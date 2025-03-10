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Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.
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Printful
printful.com
Printful - сервис печати и вышивки по запросу, позволяющий продавать свои дизайны онлайн без минимальных заказов. Автоматическая печать и доставка под брендом.
DSers
dsers.com
DSers - инструмент для дропшиппинга, позволяющий обрабатывать массовые заказы на AliExpress и находить поставщиков с конкурентными ценами.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
Spocket
spocket.co
Spocket — это платформа дропшиппинга, соединяющая интернет-магазины с поставщиками, специализирующимися на товарах из ЕС и США.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизирует бизнес дропшиппинга на eBay и AliExpress, позволяя управлять заказами, товарами и наценками с помощью интеграций с e-commerce платформами.
Easyship
easyship.com
Easyship - это платформа для управления доставкой и заказами, интегрирующаяся с популярными интернет-магазинами и предоставляющая доступ к низким ставкам доставки.
Shippo
goshippo.com
Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst — это платформа для электронной торговли, позволяющая продавцам легко находить и продавать товары без первоначальных затрат на запасы.
Planio
plan.io
Planio - это веб-приложение для управления проектами, отслеживания задач и сотрудничества команды, предлагающее централизованный доступ к информации о проекте.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku - платформа для оптимизации дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками и обеспечивающая управление запасами и быструю доставку.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Outlesale2B - платформа для дропшиппинга с доступом к более чем 1 миллиону товаров и интеграцией с крупными платформами электронной коммерции.
Convictional
convictional.com
Convictional помогает ритейлерам запускать программы дропшиппинга и маркетплейсов, обеспечивая интеграции и быстрый подход к новым поставщикам.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship помогает розничным продавцам находить, подключать и продавать товары от популярных брендов без предварительной закупки.
Doba
doba.com
Doba — платформа дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками, позволяя управлять миллионами товаров и синхронизировать запасы и заказы.
Shippit
shippit.com.my
Shippit - приложение для управления доставкой и логистикой, оптимизирующее процесс отправки пакетов и автоматизирующее уведомления об отслеживании.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo — это платформа для поддержки продавцов электронной коммерции с каталогом проверенных поставщиков и инструментами для исследования рынка.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — это стартап, предлагающий SaaS-решения для бизнеса дропшиппинга и клиентов в сфере электронной торговли.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Sell The Trend - это инструмент для дропшиппинга, помогающий находить трендовые продукты и автоматизировать процессы заказа и управления запасами.
easync
easync.io
EasyNC - инструмент для оптимизации продаж на eBay и Shopify, автоматизирующий поиск товаров, переоценку и обработку заказов.
Inventory Source
inventorysource.com
Источник инвентаризации - это приложение для управления запасами, обеспечивающее обновления в реальном времени и интеграцию с платформами электронной торговли.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, связанная с управлением поставками и электронной коммерцией.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизации продаж, поддерживающая дропшиппинг и интеграцию с розничными сетями, упрощая управление данными и заказами.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane - приложение для автоматизации дропшиппинга, упрощающее управление заказами и взаимодействие между розничными продавцами и поставщиками.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ позволяет настраивать ставки и методы доставки для онлайн-продаж, обеспечивая контроль над процессом оформления заказа и улучшая клиентский опыт.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — приложение для упрощения логистики и доставки, позволяющее пользователям удобно управлять отправками и отслеживать пакеты.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — облачное решение для расчета и управления доставкой, интегрированное с крупными курьерами для получения актуальных тарифов и отслеживания посылок.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse - облачная платформа для управления логистикой и выполнением заказов в бизнесе электронной коммерции, предлагающая инструменты для отслеживания запасов и доставки.
Shipfusion
shipfusion.com
Мы предоставляем ритейлерам решения для их бизнеса в области электронной коммерции. Имея склады в Чикаго, Нью-Йорке и Торонто, мы можем обеспечить выполнение заказов в США, Канаде и за рубежом. Наше специально разработанное программное обеспечение позволяет нашим клиентам полностью контролировать свою доставку и отслеживать процесс выполнения в режиме реального времени.
Syncee
syncee.co
Syncee — это глобальная платформа прямой поставки и оптовой торговли B2B, созданная для того, чтобы помочь ритейлерам и поставщикам наладить связь. На Syncee Marketplace доступны миллионы готовых к продаже высокодоходных продуктов в различных категориях. Поставщики из США/Канады/ЕС/Великобритании/Австралии и других стран обеспечивают быструю доставку своей продукции. У Syncee есть все инструменты для крупных и малых предприятий розничной онлайн-торговли, позволяющие вывести свой магазин на новый уровень. Используя другое решение платформы, продавцы Syncee DataFeed Manager могут использовать файлы данных о продуктах в таких форматах, как CSV, XML, XLS(X), JSON и TXT, для загрузки продуктов в свой интернет-магазин. Syncee предлагает решение для автоматической загрузки, обновления и синхронизации данных о продуктах.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — это идеальная платформа для автоматизации электронной коммерции (дропшиппинг и оптовая торговля), предоставляющая вам все инструменты, необходимые для увеличения продаж, везде и в любое время. Мы связываем владельцев бизнеса электронной коммерции со всего мира с высококачественными прямыми поставками и оптовыми поставщиками из ведущих стран. Присоединяясь к торговой площадке AppScenic, вы получаете доступ к более чем 1 000 000 продуктов прямой поставки и оптовой продажи. И, помимо всего прочего, мы предлагаем круглосуточную синхронизацию цен и запасов между вами и нашими поставщиками, полностью автоматизированные заказы, автоматический импорт номеров отслеживания в ваш магазин, индивидуальные формулы ценообразования и мощную информационную панель, оснащенную самыми инновационными функциями на рынке. рынок. Это электронная коммерция, какой вы никогда раньше не видели.
Ali2Woo
ali2woo.com
Расширение для «Прямой поставки с Banggood для WooCommerce». Легко ищите и импортируйте товары на Banggood! Расширение дропшиппинга для портала Banggood. - Импортируйте продукты - фильтруйте и выделяйте продукты по конкретному варианту доставки - массовый импорт продуктов из определенной категории или страницы предложений - подключение нескольких магазинов woocommerce Расширение работает вместе с прямой поставкой с Banggood для WooCommerce
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их магазином прямой поставки Woocommerce. Yakkyofy предоставляет вам товары для продажи, также отмеченные вашим собственным логотипом, помогает вам импортировать их в ваш магазин всего за несколько кликов и автоматически берет на себя весь процесс выполнения вашего заказа. ##Основные функции Выделитесь и победите конкурентов благодаря нашим удивительным функциям! #Цены на товары в режиме реального времени Ищите и находите тысячи товаров в режиме реального времени благодаря нашему расширению Chrome и добавляйте их в свой магазин WooCommerce несколькими щелчками мыши. #Наслаждайтесь бесплатным программным обеспечением Yakkyofy Yakkyofy совершенно бесплатен для использования: -Без ежемесячной платы -Бесплатно Неограниченное выполнение заказов -Бесплатный поиск продуктов -Бесплатное управление несколькими магазинами -Без платы за хранение Вы платите только за те продукты, которые покупаете. #Увеличьте свою прибыль Yakkyofy предлагает вам продукты по ценам B2C, что означает на 15–50 % дешевле, чем цены, предлагаемые на наиболее распространенных китайских торговых площадках. Наслаждайтесь скидками на продукцию и увеличивайте прибыль от продаж. #Создайте свой бренд Yakkyofy помогает вам доставлять продукты с вашим логотипом напрямую или в индивидуальных упаковках и коробках. Вы даже можете включать купонную карту в свои посылки, чтобы повысить лояльность клиентов и частоту возвратов. #Быстрая доставка Yakkyofy по умолчанию отправляет ваши посылки самым быстрым способом доставки, доступным для страны назначения. Мы можем предложить доставку в течение 3-8 дней в США и большинство стран ЕС, а также в течение 12 дней в более чем 30 стран мира. У нас также есть услуги доставки, которые позволяют нам отправлять товары в более чем 100 стран. #Обновления уровня запасов в реальном времени Yakkyofy будет обновлять уровень ваших запасов в режиме реального времени, чтобы вы всегда были в курсе, когда запасы вашей продукции становятся низкими. Таким образом, вы можете проверить свой инвентарь в любое время, не выходя из дома, посетив вкладку «Виртуальный склад» в своей учетной записи Yakkyofy. #Отслеживание доставки в режиме реального времени Yakkyofy загрузит номер отслеживания для каждого заказа, который вы отправляете через нас, на вашу панель управления Yakkyofy, как только заказ будет выполнен, и в то же время отправит электронное письмо для автоматического уведомления вашего конечного клиента. Кроме того, благодаря вкладке статуса доставки вы всегда будете знать в режиме реального времени, где находятся ваши посылки и доставлены они или нет. #Автоматическое выполнение заказов Хватит тратить время на оплату заказов вручную! Активируйте свой электронный кошелек, чтобы начать автоматическую обработку заказов, как только ваши клиенты оформят заказ. Щелчок не требуется. #Bundle Sales Yakkyofy позволяет отправлять несколько товаров, приобретенных отдельным покупателем, в одном заказе, платя только за одну доставку. #Автоматизация разметки Yakkyofy позволяет вам добавлять правила для автоматического добавления наценки к вашим продуктам. Панель управления #Multistore Вы можете подключить все свои магазины Shopify и Woocommerce к одной учетной записи Yakkyofy и управлять всеми своими заказами из одного места. #Только один партнер Yakkyofy поставляет для вас нужные вам продукты, находит новых поставщиков, когда у старых заканчиваются запасы, управляет индивидуализацией вашей продукции и организует доставку ваших запасов. Yakkyofy обеспечит все ресурсы и логистику для вашего бизнеса и поможет вам управлять всеми вашими магазинами, всеми вашими заказами, предложениями и доставкой только с одной учетной записи и только с одним партнером. #Поддержка Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна техническая помощь, свяжитесь с нами в нашем онлайн-чате или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] Или посмотрите наши видеоуроки здесь https://yakkyofy.com/ дропшиппинг-видео-уроки/
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специально для ландшафта электронной коммерции, предлагая набор функций, которые оптимизируют операции за небольшую часть стоимости и сложности. Почему выбирают Кентро? Современное решение ERP: созданный для эпохи электронной коммерции, Kentro превосходит системы старой школы благодаря интуитивному дизайну и расширенным возможностям. Эффективно: испытать мощность высококлассной системы ERP, такой как Netsuite или SAP, но по гораздо более доступной цене. Интерфейс, удобный для пользователя: перейдите по вашим операциям электронной коммерции с интерфейсом, который легко используется и высокоэффективен. Операция в режиме реального времени: оставайтесь вперед с управлением запасами в реальном времени, выполнением заказов и пониманием цепочки поставок. Ключевые функции: встроенный интернет-магазин B2B: плавное управление продажами клиентов и бизнеса. Управление запасами в режиме реального времени: всегда знайте уровни ваших акций и эффективно управляйте ими. Заказ выполнение и маршрутизация: плавная и автоматизированная обработка заказа. Автоматизации по падению: упростите процесс выброса. Управление цепочками поставок: Получите полный контроль над вашей цепочкой поставок. Управление каталогом продуктов: легко управлять и обновлять списки продуктов. Многоканальный список: интегрируйте и синхронизируйте ваши продажи на различных платформах. Автоматизация рабочего процесса: настраиваемые правила двигатель для автоматизации ваших ежедневных задач. Автоматизация бухгалтерского учета: держите ваши финансовые данные синхронизировать и обновлять. Поставщик/поставщик панель управления: выделенные порталы для ваших деловых партнеров. Автоматизация связи: автоматические уведомления по электронной почте и SMS и оповещения. Управление возвратом: оптимизируйте процессы возврата. Пользовательская интеграция API: открытый канал и магазин API для интеграции на заказ. Ваши операции по электронной коммерции, переопределенный Kentro-это больше, чем ERP; Это стратегический партнер в вашем путешествии электронной коммерции. Благодаря прямой интеграции с более чем 100 внешними инструментами и 5000+ ZAP, кентро соединяет разрыв между разрозненными процессами, превращая сложные операции в упорядоченные рабочие процессы. Готовы преобразовать свою деятельность в сфере электронной коммерции? Откройте для себя разницу Kentro сегодня!
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуальной разработкой.
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