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Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения - Эквадор
Программное обеспечение для тестирования на наркотики предназначено для помощи компаниям, сотрудникам и кандидатам в управлении программами тестирования на наркотики и алкоголь или поддержке предприятий, занимающихся тестированием на наркотики. Эти решения упрощают процесс тестирования новых сотрудников на наркотики и постоянное тестирование сотрудников. Они предлагают такие функции, как управление данными тестирования на наркотики, отслеживание результатов, соблюдение правил Министерства транспорта (DOT) и многое другое. Обычно программное обеспечение для тестирования на наркотики дополняется программным обеспечением для проверки анкетных данных и часто легко интегрируется с системами отслеживания заявителей (ATS). Такая интеграция выгодна, поскольку позволяет компаниям и отделам кадров получать доступ к информации о проверке анкетных данных через единый онлайн-портал с единой системой входа. Такой оптимизированный подход упрощает процесс подачи заявок и позволяет отделу кадров иметь полное представление о каждом кандидате.
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Checkr
checkr.com
Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тести...
HireRight
hireright.com
Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соб...
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling дает компаниям возможность принимать более быстрые и безопасные решения о приеме на работу с помощью комплексных услуг по подбору персонала и идентификации: проверка судимости, проверка перед приемом на работу, тестирование на наркотики, анкеты для сотрудников, услуги по адаптации, монитори...