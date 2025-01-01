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Предприятия используют программное обеспечение для анализа дронов для доступа, наблюдения и изучения аэрофотоснимков, полученных с помощью дронов. Эти усовершенствованные инструменты предлагают как 2D, так и 3D-представления обследованных мест, включая такие функции, как карты уклонов и цифровые модели поверхности. Кроме того, они облегчают измерение расстояний и расчеты длины, площади и объема, что особенно полезно для оценки количества запасов. Инструменты аналитики дронов, ориентированные в первую очередь на аналитиков данных, извлекают ценную информацию из аэроданных. В частности, строительные и горнодобывающие предприятия используют эту информацию для быстрого и точного анализа запасов, превосходящего традиционные методы. Кроме того, они помогают обеспечить соответствие требованиям и безопасность, проверяя соответствие оборудования нормативам. Программное обеспечение для анализа корпоративных дронов также ценно для страховых компаний и компаний по управлению недвижимостью, поскольку позволяет оптимизировать проверки, особенно в таких сложных областях, как крыши, посредством анализа изображений.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.
Mapware
mapware.com
Mapware — это облачное ПО для дронов, позволяющее превращать 2D-фото в 3D-карты с помощью фотограмметрии.
Skycatch
skycatch.com
Skycatch - это приложение для сбора и анализа воздушных данных с использованием беспилотников, предназначенное для отраслей, таких как строительство и добыча полезных ископаемых.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk - это веб-приложение для планирования полетов и управления бизнесом операторов беспилотников, обеспечивающее инструменты для учета, командной работы и соблюдения норм.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker преобразует фотографии с дронов в точные карты и модели местности, позволяя измерять координаты, высоты и площади объектов.
Propeller
propelleraero.com
Propeller — облачная платформа для коммерческих операторов дронов и промышленных компаний, использующих данные с дронов.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly - это ПО на основе дронов для автоматизации проектирования и установки солнечных систем, улучшения точности и безопасности в процессе.
Scopito
scopito.com
Scopito - облачная платформа для управления визуальными данными, позволяющая хранить, анализировать и делиться изображениями с проверок активов.
Strayos
strayos.com
Strayos - программное обеспечение для управления майнингом, включая анализ данных, 3D-модели, управление запасами и проектирование бурения и взрыва.
TraceAir
traceair.net
TraceAir — это 3D платформа для управления строительством, обеспечивающая мониторинг, отслеживание прогресса и координацию работ на площадке.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely помогает бизнесу управлять беспилотниками: планировать, выполнять и контролировать операции в одной платформе, учитывая требования регуляторов.
Botlink
botlink.com
Botlink — это облачная платформа, связывающая дроны с промышленностью в реальном времени для управления операциями.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — приложение для управления солнечными активами, позволяющее упрощать процессы строительства и обслуживания с помощью карт, задач, документов и общения.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase - платформа для автономного управления беспилотниками, автоматизирующая сбор аэроданных и позволяющая осуществлять управляемые полеты без человека.
Kespry
kespry.com
Kespry — платформа для автоматизированного сбора и анализа авиационных данных с помощью дронов в коммерческих отраслях, таких как строительство и добыча.
Sensat
sensat.co
Sensat - платформа визуализации, которая создает цифровые копии физических пространств для анализа данных и поддержки принятия решений в инфраструктуре.
vHive
vhive.ai
vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.
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