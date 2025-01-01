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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.