аналитические инструменты Checkr помогают компаниям расширять свой кадровый резерв и выявлять новые возможности для набора персонала. Платформа Checkr упрощает процесс найма для потенциальных кандидатов, обеспечивая им большую прозрачность в отношении их записей. В результате предприятия могут сократить время, необходимое для заполнения имеющихся вакансий, и предложить положительный опыт потенциальным сотрудникам. На платформе также представлены инструменты и ресурсы по соблюдению требований, соответствующие Закону о справедливых шансах, целью которого является предоставление кандидатам с уголовным прошлым справедливой возможности найти работу. В целом, Checkr предлагает предприятиям ведущие в отрасли решения для проверки биографических данных, которые позволяют им принимать обоснованные решения о найме, соответствующие потребностям и целям их бизнеса.