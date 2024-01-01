Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для прямой доставки - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для прямой доставки позволяет интернет-магазинам предлагать товары для продажи без предварительной покупки запасов. Вместо этого розничные продавцы покупают товары только после того, как покупатель разместит и оплатит заказ. Эти товары затем отправляются непосредственно со склада оптовика покупателю. Предприятия электронной коммерции, стремящиеся избежать инвестиций в большие запасы или складские помещения, могут использовать программное обеспечение для прямой доставки для эффективного запуска или расширения своей деятельности.