Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

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Программное обеспечение для тестирования на наркотики предназначено для помощи компаниям, сотрудникам и кандидатам в управлении программами тестирования на наркотики и алкоголь или поддержке предприятий, занимающихся тестированием на наркотики. Эти решения упрощают процесс тестирования новых сотрудников на наркотики и постоянное тестирование сотрудников. Они предлагают такие функции, как управление данными тестирования на наркотики, отслеживание результатов, соблюдение правил Министерства транспорта (DOT) и многое другое. Обычно программное обеспечение для тестирования на наркотики дополняется программным обеспечением для проверки анкетных данных и часто легко интегрируется с системами отслеживания заявителей (ATS). Такая интеграция выгодна, поскольку позволяет компаниям и отделам кадров получать доступ к информации о проверке анкетных данных через единый онлайн-портал с единой системой входа. Такой оптимизированный подход упрощает процесс подачи заявок и позволяет отделу кадров иметь полное представление о каждом кандидате.
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Checkr
checkr.com
Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тестирование на наркотики и проверку образования, среди прочего. Платформа Checkr, управляемая искусственным интеллектом, сокращает время, человеческие ошибки и предвзятость, связанные с традиционными ручными проверками, позволяя компаниям быстро масштабировать процесс найма. Благодаря инструментам принятия решений платформа делает процесс найма более эффективным и менее трудоемким. Кроме того, аналитические инструменты Checkr помогают компаниям расширять свой кадровый резерв и выявлять новые возможности для набора персонала. Платформа Checkr упрощает процесс найма для потенциальных кандидатов, обеспечивая им большую прозрачность в отношении их записей. В результате предприятия могут сократить время, необходимое для заполнения имеющихся вакансий, и предложить положительный опыт потенциальным сотрудникам. На платформе также представлены инструменты и ресурсы по соблюдению требований, соответствующие Закону о справедливых шансах, целью которого является предоставление кандидатам с уголовным прошлым справедливой возможности найти работу. В целом, Checkr предлагает предприятиям ведущие в отрасли решения для проверки биографических данных, которые позволяют им принимать обоснованные решения о найме, соответствующие потребностям и целям их бизнеса.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
HireRight
hireright.com
Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соблюдения требований. Описание продукта GoodHire упрощает и ускоряет проверку биографических данных с помощью настраиваемых услуг по запросу для организаций любого размера. Создание отличной команды начинается с надежного партнера, который обеспечивает самый простой в отрасли комплексный процесс проверки биографических данных перед приемом на работу.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отраслевые практики проверки биографических данных в других областях — от поддержки клиентов до борьбы с мошенничеством — от вашего имени. Тысячи клиентов из таких отраслей, как рынок концертов, подбор персонала, транспорт и здравоохранение, доверяют нам, чтобы улучшить свои решения для скрининга. Узнайте больше о наших продуктах для проверки, мошенничества и обеспечения соответствия требованиям на нашей интегрированной платформе по адресу https://yardstik.com. Yardstik: Значительно лучше.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling дает компаниям возможность принимать более быстрые и безопасные решения о приеме на работу с помощью комплексных услуг по подбору персонала и идентификации: проверка судимости, проверка перед приемом на работу, тестирование на наркотики, анкеты для сотрудников, услуги по адаптации, мониторинг рабочей силы, проверка в социальных сетях и многое другое. Технологические услуги Sterling, которым доверяют более 50% компаний из списка Fortune 100, помогают организациям во всех отраслях создавать отличные условия для своих сотрудников, партнеров и клиентов.
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