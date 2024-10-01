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Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения - Мартиника
Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.
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Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторо...
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах за...
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud позволяет более чем 23 000 предприятиям электронной коммерции экономить время, усилия и деньги на самом важном процессе: доставке. Подключитесь к своим любимым операторам связи и эффективно отправляйте заказы по всему миру. Превзойдите ожидания клиентов с помощью фирменных писем для отслеж...
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Shippo
goshippo.com
Все, что вам нужно для масштабируемой доставки, в одном месте, а также лучшие тарифы от ведущих перевозчиков. Легко синхронизируйте свои заказы со всех ведущих платформ электронной коммерции и получите доступ к лучшим тарифам от более чем 40 операторов связи по всему миру, включая UPS, USPS и FedEx....
Easyship
easyship.com
Easyship — ведущее в мире программное обеспечение для онлайн-доставки. Наша интуитивно понятная платформа интегрируется с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а также с краудфандинговыми сайтами, такими...
Modalyst
modalyst.co
С Modalyst вам не придется вносить первоначальные затраты на складские запасы — покупайте миллионы продуктов в более чем 40 категориях, включая тщательно отобранных поставщиков из США, и отправляйте заказы непосредственно вашим клиентам.
Planio
plan.io
Успех инженерного проекта: отслеживание проблем, управление проектами, контроль версий, служба поддержки, синхронизация файлов, вики-сайты и чат.
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU обеспечивает оптимизированный поиск и сверхэффективную логистику для продавцов электронной коммерции. Благодаря прямому доступу к китайским поставщикам и инфраструктуре хорошо развитой и надежной глобальной системы доставки продавцы могут повысить эффективность продаж и снизить затраты во в...
Convictional
convictional.com
Convictional помогает признанным ритейлерам запускать новые программы перекрестных продаж, прямых поставок и торговых площадок. Наша платформа используется розничными торговцами для поиска, подключения и заключения сделок с любым поставщиком, включая нашу сеть, состоящую из более чем 5000 курируемых...
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship на Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce и многих других платформах. Или получите интернет-магазин под ключ!
Crowdship
crowdship.io
Crowdship позволяет ритейлерам быстро находить, внедрять и продавать товары от самых популярных брендов. Мгновенно находите, подключайте и доставляйте товары от ведущих брендов без необходимости предварительной закупки товаров. Синхронизируйте продукты, цены, запасы, заказы, возвраты, платежи и мног...
Doba
doba.com
Doba — это ведущая в отрасли платформа прямой поставки как для начинающих, так и для состоявшихся предпринимателей в области электронной коммерции. Наш выдающийся каталог продукции, состоящий из более чем 1 миллиона товаров, предлагает разнообразные категории товаров, сохраняя при этом гарантию каче...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — это очень быстрорастущий стартап, предоставляющий SaaS-решения для предприятий и клиентов прямой поставки электронной коммерции.
easync
easync.io
Находит горячие предметы, автоматически снижает конкуренцию и получает максимальную прибыль. Простой способ прямой доставки товаров с Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress и других магазинов на Ebay и Shopify.
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source — это крупнейший и старейший в мире поставщик решений для прямых поставок данных, который подключает реселлеров напрямую к своим программам прямых поставок и позволяет реселлерам эффективно управлять обновлениями каталога продуктов. Штаб-квартира Inventory Source находится в Джексон...
Shippit
shippit.com.my
Доставка и доставка Наши технологии и разумное распределение перевозчиков упрощают подключение нескольких операторов связи, поэтому вы можете предложить больше вариантов доставки и устойчивые и экономически эффективные перевозки. А если ваши потребности в доставке сложны, наши экспертные службы дост...
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — это программное обеспечение для автоматизации прямых поставок для розничных продавцов и поставщиков, которое позволяет масштабировать бизнес-операции и укреплять важные отношения. С Duoplane вы можете полностью автоматизировать значительную часть ваших серверных процессов: управление зака...
ShipperHQ
shipperhq.com
Оправдайте ожидания с ShipperHQ! ShipperHQ позволяет легко персонализировать тарифы и методы доставки, которые вы предлагаете клиентам в Интернете. Хотите ли вы сократить число брошенных корзин, снизить стоимость доставки, предложить международную доставку (или все вышеперечисленное), ShipperHQ позв...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — это инициатива StoreHippo, целью которой является предоставление быстрых, недорогих и упрощенных логистических решений путем предоставления услуг агрегатора доставки владельцам бизнеса электронной коммерции.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Действительно универсальное решение для прямой поставки, обеспечивающее настоящий выигрышный продукт, инновационный импорт продуктов и выполнение заказов в один клик.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo предоставляет специально созданные инструменты и ресурсы для предпринимателей электронной коммерции. Платформа оптимизирует онлайн-продажи с помощью каталога проверенных оптовых и прямых поставщиков, качественных продуктов и надежных инструментов автоматизации прямых поставок. Участники могу...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.
Shipfusion
shipfusion.com
Мы предоставляем ритейлерам решения для их бизнеса в области электронной коммерции. Имея склады в Чикаго, Нью-Йорке и Торонто, мы можем обеспечить выполнение заказов в США, Канаде и за рубежом. Наше специально разработанное программное обеспечение позволяет нашим клиентам полностью контролировать св...
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — это комплексное облачное решение для доставки, которое рассчитывает и показывает клиентам правильные методы и тарифы при оформлении заказа. Это помогает электронной коммерции легко интегрироваться с основными перевозчиками (DHL, UPS, USPS, FedEx и другими), чтобы получать актуальные тар...
Syncee
syncee.co
Syncee — это глобальная платформа прямой поставки и оптовой торговли B2B, созданная для того, чтобы помочь ритейлерам и поставщикам наладить связь. На Syncee Marketplace доступны миллионы готовых к продаже высокодоходных продуктов в различных категориях. Поставщики из США/Канады/ЕС/Великобритании/Ав...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — это идеальная платформа для автоматизации электронной коммерции (дропшиппинг и оптовая торговля), предоставляющая вам все инструменты, необходимые для увеличения продаж, везде и в любое время. Мы связываем владельцев бизнеса электронной коммерции со всего мира с высококачественными прямы...
Ali2Woo
ali2woo.com
Расширение для «Прямой поставки с Banggood для WooCommerce». Легко ищите и импортируйте товары на Banggood! Расширение дропшиппинга для портала Banggood. - Импортируйте продукты - фильтруйте и выделяйте продукты по конкретному варианту доставки - массовый импорт продуктов из определенной категории и...
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy помогает владельцам магазинов полностью автоматизировать управление их магазином прямой поставки Woocommerce. Yakkyofy предоставляет вам товары для продажи, также отмеченные вашим собственным логотипом, помогает вам импортировать их в ваш магазин всего за несколько кликов и автоматически бе...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...