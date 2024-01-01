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Поставщики регистрации доменов - Самые популярные приложения - о-ва Кука Самые популярные Недавно добавленные

Поставщики услуг регистрации доменов, также известные как регистраторы доменов, помогают предприятиям защитить доменные имена в Интернете. Эти услуги включают обработку регистраций доменных имен и их резервирование обычно на один или два года. Регистраторы доменов часто предоставляют пользователям функцию поиска доменов, чтобы проверить доступность нужных доменов. Эти услуги необходимы для организаций, стремящихся создать и поддерживать веб-сайт или защитить доменные имена для будущего использования. Кроме того, регистраторы доменов предлагают услуги по передаче доменов для перемещения зарегистрированных доменов новым регистраторам. Некоторые из них также предоставляют услуги парковки доменов, позволяя пользователям размещать простые веб-страницы или рекламные места, к которым могут получить доступ посетители сайта. Регистраторы доменов верхнего и второго уровня аккредитованы и контролируются Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), некоммерческой организацией, ответственной за управление системой доменных имен. Некоторые провайдеры хостинга веб-сайтов также включают регистрацию домена в свои пакеты хостинга, предлагая организациям упрощенный способ управления своими доменами.