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Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.
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Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Modalyst
modalyst.co
С Modalyst вам не придется вносить первоначальные затраты на складские запасы — покупайте миллионы продуктов в более чем 40 категориях, включая тщательно отобранных поставщиков из США, и отправляйте заказы непосредственно вашим клиентам.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их магазином прямой поставки Woocommerce. Yakkyofy предоставляет вам товары для продажи, также отмеченные вашим собственным логотипом, помогает вам импортировать их в ваш магазин всего за несколько кликов и автоматически берет на себя весь процесс выполнения вашего заказа. ##Основные функции Выделитесь и победите конкурентов благодаря нашим удивительным функциям! #Цены на товары в режиме реального времени Ищите и находите тысячи товаров в режиме реального времени благодаря нашему расширению Chrome и добавляйте их в свой магазин WooCommerce несколькими щелчками мыши. #Наслаждайтесь бесплатным программным обеспечением Yakkyofy Yakkyofy совершенно бесплатен для использования: -Без ежемесячной платы -Бесплатно Неограниченное выполнение заказов -Бесплатный поиск продуктов -Бесплатное управление несколькими магазинами -Без платы за хранение Вы платите только за те продукты, которые покупаете. #Увеличьте свою прибыль Yakkyofy предлагает вам продукты по ценам B2C, что означает на 15–50 % дешевле, чем цены, предлагаемые на наиболее распространенных китайских торговых площадках. Наслаждайтесь скидками на продукцию и увеличивайте прибыль от продаж. #Создайте свой бренд Yakkyofy помогает вам доставлять продукты с вашим логотипом напрямую или в индивидуальных упаковках и коробках. Вы даже можете включать купонную карту в свои посылки, чтобы повысить лояльность клиентов и частоту возвратов. #Быстрая доставка Yakkyofy по умолчанию отправляет ваши посылки самым быстрым способом доставки, доступным для страны назначения. Мы можем предложить доставку в течение 3-8 дней в США и большинство стран ЕС, а также в течение 12 дней в более чем 30 стран мира. У нас также есть услуги доставки, которые позволяют нам отправлять товары в более чем 100 стран. #Обновления уровня запасов в реальном времени Yakkyofy будет обновлять уровень ваших запасов в режиме реального времени, чтобы вы всегда были в курсе, когда запасы вашей продукции становятся низкими. Таким образом, вы можете проверить свой инвентарь в любое время, не выходя из дома, посетив вкладку «Виртуальный склад» в своей учетной записи Yakkyofy. #Отслеживание доставки в режиме реального времени Yakkyofy загрузит номер отслеживания для каждого заказа, который вы отправляете через нас, на вашу панель управления Yakkyofy, как только заказ будет выполнен, и в то же время отправит электронное письмо для автоматического уведомления вашего конечного клиента. Кроме того, благодаря вкладке статуса доставки вы всегда будете знать в режиме реального времени, где находятся ваши посылки и доставлены они или нет. #Автоматическое выполнение заказов Хватит тратить время на оплату заказов вручную! Активируйте свой электронный кошелек, чтобы начать автоматическую обработку заказов, как только ваши клиенты оформят заказ. Щелчок не требуется. #Bundle Sales Yakkyofy позволяет отправлять несколько товаров, приобретенных отдельным покупателем, в одном заказе, платя только за одну доставку. #Автоматизация разметки Yakkyofy позволяет вам добавлять правила для автоматического добавления наценки к вашим продуктам. Панель управления #Multistore Вы можете подключить все свои магазины Shopify и Woocommerce к одной учетной записи Yakkyofy и управлять всеми своими заказами из одного места. #Только один партнер Yakkyofy поставляет для вас нужные вам продукты, находит новых поставщиков, когда у старых заканчиваются запасы, управляет индивидуализацией вашей продукции и организует доставку ваших запасов. Yakkyofy обеспечит все ресурсы и логистику для вашего бизнеса и поможет вам управлять всеми вашими магазинами, всеми вашими заказами, предложениями и доставкой только с одной учетной записи и только с одним партнером. #Поддержка Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна техническая помощь, свяжитесь с нами в нашем онлайн-чате или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] Или посмотрите наши видеоуроки здесь https://yakkyofy.com/ дропшиппинг-видео-уроки/
Shippit
shippit.com.my
Доставка и доставка Наши технологии и разумное распределение перевозчиков упрощают подключение нескольких операторов связи, поэтому вы можете предложить больше вариантов доставки и устойчивые и экономически эффективные перевозки. А если ваши потребности в доставке сложны, наши экспертные службы доставки позаботятся о ваших операциях по доставке, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Выполнение и оптимизация Наша платформа, легко связанная с вашим существующим программным обеспечением для электронной коммерции, позаботится о доставке для ваших магазинов, брендов и мест. Это критически важное программное обеспечение для доставки, оснащенное средствами автоматизации выполнения заказов и аналитикой доставки, необходимыми для развития вашего бизнеса. Опыт после покупки Наше решение для опыта после покупки автоматизирует отслеживание уведомлений для любого оператора связи. Вместе с нашей внутренней поддержкой доставки и порталом самообслуживания по возврату мы помогаем вам делиться лучшим опытом работы с клиентами, который масштабируется вместе с вашим бизнесом.
Doba
doba.com
Doba — это ведущая в отрасли платформа прямой поставки как для начинающих, так и для состоявшихся предпринимателей в области электронной коммерции. Наш выдающийся каталог продукции, состоящий из более чем 1 миллиона товаров, предлагает разнообразные категории товаров, сохраняя при этом гарантию качества. Бизнес-модель прямой поставки позволяет предпринимателям доставлять продукцию напрямую потребителю, не беспокоясь о хранении запасов или логистике доставки. Дропшиппинг также представляет собой значительную возможность получения прибыли, поскольку продукты доступны по оптовой цене. Doba устраняет разрыв между розничными торговцами и поставщиками, создавая оптимизированные связи и устанавливая необходимые отношения, необходимые для ведения успешного бизнеса. Доба привносит в отрасль недостающий компонент, которого не хватает предпринимателю в области электронной коммерции, и упрощает дропшиппинг от начала до конца.
Ali2Woo
ali2woo.com
Расширение для «Прямой поставки с Banggood для WooCommerce». Легко ищите и импортируйте товары на Banggood! Расширение дропшиппинга для портала Banggood. - Импортируйте продукты - фильтруйте и выделяйте продукты по конкретному варианту доставки - массовый импорт продуктов из определенной категории или страницы предложений - подключение нескольких магазинов woocommerce Расширение работает вместе с прямой поставкой с Banggood для WooCommerce
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — это идеальная платформа для автоматизации электронной коммерции (дропшиппинг и оптовая торговля), предоставляющая вам все инструменты, необходимые для увеличения продаж, везде и в любое время. Мы связываем владельцев бизнеса электронной коммерции со всего мира с высококачественными прямыми поставками и оптовыми поставщиками из ведущих стран. Присоединяясь к торговой площадке AppScenic, вы получаете доступ к более чем 1 000 000 продуктов прямой поставки и оптовой продажи. И, помимо всего прочего, мы предлагаем круглосуточную синхронизацию цен и запасов между вами и нашими поставщиками, полностью автоматизированные заказы, автоматический импорт номеров отслеживания в ваш магазин, индивидуальные формулы ценообразования и мощную информационную панель, оснащенную самыми инновационными функциями на рынке. рынок. Это электронная коммерция, какой вы никогда раньше не видели.
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source — это крупнейший и старейший в мире поставщик решений для прямых поставок данных, который подключает реселлеров напрямую к своим программам прямых поставок и позволяет реселлерам эффективно управлять обновлениями каталога продуктов. Штаб-квартира Inventory Source находится в Джексонвилле, штат Флорида, и имеет глобальный охват, обслуживая тысячи клиентов в разных странах по всему миру.
Syncee
syncee.co
Syncee — это глобальная платформа прямой поставки и оптовой торговли B2B, созданная для того, чтобы помочь ритейлерам и поставщикам наладить связь. На Syncee Marketplace доступны миллионы готовых к продаже высокодоходных продуктов в различных категориях. Поставщики из США/Канады/ЕС/Великобритании/Австралии и других стран обеспечивают быструю доставку своей продукции. У Syncee есть все инструменты для крупных и малых предприятий розничной онлайн-торговли, позволяющие вывести свой магазин на новый уровень. Используя другое решение платформы, продавцы Syncee DataFeed Manager могут использовать файлы данных о продуктах в таких форматах, как CSV, XML, XLS(X), JSON и TXT, для загрузки продуктов в свой интернет-магазин. Syncee предлагает решение для автоматической загрузки, обновления и синхронизации данных о продуктах.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — это комплексное облачное решение для доставки, которое рассчитывает и показывает клиентам правильные методы и тарифы при оформлении заказа. Это помогает электронной коммерции легко интегрироваться с основными перевозчиками (DHL, UPS, USPS, FedEx и другими), чтобы получать актуальные тарифы, печатать этикетки и отслеживать поставки.
easync
easync.io
Находит горячие предметы, автоматически снижает конкуренцию и получает максимальную прибыль. Простой способ прямой доставки товаров с Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress и других магазинов на Ebay и Shopify.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего банка на другие нужды. Приходите в штаб-квартиру Blastramp, прежде чем принимать какие-либо решения по своему омниканальному решению для управления заказами и запасами. Мы стремимся совершить гигантский скачок в развитии бренда! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Создано для небольшого, но растущего бренда с несколькими каналами продаж. - Надежные функции управления запасами и заказами. - Централизованный центр управляет всем жизненным циклом от заказа на заводе до управления возвратами. - Функции CRM, ориентированные на заказы, консолидируют связь между персоналом бренда, поставщиками, торговыми представителями, 3PL/складом и клиентами. - Простая структура ценообразования (без скрытых платежей) ИНТЕГРАЦИИ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОТОРГОВЛЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ИНТЕГРАЦИИ: УЧЕТ И POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ИНТЕГРАЦИЯ: ДОСТАВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ - ShipStation - ИНТЕГРАЦИЯ 2Ship: ПАРТНЕРЫ 3PL - Logiwa - Выполнение AMS - Выполнение NRI - Выполнение Verde
Sell The Trend
sellthetrend.com
Действительно универсальное решение для прямой поставки, обеспечивающее настоящий выигрышный продукт, инновационный импорт продуктов и выполнение заказов в один клик.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — это инициатива StoreHippo, целью которой является предоставление быстрых, недорогих и упрощенных логистических решений путем предоставления услуг агрегатора доставки владельцам бизнеса электронной коммерции.
ShipperHQ
shipperhq.com
Оправдайте ожидания с ShipperHQ! ShipperHQ позволяет легко персонализировать тарифы и методы доставки, которые вы предлагаете клиентам в Интернете. Хотите ли вы сократить число брошенных корзин, снизить стоимость доставки, предложить международную доставку (или все вышеперечисленное), ShipperHQ позволяет вам настроить оформление заказа в соответствии с конкретными бизнес-целями, которые вы преследуете. Обладая более чем десятилетним опытом обслуживания десятков тысяч розничных продавцов по всему миру, ShipperHQ дает вам возможность настраивать бесплатную доставку, адаптировать цены для каждого продукта, проводить рекламные акции и многое другое с помощью передовых инструментов управления доставкой для электронной коммерции. Возьмите под свой контроль сумму, которую вы взимаете с клиентов за доставку. • Создавайте индивидуальные тарифы на доставку в реальном времени для определенных групп продуктов. • Устанавливайте стоимость доставки для определенных географических зон, веса продуктов, пороговых цен, количества корзин и клиентов. • Добавляйте специальные скидки, надбавки и рекламные акции, включая бесплатную доставку. • Включите табличные тарифы, фиксированную ставку доставки и стоимость доставки на основе объемного веса. • Разбивайте цены на международную доставку, включая такие сборы, как пошлины и налоги. Адаптируйте оформление заказа в соответствии со своими требованиями к доставке. • Создавайте правила или ограничения доставки для определенных перевозчиков ( UPS, FedEx и т. д.) и методы (наземный, LTL, экспресс и т. д.) • Автоматизируйте расчет доставки для нескольких складов или поставщиков прямой поставки • Оцените стоимость доставки из ближайшего или наименьшего количества пунктов отправления к клиенту • Определите правила для отправка определенных товаров отдельно или в нескольких упаковках. • Предлагайте такие варианты, как самовывоз из магазина, доставку сборных грузов и доставку в тот же день при оформлении заказа. • Установите крайние сроки, сроки выполнения, даты отключения и максимальное время в пути для точных расчетных дат доставки. • Включите проверка адреса, чтобы определить, является ли адрес клиента жилым или коммерческим. Поддерживает более 30 перевозчиков, включая: UPS (малая посылка, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (малая посылка, LTL Freight, SmartPost, хранение на месте). ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, электронная коммерция), uShip, Zenda, DHL Express через ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (розничная торговля, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO и Fastway Требуется Real -Функция расчета доставки в реальном времени Для получения сторонних оценок приложению ShipperHQ требуется, чтобы в вашей учетной записи Shopify была включена функция расчета доставки в реальном времени. Начните работу с ShipperHQ сегодня. Испытайте возможности ShipperHQ из первых рук с помощью 30-дневной бесплатной пробной версии без риска на ShipperHQ.com. В дополнение к нашим планам Essentials, Standard и Pro мы также предлагаем вариант Enterprise с индивидуальной ценой и полным доступом к функциям управления доставкой ShipperHQ. Интегрируется с UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 перевозчиками.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship на Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce и многих других платформах. Или получите интернет-магазин под ключ!
Shipfusion
shipfusion.com
Мы предоставляем ритейлерам решения для их бизнеса в области электронной коммерции. Имея склады в Чикаго, Нью-Йорке и Торонто, мы можем обеспечить выполнение заказов в США, Канаде и за рубежом. Наше специально разработанное программное обеспечение позволяет нашим клиентам полностью контролировать свою доставку и отслеживать процесс выполнения в режиме реального времени.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — это очень быстрорастущий стартап, предоставляющий SaaS-решения для предприятий и клиентов прямой поставки электронной коммерции.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship позволяет ритейлерам быстро находить, внедрять и продавать товары от самых популярных брендов. Мгновенно находите, подключайте и доставляйте товары от ведущих брендов без необходимости предварительной закупки товаров. Синхронизируйте продукты, цены, запасы, заказы, возвраты, платежи и многое другое с неограниченным количеством поставщиков в режиме реального времени. Когда вы совершаете продажу, Crowdship автоматически создает заказ на покупку в магазине каждого поставщика. По мере реализации продукции Crowdship синхронизирует информацию отслеживания и платит каждому поставщику без участия человека. Запустите автоматизированный дропшиппинг-бизнес с Crowdship.
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Planio
plan.io
Успех инженерного проекта: отслеживание проблем, управление проектами, контроль версий, служба поддержки, синхронизация файлов, вики-сайты и чат.
Shippo
goshippo.com
Все, что вам нужно для масштабируемой доставки, в одном месте, а также лучшие тарифы от ведущих перевозчиков. Легко синхронизируйте свои заказы со всех ведущих платформ электронной коммерции и получите доступ к лучшим тарифам от более чем 40 операторов связи по всему миру, включая UPS, USPS и FedEx. Комплексное программное обеспечение Shippo для доставки с участием нескольких перевозчиков хорошо оснащено, чтобы поддерживать вас по мере роста ваших потребностей. Автоматизируйте рабочие процессы на всем пути выполнения заказов, упрощая масштабирование. Более 100 тысяч брендов доверяют Shippo. Основные функции включают в себя: >>Комплексная платформа доставки для каждого бизнеса. Сделайте доставку неотъемлемой частью вашего бизнеса. Подключите свою платформу электронной коммерции или встройте наш готовый к внедрению API непосредственно в свой рабочий процесс, быстро выполняйте заказы с помощью интеллектуальных функций. настройки по умолчанию и настраиваемые средства автоматизации, а также получать ценную информацию, которая поможет вам эффективнее работать с аналитикой и отчетностью. >>Поддержка на каждом этапе пути. Действуйте уверенно благодаря нашей опытной команде поддержки клиентов, внедрения и успеха. У нас есть знания в области доставки, которые помогут вам быстро приступить к работе и обеспечить бесперебойную работу. >>Работайте в будущее вместе с Shippo. Завтра вы будете отправлять больше. Shippo всегда готов помочь вам: время безотказной работы составляет 99,99 %, современный технологический набор и все функции, необходимые для создания более тесной связи с вашим брендом и масштабирования в соответствии с вашими самыми высокими амбициями. Как и более 100 000 наших клиентов, Shippo может помочь вам уверенно идти в будущее.
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторов связи, сколько вам нужно. С ShipStation вы получаете эксклюзивные скидки перевозчиков до: 82 % на UPS International, 78 % на UPS Ground, 89 % на розничные цены USPS и 81 % на DHL Express. Предотвратите ошибки и сократите время доставки вдвое, начав бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
Convictional
convictional.com
Convictional помогает признанным ритейлерам запускать новые программы перекрестных продаж, прямых поставок и торговых площадок. Наша платформа используется розничными торговцами для поиска, подключения и заключения сделок с любым поставщиком, включая нашу сеть, состоящую из более чем 5000 курируемых прямых поставщиков. Наши клиенты внедряют бренды менее чем за один день благодаря интеграции с Shopify, Magento 2, BigCommerce, WooCommerce, а также загрузке CSV и поддержке EDI. Для розничных продавцов, отвечающих критериям, мы будем работать с вашей командой, чтобы определить бренды и категории, которые понравятся вашим клиентам, гарантируя при этом, что они соответствуют вашим стандартам курирования и бизнес-требованиям. Такие компании, как Indigo, Harry Rosen, The Fascination, HD Supply, Scandiborn и другие, используют нашу платформу для внедрения и прямой поставки новых брендов и запуска новых категорий. Наши клиенты видят сокращение времени адаптации, более быстрый рост ассортимента и сокращение штата сотрудников, занимающихся привлечением поставщиков, при одновременном росте онлайн-продаж. Для получения дополнительной информации посетите сайт Continual.com.
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Easyship
easyship.com
Easyship — ведущее в мире программное обеспечение для онлайн-доставки. Наша интуитивно понятная платформа интегрируется с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а также с краудфандинговыми сайтами, такими как Kickstarter и Indiegogo, позволяя вам управлять всеми операциями по заказам и доставке на единой панели управления. Мгновенно получите доступ к предварительно согласованным скидкам от ведущих курьеров, таких как USPS, UPS и FedEx, без каких-либо минимальных требований или требований к учетной записи, а затем сравните тарифы и сэкономьте до 91 % на розничной цене. Такие бренды, как Craighill, MoMA и IronMan, используют Easyship, чтобы оптимизировать процессы доставки, качество обслуживания клиентов и ежедневную экономию на доставке.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud позволяет более чем 23 000 предприятиям электронной коммерции экономить время, усилия и деньги на самом важном процессе: доставке. Подключитесь к своим любимым операторам связи и эффективно отправляйте заказы по всему миру. Превзойдите ожидания клиентов с помощью фирменных писем для отслеживания, страниц отслеживания и портала возврата с полным самообслуживанием. Подготовьте свой магазин к международному росту с помощью масштабируемой платформы доставки Sendcloud.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов, используя и анализируя жизненно важные данные из первых рук, снижая риски, связанные с запасами, и курируя расширенный ассортимент. Повышая прозрачность коммерческих программ наших клиентов, Logicbroker может лучше позиционировать ритейлеров и бренды для преобразующего роста. По мере изменения потребностей и спроса бизнеса Logicbroker предоставляет возможность быстро переключать поставщиков и выполнение продукции с 3P на 1P, а также ответственно находить новые источники запасов, которые поддерживают целостность вашего бренда и выполняют обещания по доставке. Мы работаем с производителями и розничными торговцами среднего и корпоративного уровня в различных отраслях, включая здравоохранение и благополучие, товары для дома, бытовую электронику, игрушки и детские товары, а также потребительские товары и бренды услуг, такие как Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens. , Ace Hardware и BBQGuys.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — это программное обеспечение для автоматизации прямых поставок для розничных продавцов и поставщиков, которое позволяет масштабировать бизнес-операции и укреплять важные отношения. С Duoplane вы можете полностью автоматизировать значительную часть ваших серверных процессов: управление заказами, обновления каталога, оплату счетов и многое другое. Duoplane организует информацию о вашем заказе в одном месте с помощью информационных панелей и оповещений, которые сообщают вам именно то, что вам нужно знать, в режиме реального времени. Если вы устали от ручных операций, которые не масштабируются, и утомительных задач, которые не выполняются, пришло время встретиться со своим лучшим другом по дропшиппингу на сайте: www.duoplane.com.
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU обеспечивает оптимизированный поиск и сверхэффективную логистику для продавцов электронной коммерции. Благодаря прямому доступу к китайским поставщикам и инфраструктуре хорошо развитой и надежной глобальной системы доставки продавцы могут повысить эффективность продаж и снизить затраты во всей своей экосистеме.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo предоставляет специально созданные инструменты и ресурсы для предпринимателей электронной коммерции. Платформа оптимизирует онлайн-продажи с помощью каталога проверенных оптовых и прямых поставщиков, качественных продуктов и надежных инструментов автоматизации прямых поставок. Участники могут получить доступ к инструменту исследования рынка, чтобы найти такую информацию, как трендовые продукты, показатели сквозных продаж и размер прибыли. SaleHoo также проводит форум сообщества с участием 137 000 человек и предлагает обучение электронной коммерции под руководством экспертов.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуальной разработкой.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года, средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме розничной торговли. Cymbio поддерживает более 800 розничных продавцов, торговых площадок, универмагов и бутиков (таких как Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) и обслуживает сотни брендов, включая Steve Madden, Marchesa, Camper и другие. Мы гордимся тем, что автоматизируем полную настройку розничной торговли для брендов без изменения каких-либо существующих систем или процессов, оптимизируя данные о продуктах, изображения, картографирование, таксономию, синхронизацию запасов, заказы, выставление счетов, отслеживание, возвраты и многое другое.
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специально для ландшафта электронной коммерции, предлагая набор функций, которые оптимизируют операции за небольшую часть стоимости и сложности. Почему выбирают Кентро? Современное решение ERP: созданный для эпохи электронной коммерции, Kentro превосходит системы старой школы благодаря интуитивному дизайну и расширенным возможностям. Эффективно: испытать мощность высококлассной системы ERP, такой как Netsuite или SAP, но по гораздо более доступной цене. Интерфейс, удобный для пользователя: перейдите по вашим операциям электронной коммерции с интерфейсом, который легко используется и высокоэффективен. Операция в режиме реального времени: оставайтесь вперед с управлением запасами в реальном времени, выполнением заказов и пониманием цепочки поставок. Ключевые функции: встроенный интернет-магазин B2B: плавное управление продажами клиентов и бизнеса. Управление запасами в режиме реального времени: всегда знайте уровни ваших акций и эффективно управляйте ими. Заказ выполнение и маршрутизация: плавная и автоматизированная обработка заказа. Автоматизации по падению: упростите процесс выброса. Управление цепочками поставок: Получите полный контроль над вашей цепочкой поставок. Управление каталогом продуктов: легко управлять и обновлять списки продуктов. Многоканальный список: интегрируйте и синхронизируйте ваши продажи на различных платформах. Автоматизация рабочего процесса: настраиваемые правила двигатель для автоматизации ваших ежедневных задач. Автоматизация бухгалтерского учета: держите ваши финансовые данные синхронизировать и обновлять. Поставщик/поставщик панель управления: выделенные порталы для ваших деловых партнеров. Автоматизация связи: автоматические уведомления по электронной почте и SMS и оповещения. Управление возвратом: оптимизируйте процессы возврата. Пользовательская интеграция API: открытый канал и магазин API для интеграции на заказ. Ваши операции по электронной коммерции, переопределенный Kentro-это больше, чем ERP; Это стратегический партнер в вашем путешествии электронной коммерции. Благодаря прямой интеграции с более чем 100 внешними инструментами и 5000+ ZAP, кентро соединяет разрыв между разрозненными процессами, превращая сложные операции в упорядоченные рабочие процессы. Готовы преобразовать свою деятельность в сфере электронной коммерции? Откройте для себя разницу Kentro сегодня!
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.