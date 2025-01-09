Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения - Гвинея
Программное обеспечение для сканирования документов предназначено для замены традиционных физических сканеров. Эти платформы предлагают возможность собирать документы и загружать их непосредственно в систему. После загрузки документы можно сохранить в различных форматах, включая .PDF, .JPEG и .TIFF. Вновь созданные файлы можно отправить по электронной почте в виде вложений или отправить непосредственно с самой платформы. Решения для сканирования документов часто включают в себя функции хранения и управления ранее отсканированными документами. Хотя программное обеспечение для сканирования документов может использоваться практически в любом бизнесе, чаще всего оно используется в корпоративных офисах, поддерживая несколько команд внутри организации. Например, продавец может использовать его для отправки контракта клиенту, а представитель отдела кадров может отправить письмо с предложением новому сотруднику. Эти решения упрощают процесс сканирования и помогают снизить затраты, связанные с чрезмерным использованием бумаги. Программное обеспечение для сканирования документов обычно интегрируется с программным обеспечением для захвата документов, чтобы обеспечить безопасное хранение документов и управление ими.
Отправить новое приложение
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного офиса с управлением корпоративным контентом более 30 лет назад. Сегодня Laserfiche внедряет инновации в сфере облачных технологий, машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы позволить организациям в более чем 80 странах перейти к цифровому бизнесу.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — это служба интеллектуальной обработки документов на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на технологии оптического распознавания символов (OCR). Используя алгоритмы самообучения, Nanonets может автоматизировать сбор данных из различных документов, таких как счета-фактуры, квитанции, паспорта, удостоверения личности и многое другое. Технология OCR на основе искусственного интеллекта способна распознавать и извлекать данные из документов любого формата и размера, независимо от их сложности. Кроме того, Nanonets предлагает различные решения, помогающие клиентам оптимизировать рабочий процесс обработки документов, такие как автоматизация AP, бесконтактная обработка счетов, анализ электронной почты и интеграция ERP. Nanonets также оснащен рядом бесплатных конвертеров OCR, которые можно использовать для преобразования PDF-файлы в Excel, CSV, JSON, XML и текст. Кроме того, сервис также предоставляет инструменты Web Scraper, Image to Excel и Image to Text. Nanonets доверяют более 10 000 клиентов по всему миру, и он получил высокие оценки на G2 Crowd, Capterra и GetApp. Услуга помогла клиентам сэкономить время и деньги за счет автоматизации ручного ввода данных. Примеры успешных вариантов использования: компания-подрядчик по исправлению ситуации из Мэриленда, которая сэкономила 90% времени своей команде по кредиторской задолженности с помощью извлечения счетов-фактур Nanonets, Expatrio Global Services GMBH, которая добилась сокращения времени на ручной ввод данных с помощью OCR Nanonets на 95%, и In2 Project. Руководство, которое помогло корпорации водоснабжения сэкономить 700 000 австралийских долларов с помощью искусственного интеллекта Nanonets. Готовы начать? Nanonets предоставляет готовые к использованию решения для большинства распространенных типов документов, таких как счета-фактуры, квитанции, удостоверения личности, карточки-меню, резюме, формы и показания счетчиков. Клиенты могут создать и настроить свою собственную модель за несколько кликов. Клиенты также могут заказать бесплатную 30-минутную консультацию у экспертов Nanonets, чтобы получить индивидуальный подход.
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для автоматизации извлечения данных, что позволяет предприятиям оптимизировать свои процессы, минимизировать ошибки и повысить эффективность. Система использует интеллектуальную обработку документов (IDP) и оптическое распознавание символов (OCR) для извлечения данных из различных типов документов, таких как счета-фактуры, квитанции, удостоверения личности, подтверждения адреса, бизнес-сертификаты и многое другое. Извлеченные данные можно эффективно использовать в различных секторах, таких как страхование, финансы, розничная торговля, человеческие ресурсы, логистика и здравоохранение. Например, страховые компании могут автоматизировать обработку документов и извлечение данных, защищать конфиденциальную информацию, автоматизировать амбулаторные выплаты и анализировать портфели активов. Аналогичным образом предприятия розничной торговли могут автоматизировать извлечение данных о чеках, централизовать информацию о клиентах и давать точные рекомендации по продуктам. FormX.ai также предлагает извлечение данных с поддержкой API, что позволяет легко интегрировать инструмент в существующие системы. Для разработчиков этот инструмент предоставляет среду с низким уровнем написания кода, упрощая извлечение данных и уменьшая необходимость ручного ввода. Кроме того, FormX.ai позволяет предприятиям автоматизировать и оцифровывать медицинские записи в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить точность данных, улучшить уход за пациентами и исключить человеческие ошибки. Этому инструменту доверяют международные компании, и он поддерживает различные форматы документов, включая счета-фактуры, квитанции, заказы на покупку, банковские выписки, контракты, заявки, заказы на отгрузку, заявки на членство, годовые отчеты, сертификаты, лицензии и бухгалтерский учет.
Sensible
sensible.so
Sensible — это платформа для разработчиков, предназначенная для извлечения структурированных данных из документов, например бизнес-форм в формате PDF. Используйте Sensible для внедрения функций автоматизации документооборота в ваши вертикальные SaaS-продукты. С помощью Sensible вы можете писать запросы на извлечение любого документа и получать ключевые факты в формате JSON. Sensible имеет широкие возможности настройки. Вы можете извлекать данные за считанные минуты, используя GPT-4 и другие большие языковые модели (LLM), или вы можете получить детальный контроль с помощью визуальных правил Sensible на основе макета. Комбинируя методы извлечения на основе макета и LLM, Sensible поддерживает всю структуру документов: от последовательно структурированных бизнес-форм до переменных юридических контрактов свободной формы.
Quino
quino.ai
Quino предлагает автоматические резюме, заметки, семантический поиск и инструменты ответов на вопросы, которые помогут вам в учебе. Он также генерирует вопросы викторины для проверки ваших знаний на основе ваших собственных загруженных источников.
OpenRead
openread.academy
OpenRead использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы улучшить и революционизировать ваш исследовательский опыт.
Redactable
redactable.com
Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта упрощает процесс редактирования, обеспечивая значительную экономию времени и улучшенную защиту данных по сравнению с традиционными ручными методами. Разработанный для предприятий, юридических фирм, государственных учреждений и любых организаций, работающих с конфиденциальными документами, Redactable решает проблемы, связанные с традиционными методами редактирования. Это устраняет риски неполного редактирования, часто возникающие при использовании ручных методов, таких как использование маркеров или базовых инструментов редактирования PDF-файлов, которые могут сделать конфиденциальные данные уязвимыми для раскрытия. Redactable решает две критические проблемы, которые часто упускают из виду при ручном редактировании. Во-первых, он решает проблему неполного удаления данных, которая возникает при использовании программного обеспечения для разметки PDF для размещения черных ящиков над конфиденциальной информацией – метод, который фактически не удаляет основные данные. Во-вторых, хотя некоторые программы PDF позволяют редактировать содержимое документа, они часто пренебрегают удалением метаданных. Redactable гарантирует, что как видимый контент, так и скрытые метаданные будут полностью отредактированы, предоставляя комплексное решение для безопасности документов. Ключевые особенности Redactable включают в себя: * Автоматическое редактирование на базе искусственного интеллекта для быстрого и точного выявления конфиденциальной информации. * Постоянное редактирование, обеспечивающее полное удаление конфиденциальных данных, в отличие от наложений «черного ящика» на поверхностном уровне. * Технология оптического распознавания символов для редактирования отсканированных документов и PDF-файлов на основе изображений. * Гарантированное удаление метаданных для предотвращения непреднамеренной утечки данных. * Интеграция с популярными облачными сервисами хранения данных, такими как Box и OneDrive, для бесперебойного рабочего процесса. Redactable предлагает значительные преимущества по сравнению с традиционными методами редактирования: 1. Экономия времени. Пользователи сообщают об экономии времени до 98 % по сравнению с процессами редактирования вручную, что делает процесс значительно быстрее, чем в Adobe или других редакторах PDF. 2. Повышенная безопасность. В отличие от методов ручного редактирования, таких как маркеры или черные ящики в программном обеспечении для разметки PDF-файлов, которые можно перевернуть или просмотреть, Redactable обеспечивает постоянное, необратимое редактирование конфиденциальной информации. 3. Соответствие требованиям и возможность аудита. Платформа генерирует сертификаты редактирования, создавая четкий контрольный журнал всех выполненных изменений – важнейшая функция для организаций, подлежащих соблюдению нормативных требований. 4. Доступность: доступ к Redactable, основанному на браузере, можно получить с любого устройства, подключенного к Интернету, что устраняет необходимость установки специального программного обеспечения. 5. Универсальность. Инструмент может обрабатывать различные типы документов, включая отсканированные документы, благодаря встроенным возможностям оптического распознавания символов. Организации, использующие Redactable, могут эффективно управлять крупномасштабными проектами редактирования, сохранять конфиденциальность документов и обеспечивать соблюдение правил защиты данных. Независимо от того, редактируете ли вы один PDF-документ или обрабатываете большие объемы файлов, Redactable предоставляет удобный интерфейс, который упрощает весь рабочий процесс редактирования. Автоматизируя процесс редактирования, Redactable не только экономит время, но и сводит к минимуму риск человеческой ошибки, предоставляя более надежное решение для защиты конфиденциальной информации в документах. Это делает его бесценным инструментом для отраслей, работающих с конфиденциальными данными, таких как юридический, медицинский, финансовый и государственный секторы.