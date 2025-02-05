Аналитическое программное обеспечение для дронов - Самые популярные приложения - Словения

Scopito

scopito.com

Scopito — это облачная платформа для управления визуальными данными. Оно помогает коммунальным предприятиям и DSP хранить, анализировать и обмениваться изображениями, полученными при визуальном осмотре, а также обеспечивает обзор их активов и их состояния. Scopito не основан на подписке: клиенты платят фиксированную сумму за каждую проверку, хранящуюся на платформе, с возможностью предоставления скидок в зависимости от объема. Scopito поставляется с мощными инструментами анализа изображений и умными сочетаниями клавиш для оптимизации рабочего процесса по обнаружению и устранению неисправностей. Возможна интеграция с системами SAP. Кроме того, клиенты имеют возможность передать анализ на аутсорсинг команде Scopito, которая использует для решения этой задачи алгоритмы искусственного интеллекта и экспертов в данной области и предоставляет результаты непосредственно на платформе. Поскольку продукт основан на облаке, делиться результатами проверок для проверки или анализа очень просто. Дополнительные пользователи предоставляются бесплатно, а компании могут сами управлять уровнями доступа, а также ролями и правами прямо с платформы. Также возможно размещение Scopito локально. Для поставок Scopito имеет полностью настраиваемую функцию отчетности, которая экспортируется как в PDF, так и в CSV. Для компаний, желающих персонализировать платформу, Scopito предлагает решение для белой маркировки. Клиенты White-label могут использовать платформу по индивидуальному URL-адресу и со специализированным дизайном по своему выбору. ______ Scopito начала свою карьеру как производитель дронов под названием Danish Drones. Однако фокус команды быстро сместился, и компания Danish Drones стала Heliscope; поставщик услуг дронов, разработавший собственное программное обеспечение для управления изображениями. В 2016 году программное обеспечение стало единственным направлением деятельности, и Heliscope продала свой инспекционный бизнес и стала Scopito. Сегодня Scopito обслуживает более 7000 компаний по всему миру и имеет штаб-квартиры в Дании и США.