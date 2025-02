Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

Sensible

Sensible — это платформа для разработчиков, предназначенная для извлечения структурированных данных из документов, например бизнес-форм в формате PDF. Используйте Sensible для внедрения функций автоматизации документооборота в ваши вертикальные SaaS-продукты. С помощью Sensible вы можете писать запросы на извлечение любого документа и получать ключевые факты в формате JSON. Sensible имеет широкие возможности настройки. Вы можете извлекать данные за считанные минуты, используя GPT-4 и другие большие языковые модели (LLM), или вы можете получить детальный контроль с помощью визуальных правил Sensible на основе макета. Комбинируя методы извлечения на основе макета и LLM, Sensible поддерживает всю структуру документов: от последовательно структурированных бизнес-форм до переменных юридических контрактов свободной формы.