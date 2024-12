Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения - Габон

Sensible

sensible.so

Sensible — это платформа для разработчиков, предназначенная для извлечения структурированных данных из документов, например бизнес-форм в формате PDF. Используйте Sensible для внедрения функций автоматизации документооборота в ваши вертикальные SaaS-продукты. С помощью Sensible вы можете писать зап...