Аналитическое программное обеспечение для дронов - Самые популярные приложения - Ватикан

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Предприятия используют программное обеспечение для анализа дронов для доступа, наблюдения и изучения аэрофотоснимков, полученных с помощью дронов. Эти усовершенствованные инструменты предлагают как 2D, так и 3D-представления обследованных мест, включая такие функции, как карты уклонов и цифровые модели поверхности. Кроме того, они облегчают измерение расстояний и расчеты длины, площади и объема, что особенно полезно для оценки количества запасов. Инструменты аналитики дронов, ориентированные в первую очередь на аналитиков данных, извлекают ценную информацию из аэроданных. В частности, строительные и горнодобывающие предприятия используют эту информацию для быстрого и точного анализа запасов, превосходящего традиционные методы. Кроме того, они помогают обеспечить соответствие требованиям и безопасность, проверяя соответствие оборудования нормативам. Программное обеспечение для анализа корпоративных дронов также ценно для страховых компаний и компаний по управлению недвижимостью, поскольку позволяет оптимизировать проверки, особенно в таких сложных областях, как крыши, посредством анализа изображений.
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Skycatch
skycatch.com
Skycatch - это приложение для сбора и анализа воздушных данных с использованием беспилотников, предназначенное для отраслей, таких как строительство и добыча полезных ископаемых.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.
TraceAir
traceair.net
TraceAir — единственная платформа для работы на 3D-площадках, созданная специально для строителей. Благодаря мощному обзору наше программное обеспечение обеспечивает точные топографические сканы на визуальной платформе. Наша служба «белых перчаток» предлагает координацию полностью «под ключ» и бесперебойную доставку в течение ночи. Очень простое программное обеспечение позволяет легко отслеживать прогресс, измерять запасы и баланс грязи, проверять высоту и многое другое! TraceAir предоставляет строительным бригадам точные данные, позволяющие им принимать более эффективные и быстрые решения.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely позволяет предприятиям и предприятиям запускать, масштабировать и поддерживать операции с дронами. Планируйте, выполняйте и согласовывайте все операции с дронами на одной простой в использовании платформе. Мы достигаем этого благодаря нашей гибкой платформенной технологии, которая учитывает любое сочетание эксплуатационных и нормативных требований. Мы можем поддерживать все типы операций: от простых VLOS до сложных операций BVLOS, таких как дрон в коробке, доставка и городская воздушная мобильность. Мы адаптируем все источники данных, правила, рабочие процессы, формы и отчеты к нормативным требованиям вашей конкретной страны, чтобы упростить работу в одной или нескольких странах. Более того, платформа даже позволяет планировать и выполнять миссии в автономном режиме, гарантируя, что вы сможете действовать в любой точке мира в любое время. Разработанные коммерческими операторами дронов, мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются операторы в этой области. С FlyFreely вы потратите меньше времени на оформление документов и больше времени на полеты.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
Strayos
strayos.com
Получите доступ ко всей информации о проекте, где бы вы ни находились. Strayos — ваш единственный источник достоверной информации: от 3D-моделей и результатов взрывных работ до отчетов о запасах.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk - это веб-приложение для планирования полетов и управления бизнесом операторов беспилотников, обеспечивающее инструменты для учета, командной работы и соблюдения норм.
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть склоны, холмы и долины на карте. Измерение. Благодаря Civil Tracker измерение стало проще. Виртуально измеряйте координаты и высоту любого объекта на карте. Проверьте уклоны и расстояния с помощью инструмента «Линия». Окончательно; Объемы, площади и периметры складов легко измеряются с помощью инструмента «Многоугольник».
Botlink
botlink.com
Botlink — это облачная операционная платформа, которая связывает дроны с промышленностью в режиме реального времени.
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — это лучшее приложение для работы с солнечными батареями для строительных и эксплуатационных групп. Новый пакет программного обеспечения SenseHawk на основе ГИС делает управление солнечными активами таким же простым, как использование вашего любимого мобильного картографического приложения. Его инструменты повышения производительности и совместной работы собирают и систематизируют данные вокруг цифрового двойника солнечной энергии. Приложение интегрирует и визуализирует данные, начиная от топографии и проектной документации и заканчивая информацией об оборудовании и действиях на объекте. Поскольку данные привязаны к конкретным компонентам или местам солнечной установки, удаленное управление становится проще. SenseHawk расширяет возможности процессов использования солнечной энергии и операций на объекте: + Просмотр карты. Загрузите файлы KML, файлы САПР и создайте виды карты для вашего объекта. Комментируйте, добавляйте задачи, формы и многое другое. Сделайте навигацию по рабочей площадке простой. + Фотографии Пройдитесь по сайту, щелкните изображение, создайте задачу или прикрепите ее к существующей задаче. + Файлы/Документы Загружайте и систематизируйте файлы и документы проекта. Делитесь, управляйте версиями, сотрудничайте и прикрепляйте к задачам. Легко передавайте документы после завершения проекта. + Задачи. Назначайте своей команде индивидуальные или шаблонные задачи с контрольными списками, сроками выполнения, комментариями, документами, фотографиями и многим другим. + Формы Откажитесь от бумажных форм с помощью многофункциональных цифровых форм. Оцифровывайте, устанавливайте правила, собирайте информацию, запускайте рабочие процессы на основе входных данных и многое другое. + Чат Встроенный контекстный чат упрощает общение с отдельными людьми или командами, а также помогает вашей команде работать и продуктивно работать. Никогда не останавливайтесь из-за отсутствия информации. + Шаблоны Шаблоны форм и задач избавляют от необходимости настраивать повторяющиеся задачи и создавать формы. Создавайте шаблоны для организации или внутри проекта. Делитесь, импортируйте, обновляйте и многое другое. + Рабочие процессы Определите рабочие процессы для автоматизации процессов. Добавляйте утверждения, автоматически создавайте задачи, проверяйте формы на несоответствие и многое другое.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly - это ПО на основе дронов для автоматизации проектирования и установки солнечных систем, улучшения точности и безопасности в процессе.
Propeller
propelleraero.com
Propeller — ведущая облачная платформа для операторов коммерческих дронов и промышленных компаний, которые полагаются на данные дронов.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase — это автономная платформа дронов корпоративного уровня, предназначенная для полной автоматизации рабочих процессов сбора аэрофотоснимков. Практически без вмешательства человека пользователи могут выполнять запланированные и повторяемые полеты дронов BVLOS, используя док-станции, управляемые из удаленных командных центров. Благодаря приложениям и интеграции, а также обеспечению самых высоких стандартов безопасности данных, надежности и масштабируемости платформа FlytBase позволяет пользователям легко интегрировать автономные дроны в рабочие процессы предприятия. FlytBase выиграла Глобальный конкурс инноваций в области данных NTT 2019 в Токио, Япония. FlytBase окончила программу Cisco Launch Pad Accelerator Program в 2017 году и получила награду TiE50 Top-Startup от TiE Silicon Valley. ----- Компания FlytBase была удостоена нескольких наград за свои инновации: == получила награду TiE50 на TiEcon Silicon Valley 2017 == «Лучший стартап» на TiEcon Pune 2017 == Стартап года в сфере технологий, 2016; награжден Программой лидерства стартапов == Выбран среди 45 лучших продуктовых стартапов на InTech50, 2016 г. == Выбран для программы TiE Nurture, 2016 г. == Выбран среди 11 стартапов для участия в программе GenNext Accelerator Program, поддерживаемой Microsoft Ventures, 2016 г. == Победитель TiECon Pune 2015 == Победитель PuneConnect 2015
Kespry
kespry.com
Kespry — ведущий поставщик автоматизированных дронов для коммерческих рынков. Kespry позволяет компаниям легко захватывать, просматривать, анализировать и обмениваться аэроданными одним нажатием кнопки.
Mapware
mapware.com
Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, называемый фотограмметрией. Достаточно мощный для решения самых серьезных задач. Достаточно просто для любого проекта. Если вы хотите нанести на карту одно здание, дюжину вышек сотовой связи, целое нефтяное месторождение или даже целый город, Mapware — лучший инструмент для этой работы. К нашему браузерному программному обеспечению легко получить доступ с любого устройства.
Scopito
scopito.com
Scopito - облачная платформа для управления визуальными данными, позволяющая хранить, анализировать и делиться изображениями с проверок активов.
Sensat
sensat.co
Sensat — это платформа визуализации, позволяющая улучшить сотрудничество и принятие решений для всех участвующих проектных групп. Собирая и предоставляя данные об инфраструктуре, наша платформа переводит реальный мир в цифровую версию. Это позволяет физическим отраслям анализировать и понимать созданную ими среду и принимать более разумные решения. Вместе с такими компаниями, как Aecom, Connect Plus и Heathrow & Kier, мы революционизируем способы планирования, строительства и управления крупными проектами гражданской инфраструктуры стоимостью более 150 миллиардов фунтов стерлингов.
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