Аналитическое программное обеспечение для дронов - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Предприятия используют программное обеспечение для анализа дронов для доступа, наблюдения и изучения аэрофотоснимков, полученных с помощью дронов. Эти усовершенствованные инструменты предлагают как 2D, так и 3D-представления обследованных мест, включая такие функции, как карты уклонов и цифровые модели поверхности. Кроме того, они облегчают измерение расстояний и расчеты длины, площади и объема, что особенно полезно для оценки количества запасов. Инструменты аналитики дронов, ориентированные в первую очередь на аналитиков данных, извлекают ценную информацию из аэроданных. В частности, строительные и горнодобывающие предприятия используют эту информацию для быстрого и точного анализа запасов, превосходящего традиционные методы. Кроме того, они помогают обеспечить соответствие требованиям и безопасность, проверяя соответствие оборудования нормативам. Программное обеспечение для анализа корпоративных дронов также ценно для страховых компаний и компаний по управлению недвижимостью, поскольку позволяет оптимизировать проверки, особенно в таких сложных областях, как крыши, посредством анализа изображений.
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Skycatch
skycatch.com
Программное обеспечение для геопространственных данных предприятия для физического мира. Независимо от того, насколько сложны требования к данным, видите, почему глобальные клиенты выбирают Skycatch Solutions для повторяемости, высокой точности и скорости.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)
TraceAir
traceair.net
TraceAir — единственная платформа для работы на 3D-площадках, созданная специально для строителей. Благодаря мощному обзору наше программное обеспечение обеспечивает точные топографические сканы на визуальной платформе. Наша служба «белых перчаток» предлагает координацию полностью «под ключ» и бесперебойную доставку в течение ночи. Очень простое программное обеспечение позволяет легко отслеживать прогресс, измерять запасы и баланс грязи, проверять высоту и многое другое! TraceAir предоставляет строительным бригадам точные данные, позволяющие им принимать более эффективные и быстрые решения.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely позволяет предприятиям и предприятиям запускать, масштабировать и поддерживать операции с дронами. Планируйте, выполняйте и согласовывайте все операции с дронами на одной простой в использовании платформе. Мы достигаем этого благодаря нашей гибкой платформенной технологии, которая учитывает любое сочетание эксплуатационных и нормативных требований. Мы можем поддерживать все типы операций: от простых VLOS до сложных операций BVLOS, таких как дрон в коробке, доставка и городская воздушная мобильность. Мы адаптируем все источники данных, правила, рабочие процессы, формы и отчеты к нормативным требованиям вашей конкретной страны, чтобы упростить работу в одной или нескольких странах. Более того, платформа даже позволяет планировать и выполнять миссии в автономном режиме, гарантируя, что вы сможете действовать в любой точке мира в любое время. Разработанные коммерческими операторами дронов, мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются операторы в этой области. С FlyFreely вы потратите меньше времени на оформление документов и больше времени на полеты.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
Strayos
strayos.com
Получите доступ ко всей информации о проекте, где бы вы ни находились. Strayos — ваш единственный источник достоверной информации: от 3D-моделей и результатов взрывных работ до отчетов о запасах.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk — это веб-приложение для бизнес-администрирования и планирования полетов, созданное, чтобы помочь операторам дронов экономить время и деньги. Он предоставляет полностью интегрированный набор инструментов, включая CRM, создание продуктов, ценовое предложение и выставление счетов, управление активами дронов, аккумуляторов и другого оборудования с планированием технического обслуживания, управление командой с отслеживанием сертификации, регистрацию полетов и отчетность пилота, дрона или аккумулятора и многое другое. ...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть склоны, холмы и долины на карте. Измерение. Благодаря Civil Tracker измерение стало проще. Виртуально измеряйте координаты и высоту любого объекта на карте. Проверьте уклоны и расстояния с помощью инструмента «Линия». Окончательно; Объемы, площади и периметры складов легко измеряются с помощью инструмента «Многоугольник».
Botlink
botlink.com
Botlink — это облачная операционная платформа, которая связывает дроны с промышленностью в режиме реального времени.
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — это лучшее приложение для работы с солнечными батареями для строительных и эксплуатационных групп. Новый пакет программного обеспечения SenseHawk на основе ГИС делает управление солнечными активами таким же простым, как использование вашего любимого мобильного картографического приложения. Его инструменты повышения производительности и совместной работы собирают и систематизируют данные вокруг цифрового двойника солнечной энергии. Приложение интегрирует и визуализирует данные, начиная от топографии и проектной документации и заканчивая информацией об оборудовании и действиях на объекте. Поскольку данные привязаны к конкретным компонентам или местам солнечной установки, удаленное управление становится проще. SenseHawk расширяет возможности процессов использования солнечной энергии и операций на объекте: + Просмотр карты. Загрузите файлы KML, файлы САПР и создайте виды карты для вашего объекта. Комментируйте, добавляйте задачи, формы и многое другое. Сделайте навигацию по рабочей площадке простой. + Фотографии Пройдитесь по сайту, щелкните изображение, создайте задачу или прикрепите ее к существующей задаче. + Файлы/Документы Загружайте и систематизируйте файлы и документы проекта. Делитесь, управляйте версиями, сотрудничайте и прикрепляйте к задачам. Легко передавайте документы после завершения проекта. + Задачи. Назначайте своей команде индивидуальные или шаблонные задачи с контрольными списками, сроками выполнения, комментариями, документами, фотографиями и многим другим. + Формы Откажитесь от бумажных форм с помощью многофункциональных цифровых форм. Оцифровывайте, устанавливайте правила, собирайте информацию, запускайте рабочие процессы на основе входных данных и многое другое. + Чат Встроенный контекстный чат упрощает общение с отдельными людьми или командами, а также помогает вашей команде работать и продуктивно работать. Никогда не останавливайтесь из-за отсутствия информации. + Шаблоны Шаблоны форм и задач избавляют от необходимости настраивать повторяющиеся задачи и создавать формы. Создавайте шаблоны для организации или внутри проекта. Делитесь, импортируйте, обновляйте и многое другое. + Рабочие процессы Определите рабочие процессы для автоматизации процессов. Добавляйте утверждения, автоматически создавайте задачи, проверяйте формы на несоответствие и многое другое.
Scanifly
scanifly.com
Программное обеспечение Scanifly для 3D-моделирования на базе дронов автоматизирует и централизует выполнение повседневных задач, выполняемых вручную, в вашем рабочем процессе по солнечной энергии. Теперь вы можете продавать, исследовать, проектировать и устанавливать проекты с почти идеальной точностью, большей скоростью и повышенной безопасностью, одновременно снижая незначительные затраты на протяжении всего процесса.
Propeller
propelleraero.com
Propeller — ведущая облачная платформа для операторов коммерческих дронов и промышленных компаний, которые полагаются на данные дронов.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase — это автономная платформа дронов корпоративного уровня, предназначенная для полной автоматизации рабочих процессов сбора аэрофотоснимков. Практически без вмешательства человека пользователи могут выполнять запланированные и повторяемые полеты дронов BVLOS, используя док-станции, управляемые из удаленных командных центров. Благодаря приложениям и интеграции, а также обеспечению самых высоких стандартов безопасности данных, надежности и масштабируемости платформа FlytBase позволяет пользователям легко интегрировать автономные дроны в рабочие процессы предприятия. FlytBase выиграла Глобальный конкурс инноваций в области данных NTT 2019 в Токио, Япония. FlytBase окончила программу Cisco Launch Pad Accelerator Program в 2017 году и получила награду TiE50 Top-Startup от TiE Silicon Valley. ----- Компания FlytBase была удостоена нескольких наград за свои инновации: == получила награду TiE50 на TiEcon Silicon Valley 2017 == «Лучший стартап» на TiEcon Pune 2017 == Стартап года в сфере технологий, 2016; награжден Программой лидерства стартапов == Выбран среди 45 лучших продуктовых стартапов на InTech50, 2016 г. == Выбран для программы TiE Nurture, 2016 г. == Выбран среди 11 стартапов для участия в программе GenNext Accelerator Program, поддерживаемой Microsoft Ventures, 2016 г. == Победитель TiECon Pune 2015 == Победитель PuneConnect 2015
Kespry
kespry.com
Kespry — ведущий поставщик автоматизированных дронов для коммерческих рынков. Kespry позволяет компаниям легко захватывать, просматривать, анализировать и обмениваться аэроданными одним нажатием кнопки.
Mapware
mapware.com
Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, называемый фотограмметрией. Достаточно мощный для решения самых серьезных задач. Достаточно просто для любого проекта. Если вы хотите нанести на карту одно здание, дюжину вышек сотовой связи, целое нефтяное месторождение или даже целый город, Mapware — лучший инструмент для этой работы. К нашему браузерному программному обеспечению легко получить доступ с любого устройства.
Scopito
scopito.com
Scopito — это облачная платформа для управления визуальными данными. Оно помогает коммунальным предприятиям и DSP хранить, анализировать и обмениваться изображениями, полученными при визуальном осмотре, а также обеспечивает обзор их активов и их состояния. Scopito не основан на подписке: клиенты платят фиксированную сумму за каждую проверку, хранящуюся на платформе, с возможностью предоставления скидок в зависимости от объема. Scopito поставляется с мощными инструментами анализа изображений и умными сочетаниями клавиш для оптимизации рабочего процесса по обнаружению и устранению неисправностей. Возможна интеграция с системами SAP. Кроме того, клиенты имеют возможность передать анализ на аутсорсинг команде Scopito, которая использует для решения этой задачи алгоритмы искусственного интеллекта и экспертов в данной области и предоставляет результаты непосредственно на платформе. Поскольку продукт основан на облаке, делиться результатами проверок для проверки или анализа очень просто. Дополнительные пользователи предоставляются бесплатно, а компании могут сами управлять уровнями доступа, а также ролями и правами прямо с платформы. Также возможно размещение Scopito локально. Для поставок Scopito имеет полностью настраиваемую функцию отчетности, которая экспортируется как в PDF, так и в CSV. Для компаний, желающих персонализировать платформу, Scopito предлагает решение для белой маркировки. Клиенты White-label могут использовать платформу по индивидуальному URL-адресу и со специализированным дизайном по своему выбору. ______ Scopito начала свою карьеру как производитель дронов под названием Danish Drones. Однако фокус команды быстро сместился, и компания Danish Drones стала Heliscope; поставщик услуг дронов, разработавший собственное программное обеспечение для управления изображениями. В 2016 году программное обеспечение стало единственным направлением деятельности, и Heliscope продала свой инспекционный бизнес и стала Scopito. Сегодня Scopito обслуживает более 7000 компаний по всему миру и имеет штаб-квартиры в Дании и США.
Sensat
sensat.co
Sensat — это платформа визуализации, позволяющая улучшить сотрудничество и принятие решений для всех участвующих проектных групп. Собирая и предоставляя данные об инфраструктуре, наша платформа переводит реальный мир в цифровую версию. Это позволяет физическим отраслям анализировать и понимать созданную ими среду и принимать более разумные решения. Вместе с такими компаниями, как Aecom, Connect Plus и Heathrow & Kier, мы революционизируем способы планирования, строительства и управления крупными проектами гражданской инфраструктуры стоимостью более 150 миллиардов фунтов стерлингов.
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