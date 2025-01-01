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Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.
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Printful
printful.com
Printful - сервис печати и вышивки по запросу, позволяющий продавать свои дизайны онлайн без минимальных заказов. Автоматическая печать и доставка под брендом.
DSers
dsers.com
DSers - инструмент для дропшиппинга, позволяющий обрабатывать массовые заказы на AliExpress и находить поставщиков с конкурентными ценами.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
Spocket
spocket.co
Spocket — это платформа дропшиппинга, соединяющая интернет-магазины с поставщиками, специализирующимися на товарах из ЕС и США.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизирует бизнес дропшиппинга на eBay и AliExpress, позволяя управлять заказами, товарами и наценками с помощью интеграций с e-commerce платформами.
Easyship
easyship.com
Easyship - это платформа для управления доставкой и заказами, интегрирующаяся с популярными интернет-магазинами и предоставляющая доступ к низким ставкам доставки.
Shippo
goshippo.com
Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst — это платформа для электронной торговли, позволяющая продавцам легко находить и продавать товары без первоначальных затрат на запасы.
Planio
plan.io
Planio - это веб-приложение для управления проектами, отслеживания задач и сотрудничества команды, предлагающее централизованный доступ к информации о проекте.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku - платформа для оптимизации дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками и обеспечивающая управление запасами и быструю доставку.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Outlesale2B - платформа для дропшиппинга с доступом к более чем 1 миллиону товаров и интеграцией с крупными платформами электронной коммерции.
Convictional
convictional.com
Convictional помогает ритейлерам запускать программы дропшиппинга и маркетплейсов, обеспечивая интеграции и быстрый подход к новым поставщикам.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship помогает розничным продавцам находить, подключать и продавать товары от популярных брендов без предварительной закупки.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Sell The Trend - это инструмент для дропшиппинга, помогающий находить трендовые продукты и автоматизировать процессы заказа и управления запасами.
Doba
doba.com
Doba — платформа дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками, позволяя управлять миллионами товаров и синхронизировать запасы и заказы.
Shippit
shippit.com.my
Shippit - приложение для управления доставкой и логистикой, оптимизирующее процесс отправки пакетов и автоматизирующее уведомления об отслеживании.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo — это платформа для поддержки продавцов электронной коммерции с каталогом проверенных поставщиков и инструментами для исследования рынка.
easync
easync.io
EasyNC - инструмент для оптимизации продаж на eBay и Shopify, автоматизирующий поиск товаров, переоценку и обработку заказов.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — это стартап, предлагающий SaaS-решения для бизнеса дропшиппинга и клиентов в сфере электронной торговли.
Inventory Source
inventorysource.com
Источник инвентаризации - это приложение для управления запасами, обеспечивающее обновления в реальном времени и интеграцию с платформами электронной торговли.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, связанная с управлением поставками и электронной коммерцией.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизации продаж, поддерживающая дропшиппинг и интеграцию с розничными сетями, упрощая управление данными и заказами.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane - приложение для автоматизации дропшиппинга, упрощающее управление заказами и взаимодействие между розничными продавцами и поставщиками.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ позволяет настраивать ставки и методы доставки для онлайн-продаж, обеспечивая контроль над процессом оформления заказа и улучшая клиентский опыт.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — приложение для упрощения логистики и доставки, позволяющее пользователям удобно управлять отправками и отслеживать пакеты.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — облачное решение для расчета и управления доставкой, интегрированное с крупными курьерами для получения актуальных тарифов и отслеживания посылок.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse - облачная платформа для управления логистикой и выполнением заказов в бизнесе электронной коммерции, предлагающая инструменты для отслеживания запасов и доставки.
Shipfusion
shipfusion.com
Shipfusion — это приложение для выполнения заказов, предлагающее решения для электронной коммерции с контролем доставки и состояния запасов в реальном времени.
Syncee
syncee.co
Syncee - платформа B2B дропшиппинга и оптовой торговли, соединяющая ритейлеров и поставщиков с возможностью автоматизации загрузки данных о товарах.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic - платформа для автоматизации электронной коммерции, связывающая продавцов с поставщиками dropshipping и оптовой торговли, предлагая инструменты для управления продажами.
Ali2Woo
ali2woo.com
Ali2Woo — расширение для WooCommerce, позволяющее легко искать и импортировать товары с Banggood, фильтровать и импортировать товары оптом.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их Woocommerce Dropshipping магазинами, включая поиск продуктов и выполнение заказов.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io - облачная ERP-система для электронной коммерции, предлагающая управление запасами, заказами и интеграцию с внешними инструментами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — это платформа для интеграции электронной коммерции, обеспечивающая управление запасами, обработку заказов и оптимизацию взаимодействия с клиентами.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint - облачное решение для автоматизации операций электронной коммерции и управления запасами в реальном времени, интегрирующее различные торговые платформы.
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