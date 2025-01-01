Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для сканирования документов предназначено для замены традиционных физических сканеров. Эти платформы предлагают возможность собирать документы и загружать их непосредственно в систему. После загрузки документы можно сохранить в различных форматах, включая .PDF, .JPEG и .TIFF. Вновь созданные файлы можно отправить по электронной почте в виде вложений или отправить непосредственно с самой платформы. Решения для сканирования документов часто включают в себя функции хранения и управления ранее отсканированными документами. Хотя программное обеспечение для сканирования документов может использоваться практически в любом бизнесе, чаще всего оно используется в корпоративных офисах, поддерживая несколько команд внутри организации. Например, продавец может использовать его для отправки контракта клиенту, а представитель отдела кадров может отправить письмо с предложением новому сотруднику. Эти решения упрощают процесс сканирования и помогают снизить затраты, связанные с чрезмерным использованием бумаги. Программное обеспечение для сканирования документов обычно интегрируется с программным обеспечением для захвата документов, чтобы обеспечить безопасное хранение документов и управление ими.
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Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.
Sensible
sensible.so
Sensible — платформа для извлечения структурированных данных из документов, включая PDF. Позволяет использовать запросы и визуальные правила для автоматизации.
Redactable
redactable.com
Redactable — облачный инструмент для редактирования документов, позволяющий безопасно удалять конфиденциальную информацию из PDF и других файлов.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — платформа для управления корпоративным контентом и автоматизации процессов, позволяющая организовать документооборот и улучшить эффективность работы.
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai — это инструмент на основе ИИ для автоматизации извлечения данных из документов, что позволяет бизнесу снижать ошибки и повышать эффективность.
Quino
quino.ai
Куино — приложение для обучения, которое автоматически создает резюме, заметки, проводит семантический поиск и отвечает на вопросы, а также генерирует тестовые вопросы.
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