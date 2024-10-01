Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Категории

Программное обеспечение для тестирования на наркотики - Самые популярные приложения - Доминика

Программное обеспечение для тестирования на наркотики предназначено для помощи компаниям, сотрудникам и кандидатам в управлении программами тестирования на наркотики и алкоголь или поддержке предприятий, занимающихся тестированием на наркотики. Эти решения упрощают процесс тестирования новых сотрудников на наркотики и постоянное тестирование сотрудников. Они предлагают такие функции, как управление данными тестирования на наркотики, отслеживание результатов, соблюдение правил Министерства транспорта (DOT) и многое другое. Обычно программное обеспечение для тестирования на наркотики дополняется программным обеспечением для проверки анкетных данных и часто легко интегрируется с системами отслеживания заявителей (ATS). Такая интеграция выгодна, поскольку позволяет компаниям и отделам кадров получать доступ к информации о проверке анкетных данных через единый онлайн-портал с единой системой входа. Такой оптимизированный подход упрощает процесс подачи заявок и позволяет отделу кадров иметь полное представление о каждом кандидате.

Отправить новое приложение


Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тести...

HireRight

HireRight

hireright.com

Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.

Hireology

Hireology

hireology.com

ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соб...

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...

Sterling

Sterling

sterlingcheck.com

Sterling дает компаниям возможность принимать более быстрые и безопасные решения о приеме на работу с помощью комплексных услуг по подбору персонала и идентификации: проверка судимости, проверка перед приемом на работу, тестирование на наркотики, анкеты для сотрудников, услуги по адаптации, монитори...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности