Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.
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easync
easync.io
Находит горячие предметы, автоматически снижает конкуренцию и получает максимальную прибыль. Простой способ прямой доставки товаров с Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress и других магазинов на Ebay и Shopify.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов, используя и анализируя жизненно важные данные из первых рук, снижая риски, связанные с запасами, и курируя расширенный ассортимент. Повышая прозрачность коммерческих программ наших клиентов, Logicbroker может лучше позиционировать ритейлеров и бренды для преобразующего роста. По мере изменения потребностей и спроса бизнеса Logicbroker предоставляет возможность быстро переключать поставщиков и выполнение продукции с 3P на 1P, а также ответственно находить новые источники запасов, которые поддерживают целостность вашего бренда и выполняют обещания по доставке. Мы работаем с производителями и розничными торговцами среднего и корпоративного уровня в различных отраслях, включая здравоохранение и благополучие, товары для дома, бытовую электронику, игрушки и детские товары, а также потребительские товары и бренды услуг, такие как Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens. , Ace Hardware и BBQGuys.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их магазином прямой поставки Woocommerce. Yakkyofy предоставляет вам товары для продажи, также отмеченные вашим собственным логотипом, помогает вам импортировать их в ваш магазин всего за несколько кликов и автоматически берет на себя весь процесс выполнения вашего заказа. ##Основные функции Выделитесь и победите конкурентов благодаря нашим удивительным функциям! #Цены на товары в режиме реального времени Ищите и находите тысячи товаров в режиме реального времени благодаря нашему расширению Chrome и добавляйте их в свой магазин WooCommerce несколькими щелчками мыши. #Наслаждайтесь бесплатным программным обеспечением Yakkyofy Yakkyofy совершенно бесплатен для использования: -Без ежемесячной платы -Бесплатно Неограниченное выполнение заказов -Бесплатный поиск продуктов -Бесплатное управление несколькими магазинами -Без платы за хранение Вы платите только за те продукты, которые покупаете. #Увеличьте свою прибыль Yakkyofy предлагает вам продукты по ценам B2C, что означает на 15–50 % дешевле, чем цены, предлагаемые на наиболее распространенных китайских торговых площадках. Наслаждайтесь скидками на продукцию и увеличивайте прибыль от продаж. #Создайте свой бренд Yakkyofy помогает вам доставлять продукты с вашим логотипом напрямую или в индивидуальных упаковках и коробках. Вы даже можете включать купонную карту в свои посылки, чтобы повысить лояльность клиентов и частоту возвратов. #Быстрая доставка Yakkyofy по умолчанию отправляет ваши посылки самым быстрым способом доставки, доступным для страны назначения. Мы можем предложить доставку в течение 3-8 дней в США и большинство стран ЕС, а также в течение 12 дней в более чем 30 стран мира. У нас также есть услуги доставки, которые позволяют нам отправлять товары в более чем 100 стран. #Обновления уровня запасов в реальном времени Yakkyofy будет обновлять уровень ваших запасов в режиме реального времени, чтобы вы всегда были в курсе, когда запасы вашей продукции становятся низкими. Таким образом, вы можете проверить свой инвентарь в любое время, не выходя из дома, посетив вкладку «Виртуальный склад» в своей учетной записи Yakkyofy. #Отслеживание доставки в режиме реального времени Yakkyofy загрузит номер отслеживания для каждого заказа, который вы отправляете через нас, на вашу панель управления Yakkyofy, как только заказ будет выполнен, и в то же время отправит электронное письмо для автоматического уведомления вашего конечного клиента. Кроме того, благодаря вкладке статуса доставки вы всегда будете знать в режиме реального времени, где находятся ваши посылки и доставлены они или нет. #Автоматическое выполнение заказов Хватит тратить время на оплату заказов вручную! Активируйте свой электронный кошелек, чтобы начать автоматическую обработку заказов, как только ваши клиенты оформят заказ. Щелчок не требуется. #Bundle Sales Yakkyofy позволяет отправлять несколько товаров, приобретенных отдельным покупателем, в одном заказе, платя только за одну доставку. #Автоматизация разметки Yakkyofy позволяет вам добавлять правила для автоматического добавления наценки к вашим продуктам. Панель управления #Multistore Вы можете подключить все свои магазины Shopify и Woocommerce к одной учетной записи Yakkyofy и управлять всеми своими заказами из одного места. #Только один партнер Yakkyofy поставляет для вас нужные вам продукты, находит новых поставщиков, когда у старых заканчиваются запасы, управляет индивидуализацией вашей продукции и организует доставку ваших запасов. Yakkyofy обеспечит все ресурсы и логистику для вашего бизнеса и поможет вам управлять всеми вашими магазинами, всеми вашими заказами, предложениями и доставкой только с одной учетной записи и только с одним партнером. #Поддержка Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна техническая помощь, свяжитесь с нами в нашем онлайн-чате или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] Или посмотрите наши видеоуроки здесь https://yakkyofy.com/ дропшиппинг-видео-уроки/
Shippit
shippit.com.my
Shippit - приложение для управления доставкой и логистикой, оптимизирующее процесс отправки пакетов и автоматизирующее уведомления об отслеживании.
Doba
doba.com
Doba — платформа дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками, позволяя управлять миллионами товаров и синхронизировать запасы и заказы.
Ali2Woo
ali2woo.com
Расширение для «Прямой поставки с Banggood для WooCommerce». Легко ищите и импортируйте товары на Banggood! Расширение дропшиппинга для портала Banggood. - Импортируйте продукты - фильтруйте и выделяйте продукты по конкретному варианту доставки - массовый импорт продуктов из определенной категории или страницы предложений - подключение нескольких магазинов woocommerce Расширение работает вместе с прямой поставкой с Banggood для WooCommerce
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — это идеальная платформа для автоматизации электронной коммерции (дропшиппинг и оптовая торговля), предоставляющая вам все инструменты, необходимые для увеличения продаж, везде и в любое время. Мы связываем владельцев бизнеса электронной коммерции со всего мира с высококачественными прямыми поставками и оптовыми поставщиками из ведущих стран. Присоединяясь к торговой площадке AppScenic, вы получаете доступ к более чем 1 000 000 продуктов прямой поставки и оптовой продажи. И, помимо всего прочего, мы предлагаем круглосуточную синхронизацию цен и запасов между вами и нашими поставщиками, полностью автоматизированные заказы, автоматический импорт номеров отслеживания в ваш магазин, индивидуальные формулы ценообразования и мощную информационную панель, оснащенную самыми инновационными функциями на рынке. рынок. Это электронная коммерция, какой вы никогда раньше не видели.
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source — это крупнейший и старейший в мире поставщик решений для прямых поставок данных, который подключает реселлеров напрямую к своим программам прямых поставок и позволяет реселлерам эффективно управлять обновлениями каталога продуктов. Штаб-квартира Inventory Source находится в Джексонвилле, штат Флорида, и имеет глобальный охват, обслуживая тысячи клиентов в разных странах по всему миру.
Syncee
syncee.co
Syncee — это глобальная платформа прямой поставки и оптовой торговли B2B, созданная для того, чтобы помочь ритейлерам и поставщикам наладить связь. На Syncee Marketplace доступны миллионы готовых к продаже высокодоходных продуктов в различных категориях. Поставщики из США/Канады/ЕС/Великобритании/Австралии и других стран обеспечивают быструю доставку своей продукции. У Syncee есть все инструменты для крупных и малых предприятий розничной онлайн-торговли, позволяющие вывести свой магазин на новый уровень. Используя другое решение платформы, продавцы Syncee DataFeed Manager могут использовать файлы данных о продуктах в таких форматах, как CSV, XML, XLS(X), JSON и TXT, для загрузки продуктов в свой интернет-магазин. Syncee предлагает решение для автоматической загрузки, обновления и синхронизации данных о продуктах.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — это комплексное облачное решение для доставки, которое рассчитывает и показывает клиентам правильные методы и тарифы при оформлении заказа. Это помогает электронной коммерции легко интегрироваться с основными перевозчиками (DHL, UPS, USPS, FedEx и другими), чтобы получать актуальные тарифы, печатать этикетки и отслеживать поставки.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего банка на другие нужды. Приходите в штаб-квартиру Blastramp, прежде чем принимать какие-либо решения по своему омниканальному решению для управления заказами и запасами. Мы стремимся совершить гигантский скачок в развитии бренда! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Создано для небольшого, но растущего бренда с несколькими каналами продаж. - Надежные функции управления запасами и заказами. - Централизованный центр управляет всем жизненным циклом от заказа на заводе до управления возвратами. - Функции CRM, ориентированные на заказы, консолидируют связь между персоналом бренда, поставщиками, торговыми представителями, 3PL/складом и клиентами. - Простая структура ценообразования (без скрытых платежей) ИНТЕГРАЦИИ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОТОРГОВЛЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ИНТЕГРАЦИИ: УЧЕТ И POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ИНТЕГРАЦИЯ: ДОСТАВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ - ShipStation - ИНТЕГРАЦИЯ 2Ship: ПАРТНЕРЫ 3PL - Logiwa - Выполнение AMS - Выполнение NRI - Выполнение Verde
Modalyst
modalyst.co
Modalyst — это платформа для электронной торговли, позволяющая продавцам легко находить и продавать товары без первоначальных затрат на запасы.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Действительно универсальное решение для прямой поставки, обеспечивающее настоящий выигрышный продукт, инновационный импорт продуктов и выполнение заказов в один клик.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — это инициатива StoreHippo, целью которой является предоставление быстрых, недорогих и упрощенных логистических решений путем предоставления услуг агрегатора доставки владельцам бизнеса электронной коммерции.
ShipperHQ
shipperhq.com
Оправдайте ожидания с ShipperHQ! ShipperHQ позволяет легко персонализировать тарифы и методы доставки, которые вы предлагаете клиентам в Интернете. Хотите ли вы сократить число брошенных корзин, снизить стоимость доставки, предложить международную доставку (или все вышеперечисленное), ShipperHQ позволяет вам настроить оформление заказа в соответствии с конкретными бизнес-целями, которые вы преследуете. Обладая более чем десятилетним опытом обслуживания десятков тысяч розничных продавцов по всему миру, ShipperHQ дает вам возможность настраивать бесплатную доставку, адаптировать цены для каждого продукта, проводить рекламные акции и многое другое с помощью передовых инструментов управления доставкой для электронной коммерции. Возьмите под свой контроль сумму, которую вы взимаете с клиентов за доставку. • Создавайте индивидуальные тарифы на доставку в реальном времени для определенных групп продуктов. • Устанавливайте стоимость доставки для определенных географических зон, веса продуктов, пороговых цен, количества корзин и клиентов. • Добавляйте специальные скидки, надбавки и рекламные акции, включая бесплатную доставку. • Включите табличные тарифы, фиксированную ставку доставки и стоимость доставки на основе объемного веса. • Разбивайте цены на международную доставку, включая такие сборы, как пошлины и налоги. Адаптируйте оформление заказа в соответствии со своими требованиями к доставке. • Создавайте правила или ограничения доставки для определенных перевозчиков ( UPS, FedEx и т. д.) и методы (наземный, LTL, экспресс и т. д.) • Автоматизируйте расчет доставки для нескольких складов или поставщиков прямой поставки • Оцените стоимость доставки из ближайшего или наименьшего количества пунктов отправления к клиенту • Определите правила для отправка определенных товаров отдельно или в нескольких упаковках. • Предлагайте такие варианты, как самовывоз из магазина, доставку сборных грузов и доставку в тот же день при оформлении заказа. • Установите крайние сроки, сроки выполнения, даты отключения и максимальное время в пути для точных расчетных дат доставки. • Включите проверка адреса, чтобы определить, является ли адрес клиента жилым или коммерческим. Поддерживает более 30 перевозчиков, включая: UPS (малая посылка, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (малая посылка, LTL Freight, SmartPost, хранение на месте). ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, электронная коммерция), uShip, Zenda, DHL Express через ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (розничная торговля, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO и Fastway Требуется Real -Функция расчета доставки в реальном времени Для получения сторонних оценок приложению ShipperHQ требуется, чтобы в вашей учетной записи Shopify была включена функция расчета доставки в реальном времени. Начните работу с ShipperHQ сегодня. Испытайте возможности ShipperHQ из первых рук с помощью 30-дневной бесплатной пробной версии без риска на ShipperHQ.com. В дополнение к нашим планам Essentials, Standard и Pro мы также предлагаем вариант Enterprise с индивидуальной ценой и полным доступом к функциям управления доставкой ShipperHQ. Интегрируется с UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 перевозчиками.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Outlesale2B - платформа для дропшиппинга с доступом к более чем 1 миллиону товаров и интеграцией с крупными платформами электронной коммерции.
Shipfusion
shipfusion.com
Мы предоставляем ритейлерам решения для их бизнеса в области электронной коммерции. Имея склады в Чикаго, Нью-Йорке и Торонто, мы можем обеспечить выполнение заказов в США, Канаде и за рубежом. Наше специально разработанное программное обеспечение позволяет нашим клиентам полностью контролировать свою доставку и отслеживать процесс выполнения в режиме реального времени.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — это очень быстрорастущий стартап, предоставляющий SaaS-решения для предприятий и клиентов прямой поставки электронной коммерции.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship позволяет ритейлерам быстро находить, внедрять и продавать товары от самых популярных брендов. Мгновенно находите, подключайте и доставляйте товары от ведущих брендов без необходимости предварительной закупки товаров. Синхронизируйте продукты, цены, запасы, заказы, возвраты, платежи и многое другое с неограниченным количеством поставщиков в режиме реального времени. Когда вы совершаете продажу, Crowdship автоматически создает заказ на покупку в магазине каждого поставщика. По мере реализации продукции Crowdship синхронизирует информацию отслеживания и платит каждому поставщику без участия человека. Запустите автоматизированный дропшиппинг-бизнес с Crowdship.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Planio
plan.io
Planio - это веб-приложение для управления проектами, отслеживания задач и сотрудничества команды, предлагающее централизованный доступ к информации о проекте.
Printful
printful.com
Printful - сервис печати и вышивки по запросу, позволяющий продавать свои дизайны онлайн без минимальных заказов. Автоматическая печать и доставка под брендом.
Shippo
goshippo.com
Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.
Spocket
spocket.co
Spocket — это платформа дропшиппинга, соединяющая интернет-магазины с поставщиками, специализирующимися на товарах из ЕС и США.
Convictional
convictional.com
Convictional помогает признанным ритейлерам запускать новые программы перекрестных продаж, прямых поставок и торговых площадок. Наша платформа используется розничными торговцами для поиска, подключения и заключения сделок с любым поставщиком, включая нашу сеть, состоящую из более чем 5000 курируемых прямых поставщиков. Наши клиенты внедряют бренды менее чем за один день благодаря интеграции с Shopify, Magento 2, BigCommerce, WooCommerce, а также загрузке CSV и поддержке EDI. Для розничных продавцов, отвечающих критериям, мы будем работать с вашей командой, чтобы определить бренды и категории, которые понравятся вашим клиентам, гарантируя при этом, что они соответствуют вашим стандартам курирования и бизнес-требованиям. Такие компании, как Indigo, Harry Rosen, The Fascination, HD Supply, Scandiborn и другие, используют нашу платформу для внедрения и прямой поставки новых брендов и запуска новых категорий. Наши клиенты видят сокращение времени адаптации, более быстрый рост ассортимента и сокращение штата сотрудников, занимающихся привлечением поставщиков, при одновременном росте онлайн-продаж. Для получения дополнительной информации посетите сайт Continual.com.
DSers
dsers.com
DSers - инструмент для дропшиппинга, позволяющий обрабатывать массовые заказы на AliExpress и находить поставщиков с конкурентными ценами.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
Easyship
easyship.com
Easyship - это платформа для управления доставкой и заказами, интегрирующаяся с популярными интернет-магазинами и предоставляющая доступ к низким ставкам доставки.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизирует бизнес дропшиппинга на eBay и AliExpress, позволяя управлять заказами, товарами и наценками с помощью интеграций с e-commerce платформами.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — это программное обеспечение для автоматизации прямых поставок для розничных продавцов и поставщиков, которое позволяет масштабировать бизнес-операции и укреплять важные отношения. С Duoplane вы можете полностью автоматизировать значительную часть ваших серверных процессов: управление заказами, обновления каталога, оплату счетов и многое другое. Duoplane организует информацию о вашем заказе в одном месте с помощью информационных панелей и оповещений, которые сообщают вам именно то, что вам нужно знать, в режиме реального времени. Если вы устали от ручных операций, которые не масштабируются, и утомительных задач, которые не выполняются, пришло время встретиться со своим лучшим другом по дропшиппингу на сайте: www.duoplane.com.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku - платформа для оптимизации дропшиппинга, соединяющая продавцов с поставщиками и обеспечивающая управление запасами и быструю доставку.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo — это платформа для поддержки продавцов электронной коммерции с каталогом проверенных поставщиков и инструментами для исследования рынка.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуальной разработкой.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме розничной торговли. Cymbio поддерживает более 800 розничных продавцов, торговых площадок, универмагов и бутиков (таких как Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) и обслуживает сотни брендов, включая Steve Madden, Marchesa, Camper и другие. Мы гордимся тем, что автоматизируем полную настройку розничной торговли для брендов без изменения каких-либо существующих систем или процессов, оптимизируя данные о продуктах, изображения, картографирование, таксономию, синхронизацию запасов, заказы, выставление счетов, отслеживание, возвраты и многое другое.
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специально для ландшафта электронной коммерции, предлагая набор функций, которые оптимизируют операции за небольшую часть стоимости и сложности. Почему выбирают Кентро? Современное решение ERP: созданный для эпохи электронной коммерции, Kentro превосходит системы старой школы благодаря интуитивному дизайну и расширенным возможностям. Эффективно: испытать мощность высококлассной системы ERP, такой как Netsuite или SAP, но по гораздо более доступной цене. Интерфейс, удобный для пользователя: перейдите по вашим операциям электронной коммерции с интерфейсом, который легко используется и высокоэффективен. Операция в режиме реального времени: оставайтесь вперед с управлением запасами в реальном времени, выполнением заказов и пониманием цепочки поставок. Ключевые функции: встроенный интернет-магазин B2B: плавное управление продажами клиентов и бизнеса. Управление запасами в режиме реального времени: всегда знайте уровни ваших акций и эффективно управляйте ими. Заказ выполнение и маршрутизация: плавная и автоматизированная обработка заказа. Автоматизации по падению: упростите процесс выброса. Управление цепочками поставок: Получите полный контроль над вашей цепочкой поставок. Управление каталогом продуктов: легко управлять и обновлять списки продуктов. Многоканальный список: интегрируйте и синхронизируйте ваши продажи на различных платформах. Автоматизация рабочего процесса: настраиваемые правила двигатель для автоматизации ваших ежедневных задач. Автоматизация бухгалтерского учета: держите ваши финансовые данные синхронизировать и обновлять. Поставщик/поставщик панель управления: выделенные порталы для ваших деловых партнеров. Автоматизация связи: автоматические уведомления по электронной почте и SMS и оповещения. Управление возвратом: оптимизируйте процессы возврата. Пользовательская интеграция API: открытый канал и магазин API для интеграции на заказ. Ваши операции по электронной коммерции, переопределенный Kentro-это больше, чем ERP; Это стратегический партнер в вашем путешествии электронной коммерции. Благодаря прямой интеграции с более чем 100 внешними инструментами и 5000+ ZAP, кентро соединяет разрыв между разрозненными процессами, превращая сложные операции в упорядоченные рабочие процессы. Готовы преобразовать свою деятельность в сфере электронной коммерции? Откройте для себя разницу Kentro сегодня!
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