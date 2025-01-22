Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения - Россия

Yakkyofy

yakkyofy.com

Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их магазином прямой поставки Woocommerce. Yakkyofy предоставляет вам товары для продажи, также отмеченные вашим собственным логотипом, помогает вам импортировать их в ваш магазин всего за несколько кликов и автоматически берет на себя весь процесс выполнения вашего заказа. ##Основные функции Выделитесь и победите конкурентов благодаря нашим удивительным функциям! #Цены на товары в режиме реального времени Ищите и находите тысячи товаров в режиме реального времени благодаря нашему расширению Chrome и добавляйте их в свой магазин WooCommerce несколькими щелчками мыши. #Наслаждайтесь бесплатным программным обеспечением Yakkyofy Yakkyofy совершенно бесплатен для использования: -Без ежемесячной платы -Бесплатно Неограниченное выполнение заказов -Бесплатный поиск продуктов -Бесплатное управление несколькими магазинами -Без платы за хранение Вы платите только за те продукты, которые покупаете. #Увеличьте свою прибыль Yakkyofy предлагает вам продукты по ценам B2C, что означает на 15–50 % дешевле, чем цены, предлагаемые на наиболее распространенных китайских торговых площадках. Наслаждайтесь скидками на продукцию и увеличивайте прибыль от продаж. #Создайте свой бренд Yakkyofy помогает вам доставлять продукты с вашим логотипом напрямую или в индивидуальных упаковках и коробках. Вы даже можете включать купонную карту в свои посылки, чтобы повысить лояльность клиентов и частоту возвратов. #Быстрая доставка Yakkyofy по умолчанию отправляет ваши посылки самым быстрым способом доставки, доступным для страны назначения. Мы можем предложить доставку в течение 3-8 дней в США и большинство стран ЕС, а также в течение 12 дней в более чем 30 стран мира. У нас также есть услуги доставки, которые позволяют нам отправлять товары в более чем 100 стран. #Обновления уровня запасов в реальном времени Yakkyofy будет обновлять уровень ваших запасов в режиме реального времени, чтобы вы всегда были в курсе, когда запасы вашей продукции становятся низкими. Таким образом, вы можете проверить свой инвентарь в любое время, не выходя из дома, посетив вкладку «Виртуальный склад» в своей учетной записи Yakkyofy. #Отслеживание доставки в режиме реального времени Yakkyofy загрузит номер отслеживания для каждого заказа, который вы отправляете через нас, на вашу панель управления Yakkyofy, как только заказ будет выполнен, и в то же время отправит электронное письмо для автоматического уведомления вашего конечного клиента. Кроме того, благодаря вкладке статуса доставки вы всегда будете знать в режиме реального времени, где находятся ваши посылки и доставлены они или нет. #Автоматическое выполнение заказов Хватит тратить время на оплату заказов вручную! Активируйте свой электронный кошелек, чтобы начать автоматическую обработку заказов, как только ваши клиенты оформят заказ. Щелчок не требуется. #Bundle Sales Yakkyofy позволяет отправлять несколько товаров, приобретенных отдельным покупателем, в одном заказе, платя только за одну доставку. #Автоматизация разметки Yakkyofy позволяет вам добавлять правила для автоматического добавления наценки к вашим продуктам. Панель управления #Multistore Вы можете подключить все свои магазины Shopify и Woocommerce к одной учетной записи Yakkyofy и управлять всеми своими заказами из одного места. #Только один партнер Yakkyofy поставляет для вас нужные вам продукты, находит новых поставщиков, когда у старых заканчиваются запасы, управляет индивидуализацией вашей продукции и организует доставку ваших запасов. Yakkyofy обеспечит все ресурсы и логистику для вашего бизнеса и поможет вам управлять всеми вашими магазинами, всеми вашими заказами, предложениями и доставкой только с одной учетной записи и только с одним партнером. #Поддержка Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна техническая помощь, свяжитесь с нами в нашем онлайн-чате или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] Или посмотрите наши видеоуроки здесь https://yakkyofy.com/ дропшиппинг-видео-уроки/